Создание специализированного финансового суда в Украине: Что известно об инициативе

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Создание финансового суда, по мнению представителей НБУ, позволит уменьшить количество неуплаченных кредитов в Украине

Национальный банк Украины намерен защитить кредитный портфель банков, создав специальное учреждение. По этой инициативе уже ведутся переговоры с МВФ.

Какие проблемы сможет решить специальный суд и как он будет работать - рассказываем далее.

Причины создания финансового суда

Национальный банк Украины лоббирует создание специализированного финансового суда, чтобы защитить кредитный портфель банков в 1 трлн грн.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, есть несколько факторов, которые указывают на необходимость создания финасового суда.

Первый аргумент - это большая перегруженность судов сейчас. "Есть вопрос о квалификации судей в тонкостях финансовых услуг. Поэтому Национальный банк вышел с инициативой, и мы начали обсуждать это с нашими иностранными партнерами, создание специализированного финансового суда. Такая практика существует, и мы обсуждаем вопрос создания этого суда", - отметил он.

Предполагается, что наличие профессионального судейства, которое будет иметь высокую квалификацию и специализированные знания о тонкостях отношений в сфере оказания финансовых услуг, позволит банкам или участникам споров рассчитывать на эффективное и быстрое правосудие.

Второй аргумент - ограничение подсудности судов общей юрисдикции для финансовых споров ликвидирует риски злоупотреблений, когда небольшие районные суды используются недобросовестными заемщиками для решения споров на миллиарды гривен.

Третий аргумент - банки начнут смелее предоставлять кредиты и уменьшать стоимость риска.

Четвертый аргумент - и заемщик, и инвесторы почувствуют большую уверенность и привлекательность пользования финансовыми услугами в Украине.

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Как будет работать суд

Цель суда - рассмотрение споров о банковских займах, чтобы справиться с ростом числа неуплаченных кредитов.

Планируется, что предлагаемый орган будет защищать заимодавцев, которые на практике не имеют другой возможности вернуть свои средства через нынешнюю юридическую систему, пораженную коррупцией, и сократить процент невыплаченных кредитов до 24 к 2023 году с нынешних 42. А это, в свою очередь, должно было бы привлечь в Украину иностранных частных инвесторов.

Пока неизвестно, какой именно будет модель работы финансового суда и заработает ли он вообще. В НБУ изучают опыт других стран и ведут переговоры с заинтересованными сторонами.

Известно, что в отдельном кредитном суде или судейской палате будут работать специалисты по банковскому законодательству, которые будут разбираться в логике кредитных отношений.

"Создание такой инстанции должно реализовываться не только с целью повышения уровня защиты прав кредиторов, но и как способ эффективного решения более широкого круга споров между участниками банковских отношений. В частности, вопросов, связанных с выводом банков с рынка", – отметил партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Игорь Олехов.

По его мнению, это может значительно повысить уровень гарантий надлежащего функционирования банковской системы и противодействия злоупотреблениям со стороны любых ее участников.

К тому же, банкиры осторожно поддерживают создание финансового суда. Они отметили, что успешность этой реформы будет зависеть от выбранной модели и будущих судей.

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Как работают подобные учреждения в других странах

В целом опираются на опыт в разрешении финансовых споров двух стран.

Так, в Германии специализированные коммерческие суды специализируются преимущественно на делах по налоговым долгам, а не кредитам.

В каждой федеративной земле Германии действуют местные финансовые суды, которые рассматривают вопрос относительно налоговых и таможенных долгов.

Обжаловать их решения можно в Федеральном финансовом суде (Bundesfinanzhof), расположенном в Мюнхене. Этот же суд может оспаривать в Конституционном суде страны экономические законы, принятые парламентом.

В более широком формате финансовый суд работает в Британии. В Высоком суде Англии и Уэльса функционирует специальное отделение – коммерческий суд. Он специализируется преимущественно на банковском и международном частном праве.

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Воплотит ли инициативу НБУ

Возможность создания финансового суда уже прорабатывается - в начале февраля стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ по этому вопросу.

В Украине и раньше рассматривали возможность создания специальных судов вроде финансового. В 2019 году министр юстиции Денис Малюська заявлял, что хочет создать в Украине отдельный третейский суд и пригласить хороших иностранных судей.

В отличие от предложения НБУ, над законопроектом о третейском суде началась активная работа. Более того - Верховная Рада включила его в план работы на 2021 год, поэтому существует высокая вероятность, что предложение Минюста будет воплощено в жизнь.

Введение финансового суда - сложный и долгий процесс, который потребует дополнительного финансирования.

Чтобы вернуть доверие банков к судебной системе, снизить риски кредитования и ставки по кредитам, новый суд должен будет состоять из новых квалифицированных судей.

На их подготовку нужны время и ресурсы. В конце концов, идея кредитного суда пока остается идеей. Нацбанк только начал ее обсуждение. Написание же законопроекта и его принятие может длиться годами.