Социальная помощь по-новому: Какие изменения в правилах предоставления субсидий будут действовать в Украине осенью

Субсидию будут начислять на пониженные социальные нормативы

субсидирование

Осенью ожидается значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Так, для определенной категории граждан получение субсидии на оплату ЖКУ будет актуальной. Однако с октября в Украине будут действовать обновленные правила предоставления социальной помощи. А обоснованность получения субсидии потребителями будут проверять.

Подробнее об изменениях в условиях получения социальной помощи на отопительный сезон 2021-22 годов рассказываем далее.

Назначение субсидии по новым нормативам

В августе Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Однако она останется актуальной только в случае введения в регионе красного уровня карантина. Такая норма будет действовать с 1 октября.

К тому же жилищные субсидии, в соответствии с нового постановления правительства назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Субсидия

Также отменяется норма, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

"Постановлением изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме", – отметил Кабмин.

Постановлением также дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, пребывающих на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Кто может остаться без субсидии

Отказать в начислении социальной помощи следующим группам населения:

если площадь квартиры превышает 130 кв. м;

если площадь дома составляет более 230 кв. м;

если есть счет в банке на более 100 тыс. грн;

если есть автомобиль возрастом менее пяти лет;

если за последний год купили квартиру или автомобиль.

Также не назначат социальную помощь тем потребителям, кто задолжал за жилищно-коммунальные услуги.

К тому же определенная категория граждан, получателей субсидии, должна была подать новый пакет документов для переназначения социальной помощи.

Так, с 1 мая до 1 октября предоставить новые данные нужно с учетом следующих причин назначения субсидии:

предоставлялась в безналичной форме;

по месту фактического проживания (арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица);

без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживающих по месту регистрации.

Как и когда будут проверять субсидиантов

Правительство планирует проверить, обоснованно ли потребители получают социальную помощь. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат.

Эта система поможет быстрее проверять претендентов на получение субсидии. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан.

"В системе будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, который имеет прибыль, стаж. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и предоставлять тем, кто действительно в ней нуждается", – добавила Лазебная.

Сообщалось, что изначально система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи.

В Минсоцполитики также сообщили, что будут проводиться инспекции непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, которые влияют на установление права на получение социальной поддержки и определение ее размера)", – говорилось в проекте постановления Кабмина.

Отмечалось, что в случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом места жительства предоставление субсидии приостанавливается.

Однако проверки начнутся не раньше, чем в начале 2022 года.