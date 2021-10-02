Сотрудничество с МВФ: Что известно о работе миссии в Украине и на что рассчитывает Киев

Украинские чиновники предполагают, что размер транша может быть больше ожидаемого

Фото из открытых источников

В Украине продолжаются переговоры с МВФ – миссия проводит свою работу в онлайн-режиме. Известно, что украинская сторона надеется на продление программы и получение транша. При этом есть определенные задачи, которые Украина должна выполнить. Ведь предварительные переговоры не принесли ожидаемого результата.

Об условиях дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом рассказываем подробнее.

Детали переговоров с МВФ

В четверг, 21 сентября, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян сообщил, что работа будет продолжаться в онлайн-режиме.

Главными темами обсуждения стали реформы в Украине и госбюджет. Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформах судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекте госбюджета на 2022 год.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач власти, и я надеюсь на успешные результаты переговоров", – сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий рассказал, что в сотрудничестве МВФ и Нацбанка украинская сторона должна внести изменения в закон О Национальном банке – это самое главное мероприятие. Речь о законопроекте №5850, который Верховная Рада уже поддержала в первом чтении. Он предусматривает изменения в части корпоративного управления, прежде всего, внутреннего управления – формат сотрудничества по линии совет НБУ и правления НБУ.

В проекте определяются и совершенствуются критерии к членам Совета НБУ, к главе НБУ и заместителям. Планируется ввести понятие Кодекс этики, непосредственно уточнить положение о сотрудничестве между советом и правлением. Есть ряд технических изменений, касающихся вопросов золотовалютных резервов.

Заместитель Председателя Национального банка Юрий Гелетий Пресс-служба Нацбанка

По словам Гелетия, вопросы независимости Нацбанка и управления являются важными для МВФ.

В фонде не обойдут вниманием и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Этот вопрос также важен для МВФ. Однако пока не известно о наработках в этой сфере.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что решение правительства снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт не должно негативно повлиять на переговоры Украины с Международным валютным фондом. По его словам, правительство также не будет дотировать энергогенерирующие компании.

Тем самым Украина выполняет обязательства по программе stand-by с МВФ при условии, что такой шаг не представляет фискальных рисков для бюджета.

К слову, с 1 октября в Украине уменьшилась цена электроэнергии для тех потребителей, которые используют энергоресурс экономно.

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Ожидания украинской стороны

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно продолжения программы stand-by на 6-9 месяцев.

Согласно предыдущему графику, следующий транш от фонда оценивается в 500 млн СПЗ (специальных прав заимствования), или 700 млн долларов.

В то же время, по словам Шевченко, по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована. Ранее он отметил, что допускает более высокую сумму, учитывая пропуск нескольких траншей.

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической потребностью – именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры", – заявил он.

Фото из открытых источников

Шевченко добавил, что уже сейчас Украине следует "садиться за стол переговоров" с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет.

Глава Нацбанка отметил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ, а также выразил надежду, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

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Напомним, что МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Виртуальная миссия по первому просмотру программы stand-by закончилась в середине февраля без рекомендации о выделении второго транша.