Спокойствие Будды и могущество природы: Достопримечательности Таиланда, которые стоит увидеть воочию

Гид по стране, который сочетает архитектуру городов, природу и не только

Ват Фра Яй-Великий Будда в Паттайе Фото из открытых источников

Рынки на плаву, ландшафтные парки на вершинах гор и сотни километров пляжей. А еще десятки уникальных храмов и известный массаж. Именно такие представления имеют большинство рядовых туристов о Таиланде.

И оно неудивительно, ведь это правда. Впрочем, в этой стране мест насколько много, что всего за раз не перечесть. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем лучшие города и достопримечательности Таиланда. Куда ехать и что обязательно стоит найти в этой стране, читайте далее в нашем материале.

Самые популярные города и острова для отдыха

Бангкок. Это столица Таиланда. Является крупнейшим городом. Расположен на реке Чаопхрая. Кроме того, он является одним из крупнейших городов в мире – по размерам занимает 22 место. Бангкок – важный финансовый и экономический центр. Да и для туристов в нем достопримечательностей вдоволь. Известными являются Парк Лимпини ХХ века, старинные храмы и музеи. Не забывайте и об известных каналах Бангкока – ими можно путешествовать на уникальных лодках.

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Город Бангкок - столица Таиланда Фото из открытых источников

Паттайя. Это курортный город на восточном берегу Сиамского залива. Расположен в 165 км от Бангкока в провинции Чонбури. Сюда приезжают за ночной жизнью: ресторанами, клубами, дискотеками. Есть разнообразные прогулки на морских скутерах, а также дайвинг. Нельзя забывать и о пляжах. А самой известной достопримечательностью и символом города является Ват Фра яй – Великий Будда. Это 18-метровая Золотая статуя на вершине горе.

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Самуи. Является островом в Сиамском заливе. Принадлежит к провинции Сураттхани. Туризм здесь развивается еще с 1970-х годов. Сегодня это второй по популярности остров Таиланда. Каждый год привлекает дайверов возможностью посмотреть на коралловые рифы и уникальных рыб. Вашему вниманию несколько лучших:

Бопхут – 3 километра, вдоль всей береговой линии есть кафе, рестораны и бары.

Пляж Бопхут в Таиланде Фото из открытых источников

Менам – 4 км, именно здесь построили первые отели острова, есть два причала.

Пляж Менам The Koh Samui Guide

Чавенг – лучший вариант, если вы хотите увидеть живописные бухты и кристально чистую воду с прозрачным песком.

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Какие достопримечательности обязательно стоит увидеть в стране

Ват Пхо. Также известен как Храм Лежащего Будды. Расположен в центре Бангкока. Известен тем, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа. Основан в XII веке. Является старейшим храмом в городе. В 1782 году генерал Чакри здесь основал новую королевскую династию, которая руководила Таиландом. Ее правители постепенно совершенствовали памятник.

Туристы смогут увидеть статую Будды в ожидании нирваны. Она имеет доверительную 46 м и высоту 15 метров. Ее ступни покрывают 108 перламутровых узоров – именно они помогают передать индивидуальные черты статуи. Есть галерея С 400-ю статуями Будды. А роль стражей выполняют скульптуры бородатых созданий в шляпах, которые были привезены из Китая в XIX в. рядом также есть библиотека с китайской мозаикой.

Храм Лежащего Будды Фото из открытых источников

Большой дворец. Это комплекс зданий в Бангкоке. Он служил резиденцией королей Таиланда еще с ХVIII века. Строительство дворца началось в 1782 году. Это произошло во времена правления короля Рамы и, когда он переместил столицу в Бангкок. Здание постоянно достраивали. Впоследствии появилось немало других разного назначения. Сегодня здесь короли больше не проживают.

