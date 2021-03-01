Соединяя города: Топ 10 мостов Украины, на которые стоит посмотреть

Осматриваем мосты Каменца-Подольского, Киева и других городов

Один из мостов Преображенского в Запорожье Фото из открытых источников

Мосты – неотъемлемая часть нашей жизни. Они могут быть деревянными, железнодорожными или каменными. Многие из нас ежедневно пользуются ими, чтобы добраться до работы, а потому эти сооружения значительно облегчают нашу жизнь.

Впрочем, некоторые мосты отличаются даже в повседневности. Они могут демонстрировать достижения инженеров или рассказывать нам об истории страны. Чем особенны мосты в Украине и почему эти сооружения стоит увидеть туристам, читайте далее в нашем материале.

Южный мост

Южный мост расположен в Киеве. Его высота – 135 метров, а длина – 1256 м. Он является самым длинным и широким мостом в столице и самым высоким в Украине. Строительство конструкции начали в конце ХХ века. Движение для авто открыли 25 декабря 1990 года. Поезда метро начали курсировать в 1992 г.

Автором проекта выступил украинский строитель Георгий Борисович Фукс. Этот мост считался самым современным на территории бывшего СССР.

Как добраться: пройти пешком около 500 метров от станции метро "Славутич" (зеленая ветка).

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Южный мост в Киеве-самый высокий мост в Украине Фото из открытых источников

Мост Патона

Мост Патона расположен в столице. Он соединяет бульвар Дружбы Народов с проспектом Соборности – левый берег Киева с правым. Это один из самых известных переходов через Днепр. Его строительство началось еще в 1939 году. За два года из-за оккупации немецко-фашистскими войсками процесс остановился.

Строительство возобновили после Второй мировой войны. Мост открыли 5 ноября 1953 года. Он стал первым в мире цельносварным мостом длиной более 1500 метров. Автором проекта стал выдающийся советский инженер Евгений Оскарович Патон.

Еще в начале 2000-х годов по мосту пролегала одна из важнейших трамвайных линий Киева. В течение последних 15 лет все демонтировали, а электросеть подстроили под троллейбусы.

Как добраться: маршрутные такси до микрорайона "Русановка", троллейбус №43, 50 или станция метро "Дружбы народов".

Мост Патона ночью в Киеве Фото из открытых источников

Замковый мост

Замковый мост расположен в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Иногда его называют Турецким. Он является памятником архитектуры национального значения и соединяет Старый город на полуострове в петле реки Смотрич с крепостью на мысе.

Мост впервые упоминают в документах 1494 года. Существует гипотеза, что его построили римляне во II веке. Архитекторы-реставраторы Пламеницкие предполагают, что на нем казнили гетмана Юрия Хмельницкого.

Обликом мост больше напоминает плотину. Это сплошная каменная стена высотой от 24 до 26 метров и шириной в 7 м.

Как добраться: маршрутным такси до Старого города, остановка "Старобульварная".

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Замковый мост в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Виадук в Ворохте

Виуадук в Ворохте – это железнодорожный арочный каменный мост через реку Прут в Ивано-Франковской области. Он является одним из старейших в Европе и имеет длину в 200 метров. Самая длинная арка достигает 30 м. Строительство моста приходится на 1894 год. Чтобы возвести сооружение, Австро-Венгерская империя использовала пленных итальянцев.

Мост был нужен для соединения Черного и Адриатического моря железнодорожным путем. Проект не реализовали. Сегодня можно увидеть особый ландшафт и два моста. Второй возвели в 2000 году, чтобы сохранить австрийский. Виадук больше не используют. Туристы каждый год приезжают сюда, чтобы увидеть этот памятник архитектуры.

Как добраться: автобус от Ивано-Франковска до Ворохты.

