Сорочинская ярмарка начата: Уникальная продукция, выступления народных мастеров и другие причины провести остаток недели в Полтавской области

Ярмарка, которая существует более двух веков, и место возрождения украинской культуры

Сорочинская ярмарка Фото из открытых источников

Сегодня, 17 августа, в Полтавской области заработала ежегодная Сорочинская ярмарка. До воскресенья собственную продукцию представят частные предприниматели со всех уголков Украины. В то же время на мероприятии будут выступать различные группы, мастера народных промыслов и тому подобное.

За всю историю ярмарку отменяли лишь однажды – в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Поэтому на этой неделе мероприятие обещает быть насыщенным. Что это за ярмарка, какое значение она имеет для Украины и стоит ли сюда приезжать, читайте далее в нашем материале.

Особенности ярмарки и где она проходит

Национальная Сорочинская ярмарка - крупнейшая в Украине. Не менее известна и за ее пределами. Уникальной её делает то, что она сохранилась с XVIII века вплоть до наших дней. Мероприятие проводят один раз в год в предпоследнюю неделю августа. Локация - село Великие Сорочинцы в Полтавской области.

Именно здесь родился выдающийся русский писатель украинского происхождения Н. Гоголь. Как ранее проходило мероприятие, можно прочитать в его повести "Сорочинская ярмарка". Сегодня это действо проводят под открытым небом в центре села. Ярмарочная площадь составляет 16,2 га.

Большие Сорочинцы Фото из открытых источников

Как получила известность

Во второй декаде ХХ века ярмарки закрыли. Торговля в селах перешла к кооперации. Государство контролировало все процессы. Только в 1966 году все постепенно начало возрождаться.

Восстанавливать традиции начала Сорочинская ярмарка. Сюда съезжались представители различных предприятий и организаций. Были люди не только из Полтавской области, но и других уголков Украины. Некоторые преодолевали путь сюда из-за границы. Многие искали дефицитные товары. В это время ярмарочная площадь имела вид обычного поля.

После распада Советского Союза, выставка могла закончить свое существование. Но в августе 1999 года указом президента Украины Сорочинская ярмарка получила статус национальной. С тех пор ее проводили почти каждый год.

Гости ярмарки Фото из открытых источников

Концерты, еда и развлечения и восстановление традиций

Сотни частных предпринимателей и предприятий, заведения общественного питания принимают участие в Сорочинской ярмарке. Есть пять сцен, где художественные коллективы демонстрируют свое творчество. Обычно вечером выступают звезды украинской эстрады, а также проводят зажигательные дискотеки.

Но самой интересной частью Сорочинской ярмарки является воссоздание украинской культурной жизни. Десятки кафе и ресторанов обычно предлагают попробовать национальные блюда и напитки.

Еда на Сорочинской ярмарке Фото из открытых источников

Особенной является и этнографическая территория. Здесь вы увидите реконструкции домов сельских жителей нашего государства XVIII – XIX веков. В некоторых жили богачи, в некоторых – совсем бедные люди. Все сооружения имеют свободный вход. Внутри расположены небольшие музеи, где можно увидеть одежду, мебель, посуду и вещи разных периодов. Организаторы пытаются пополнять экспозицию.

Стоит посетить городок мастеров. В нем можно увидеть традиционные народные промыслы и искусства всей Украины. В большинстве случаев это ручная работа. Вы сможете увидеть изделия из камня, глины, дерева. Не менее интересной будет украинская вышивка. На Сорочинской ярмарке также есть немало картин отечественных художников. Плетение из лозы, бисера, украшения – все это вы найдете на мероприятии. Ехать сюда однозначно стоит.

Изделия народных мастеров Фото из открытых источников

Как прошло открытие Сорочинской ярмарки и чего ждать дальше

Сегодня ярмарку торжественно открыли. Сюда приехали самые уважаемые гости - народные депутаты Анастасия Ляшенко и Константин Касай. Посетил Большие Сорочинцы в Полтавской области и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. И это далеко не все почтенные гости.

Сорочинская ярмарка в этом году посвящена 30-летию Независимости Украины. Здесь будут работать около 2-х тысяч мастеров и предпринимателей. Если вы занимаетесь бизнесом и хотите место на ярмарке, придется заплатить от 2,5 до 15 тысяч грн. Около 400 мастеров представят разнообразные виды народного творчества: живопись, керамику, кукловодство и тому подобное.

Дмитрий Разумков на Сорочинской ярмарке 2021 УНІАН

Будут и звездные гости. Сегодня вечером публику развлекал Олег Кензов. Позже выступят Наталья Май, Сергей Михалок, группа "Ляпис-98" и не только. Вот лишь несколько мероприятий, которые предусмотрены программой на главной сцене:

10:00 – 11:00 – Концертная программа участников Всеукраинского Фестиваля народного творчества "ЯРМАРИНКА".

11:00 – 12:30 – Конкурсная программа Всеукраинского Фестиваля детского творчества "ЯРМАРИНОЧКА".

12:30 – 15:00 – Конкурсная программа Всеукраинского Фестиваля народного творчества "ЯРМАРИНКА" на Национальной Сорочинской ярмарке.

15:00 – 16:00 – Концертная программа участников Всеукраинского Фестиваля народного творчества "ЯРМАРИНКА".

21:00 – 22:00 – Этно-джаз группа "Евшан Zillia" (г. Харьков).

22:00-Кавер-шоу "Диско 90-х".

А вот что будет происходить на площади с 10 утра до 5 вечера:

Общенациональный проект "Венок единства";

Квест "Красная свитка";

Мастер-классы;

Ярмарочные волы и гоголевские герои;

Театр на ходулях;

Ярмарочный столб "За черевичками".

Театрализованные действа на Сорочинской ярмарке УНІАН

В оставшиеся дни будет не менее интересно. Будут выступления солистов, народных женских ансамблей и вокальных групп. Подробнее обо всей программе можно прочитать по ссылке.

Если вы хотите сюда попасть, стоит ехать в Миргород, а оттуда в сами Великие Сорочинцы. Все другие варианты и способы добраться до ярмарки можно найти здесь.

Напоминаем, что ранее выходил материал о других масштабных мероприятиях Украины, в котором рассказывается о 12 Одесском международном кинофестивале, Airflow music fest и не только.

Также есть материал о путешествиях по Полтавской области на собственном авто, где можно прочитать о других достопримечательностях в Великих Сорочинцах и интересных локациях региона.