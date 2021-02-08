Соглашение с ЕС об "открытом небе": Подпишут ли документ и почему он важен для Украины

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Украина надеется на подписание соглашения в марте

Вопрос подписания соглашения с ЕС об "открытом небе" обсуждают в Украине более 10 лет. И в феврале 2021 года Киев вплотную приблизился к его подписанию, однако из-за юридических моментов этот долгожданный момент пришлось отсрочить.

О подготовке, вероятном подписании соглашения об "открытом небе" с ЕС и его преимуществах рассказываем далее.

Почему не подписали соглашение сейчас

В конце прошлого года сообщалось, что Украина может подписать с Европейским Союзом Соглашение о совместном авиационном пространстве 11 февраля 2021 года.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что документ планировали подписать на заседании Совета ассоциации Украина – ЕС. Вопрос был – успеют ли подготовить документ процедурно.

Однако стало известно, что подписание отсрочили. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что в феврале подписать документ не удастся из-за бюрократии. "Насколько я понимаю по информации, которую и наша миссия передает, и то, какие мы слышим оценки от представителей Евросоюза, 11 февраля, к сожалению, мы это соглашение не заключим. На этот раз уже по бюрократическим причинам", – сказал Жовква.

В то же время заместитель главы ОП рассказал, что 29 января, состоялся разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И во время этого четких причин отсрочки подписания соглашения "об открытом небе" со стороны представительницы ЕС озвучено не было. Жовква считает, что сейчас необходимо искать возможности подписания этого соглашения в марте.

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История обсуждения сделки

Украина более 10 лет намерена присоединиться к инициативе Единого неба Европы. Переговоры о подписании соответствующего документа начались еще в 2007 году. В конце сентября 2012 года Вице-президент Европейской Комиссии Сиим Каллас заявил, что Еврокомиссия до 2015 года планирует заключить соглашения о едином авиационном пространстве с Украиной и рядом соседних стран. Основным препятствием для соглашения по общему небу между сторонами была сертификация украинских самолетов. 28 ноября в Вильнюсе состоялось парафирование соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП), или "открытом небе" Украины со странами Европейского Союза.

В конце марта 2014 года глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк заявил, что Украина планирует подписать соглашение о едином воздушном пространстве с Евросоюзом в начале лета 2014 года. Основная идея соглашения заключается в изменении украинских правил безопасности в авиации в соответствии с европейскими стандартами. На практике соглашение позволит европейским компаниям без ограничений летать в любые аэропорты Украины, а украинским авиаперевозчикам в любые аэропорты Европы.

4 июня 2014 года стало известно, что соглашение об открытом небе не будет подписано 5 июня. Задержка в подписании договора связана с внутриевропейской проблемой – неопределенностью термина "территория" в контексте Гибралтара.

Соглашение об "открытом небе" – быть или не быть

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что соглашение все же подпишут – торжественно на саммите или в рабочем порядке.

"Можно подписать его на саммите, торжественно, как прорывной документ. А можно не ждать саммита и в рабочем порядке его подписать. Я думаю, что мы примем решение. В любом случае давайте говорить откровенно, в условиях COVID-19 и всех ограничений на путешествия это не что-то такое, что мгновенно повлияет на рынок. Еще и процедура ратификации предусматривается. Но я абсолютно уверен, что, несмотря на все эти повороты и сложности, соглашение об общем пространстве будет подписано", – заверил Кулеба.

Он также отметил, что единственным препятствием подписания соглашения в феврале 2021 года стали юридические противоречия, именно над их исправлением сейчас работают юристы ЕС.

"Реально, один из тех случаев, когда не мы, а они просто затормозили на пустом месте сугубо по юридически-бюрократическим вопросам... Скажу честно, без всяких дипломатических реверансов, мы должны были подписать ОАП, об Общем авиационном пространстве, на этом совете ассоциаций (11 февраля, – ред.). На всех уровнях были даны эти заверения. В последний момент юристы Еврокомиссии говорят: "Нет проблем, кроме юридических: надо убрать из текста упоминания того, что уже не существует в природе". То есть нормативно-правовых актов, которые за эти 13 лет просто перестали действовать. Это чрезвычайно отчаянная ситуация, но на всех уровнях дали заверения, что сейчас Европейский союз это все исправит", – пояснил министр.

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Преимущества подписания Соглашения об "открытом небе"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин сообщила, что документ – это важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

"Соглашение о Совместном авиапространстве с ЕС – это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на 500 миллионный рынок авиаперевозок в ЕС, дешевле билеты, и больше рейсов", – пояснила Стефанишин.

Таким образом, авиаперевозки станут доступным видом транспорта. Кроме этого, документ позволит увеличить перелеты между ЕС и Украиной. Однако, Ольга Стефанишина предупредила, что соглашение о совместном авиапространстве содержит большое количество обязательств.

"Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей", – добавила она.