Виадук в Ворохте Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Виадук в Плебановке

Плебановский виадук расположен вблизи с. Плебановка Тернопольской области. Это еще одна часть железнодорожного пути над ущельями и оврагами. Этот мост построили в 1896 году под руководством австрийских инженеров. Он имеет высоту в 30 метров и длиной более 100 м. На нем можно увидеть 9 арок, которые обеспечивают прочность конструкции.

Мост соединяет город Тернополь с Копычинцами уже более 100 лет. Сегодня здесь курсирует немного поездов. Теперь это памятник архитектуры. Многие туристы сравнивают его с мостом из фильмов о Гарри Поттере.

Как добраться: поездом из Тернополя в с. Плебановка, можно своим авто.

Плебановский виадук на Тернопольщине Фото из открытых источников

Железнодорожный мост в Новоград-Волынском

Мост в Новоград-Волынском построили в 1915-1915 годах во времена Российской империи как часть железнодорожного сообщения Староконстантинов-Жлобин. Он пролегает через реку Случь в Житомирской области. Некоторые местные говорят, что его строили без цемента, а использовали какой-то другой раствор. После двух мировых войн мост хорошо сохранился. По нему даже сегодня курсируют поезда.

Как добраться: автобусом от столицы или собственным авто (лучше ехать со стороны микрорайона "Дружба".

Железнодорожный мост в Новоград-Волынском tim5000.livejournal.com

Ингульский мост

Ингульский мост расположен в городе Николаев. Его открыли в 1981 году. Он соединяет микрорайон Соляные и центр. Кроме того, его разводная конструкция позволяет пропускать суда. Обычно они движутся от завода. До 1996 это был самый большой разводной мост в Европе с длиной в 422 метра и шириной в 76 м. Сегодня здесь можно увидеть четыре полосы для движения автомобилей и троллейбусов, тротуары.

Как добраться: г. Николаев.

Ингульский мост в Николаеве Фото из открытых источников

Мерефо-Херсонский мост

Мерефо-Херсонский мост расположен в городе Днепр. Это памятник архитектуры, который назвали в честь железнодорожного сообщения. Первый проект разработали еще в 1912 году. Первая мировая война не позволила достроить. Процесс возобновили в 1930 году. В 1932 г. достроили. В то время мост был крупнейшим в Европе. Сегодня он является самым длинным в Украине. Его длина 1627 метров.

Как добраться: нужно доехать до центральной части города, мост хорошо виден со смотровой площадки в парке им. Т. Г. Шевченко.

Мерефо-Херсонский мост в городе Днепр Фото из открытых источников

Мост "Бегущая лань"

"Бегущая лань" – это автомобильный мост через р. Смотрич в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Его иногда называют Черновицким или "Прыткая лань". Проект конструкции разработали специалисты из института Патона. Строительство начали в 1966 году, а завершили в 1973 г. Сегодня это объект экстремального туризма. Здесь можно прыгать на веревке. Также рядом обычно летают на воздушных шарах.

Мост " стремительная лань" Фото из открытых источников

Мосты Преображенского

Мосты Преображенского расположены в Запорожье. Их построили в течение 1949-1952 годов через русла Старого и Нового Днепра через часть острова Хортицы. Автором проекта был советский инженер Б. Преображенский.

Мосты восстанавливали после двух мировых войн. Для строительства использовали кремниевую сталь. Отдельные части заказывали в Чехословакии. Теперь можно увидеть два моста. Первый имеет 4 арки, второй – только одну. Мост через Старый Днепр является крупнейшим одноарочным железобетонным мостом Украины.

Мосты Преображенского в Запорожье Фото из открытых источников

Поэтому мосты являются такими же интересными туристическими объектами, как и многочисленные памятники архитектуры: церкви, дворцы, музеи и тому подобное.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Полтавской области, в котором рассказывается об уникальной пирамиде-усыпальнице рода Закревских, Триумфальной арке в Диканьке и самой высокой точке Левобережной Украины – горе Пивихе.

Также есть материал о Сумах, где можно, прочитать о всеукраинских ежегодных фестивалях и туристических маршрутах, где можно сделать фотографии для Instagram.