Большой дворец в городе Бангкок Фото из открытых источников

Ват Пхра Кео. Также известен как Храм Изумрудного Будды. Это достопримечательность Бангкока. Использовался для нужд королевской династии. Войти сюда можно лишь в длинных брюках – даже в жаркую погоду. На территории есть статуи, ступа, библиотека. В центре святыни фигура Изумрудного Будды. Создана из цельного минерала жадеита. В каждое время года выглядит по-разному. Впервые упоминается еще в 1434 году.

Аюттхая. Это город и столица одноименной провинции. Расположен в 100 км от Бангкока. Основанное в 1350 году правителем Раматхибоди И. Этот король нашел остров, окруженный рисовыми полями и реками с выходом к морю. На нем основал новую столицу. К 1700 году в ней проживало до миллиона человек. Некоторое время это был самый большой город на Земле

Затем оно было разрушено бирманской армией. Сотни туристов приезжают сюда каждый год, чтобы поглядеть на историческую часть города – Аютию. В 1991 году ее провозгласили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк имеет немало статуй буд и других храмовых сооружений. Некоторые из них уже охватили корни деревьев. Территория здесь достаточно большая, а потому туристам предлагают арендовать велосипеды.

Исторический парк Аюттхая в Таиланде Фото из открытых источников

Ват Ронг Кхун. Для туристов больше известен как Белый Храм. Его создателем является тайский художник Чалермчаю Коситпипат. Это единственный во всем Таиланде абсолютно белый храм. Его построили из сотен тысяч зеркальных кусочков стекла. Святыня сочетает в себе смесь традиционного буддистского искусства с современным дизайном. Вокруг комплекса есть скульптуры демонов, черепов и другие причудливые объекты. Этот храм является символом Таиланда и национальной гордостью.

Интханон. Является горой и национальным парком. В то же время это самая высокая точка Таиланда в провинции Чиангмай. С точки зрения геологии это верхняя эродированная часть гранитного батолита. Высота над уровнем моря – 2559 м. На склонах горы построено несколько храмов. Здесь немало водопадов и джунглей. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть пагоды Короля и королевы и прогуляться по ландшафтным садам.

Нонг Нуч. Это 2,4 кв. км ботанических садов и местных достопримечательностей. Они расположены на 163-м километре в провинции Чонбури. Здесь можно увидеть орхидеи, кактусы, и тому подобное. Есть даже небольшой парк, который назвали в честь английского мегалита Стоунхендж.

Плавучий рынок. Это достаточно новая туристическая достопримечательность Паттайи. Он является достаточным новым – появился несколько лет назад. Похож на типичный торговый центр с фуд-кортами, магазинами и тому подобное. Впрочем, все это расположено на воде.

Плавучий рынок в Таиланде Фото из открытых источников

Ват Чалонг. Является одним из десятков храмов города Пхукет. Расположен в южной части острова в тамбоне Чалонг. Впервые упоминается на Писании в 1837 году-во время перестройки. Сегодня является основным местом паломничества тайцев на остров.

Старый город Пхукет-Тауна. Это один из районов города. В нем вы не увидите баров, кафе или ресторанов. Здесь до сих пор царит атмосфера ХІХ-ХХ века. Большинство архитектуры датируется именно этим переодом. В Старом городе живут потомки китайцев, которые заселяли Пхукет во время развития промышленности региона. Большую часть сооружений стараются поддерживать в первоначальном виде.

Национальный парк Као Пра Тео. Расположен в Пхукете, в северо-восточной части города. Больше всего известен своими водопадами-Банг Пэ, Кату и Тон Сай. Природа в некоторых местах выглядит так, как и столетия назад. Работники парка прилагают немалые усилия, чтобы сохранить первичные леса и исчезающие виды деревьев. Туристы смогут увидеть черно-оранжевых белок, лемуров и ярких тропических птиц.

Национальный парк Као Пра Тео Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее был опубликован материал о лучших местах для дайвинга в мире, в котором рассказывается о Рифте Сильтра с уникальными природными явлениями и подводной системе пещер в Мексике.

Также есть материал о горах Азии, где можно прочитать о стоимости подъема на Эверест и вариантах других опасных восхождений.