Справка о выздоровлении, ПЦР-тест и без ID-паспорта: Новые условия получения COVID-сертификата

Условия получения COVID-сертификата значительно упростили

Фото из открытых источников

В Украине с 21 октября действует правило адаптивного карантина, согласно которому у пассажиров межобластного и международного сообщения должен быть документ о COVID-безопасность человека.

Сразу новые правила вызвали немало неудобств, однако постепенно все проблемы решаются, а граждане могут без лишних усилий получить необходимый документ.

Подробнее, как сгенерировать документ о COVID-безопасности, а также о возможности устранения ошибок в сертификате, рассказываем далее.

Упрощение условий получения COVID-сертификата

В конце октября сертификат о вакцинации от коронавируса стало возможным получить в приложении "Дія" без подтверждения через Photo ID.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которого требовалось подтверждение личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет согласия пользователя", – говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

Для генерирования COVID-сертификата на портале и в приложении "Дія" достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Чтобы получить сертификат в приложении, пользователю необходимо:

обновить приложение "Дія" до последней версии;

выбрать "Послуги" и пункт "COVID-сертифікати" – "Отримати сертифікат";

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дію".

Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:

авторизоваться на портале;

в меню "Послуги" нажать пункт "Здоров'я" и "COVID19-сертифікат про вакцинацію";

дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дію".

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Как получить сертификат без ID-паспорта

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб рассказал, что оформить COVID-сертификат в приложении "Дія" могут владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство. При этом паспорт-книжечка в приложении "Дія" отображаться не будет.

Фото из открытых источников

Для получения документа нужно:

Авторизоваться в приложении через BankID Нажать "Послуги" и выбрать пункт "COVID-сертифікати" – "Отримати сертифікат" Поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) у "Дію".

Правила получения сертификата выздоровевших

Уже со следующей недели те, кто выздоровел от COVID-19, смогут сгенерировать цифровой сертификат. Документ, по данным Минздрава, будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях желтого и красного уровней эпидопасности;

Международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в доверительную сеть е-здоровья ЕС.

В то же время данный документ позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать общественные учреждения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Кроме того, в Минздраве уточнили, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз с момента запуска нового сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.

"При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, которая отображается в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу, и врач не внес данные в ЭСЗ, – скачать сертификат не смогут", – пояснили в ведомстве.

COVID-сертификат на основе ПЦР-теста

В приложении "Дія" можно получить документ на основании результата ПЦР-теста. "Дія" и лаборатории "ДІЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб" начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Документ будет действовать 72 часа.

Фото из открытых источников

Регистрация на бета-тестирование нового вида COVID-сертификата в "Дії" доступна по ссылке: team.diia.gov.ua.

Как отмечается, после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть ПЦР-тесты и других лабораторий. Ведомство вместе с Минздравом и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) работает над их подключением.

Как исправить ошибки в COVID-сертификате

Национальная служба здоровья Украины заявила, что данные о вакцинации против COVID-19 может исправить в записи лишь врач, проводивший прививку.

COVID-сертификат может не сгенерироваться, если в электронной системе в записи пациента о вакцинации есть ошибка – неправильно указаны личные данные, название или партия вакцины и тому подобное.

При таких обстоятельствах необходимо обратиться в пункт, в котором пациенту делали прививку.

"Внести или исправить данные о вакцинации имеет полномочия только тот врач, который проводил прививки. Другие врачи, сам пациент или НСЗУ не имеют такой технической возможности.

Такое ограничение необходимо для защиты пациента, ведь если кто – то случайно удалит данные пациента в электронной системе, восстановить их будет невозможно", – объясняют в Нацслужбе.

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В случае проведения вакцинации семейным врачом в амбулатории, для внесения или исправления данных о вакцинации обращаться нужно к нему.

Если прививка была полученное в пункте массовой вакцинации – к врачу, который вносил данные в систему. Его фамилия и место работы указаны в памятке о прививках.