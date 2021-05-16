Снижение стоимости ЖКУ и доступность лекарств: Какие льготы предусмотрены для многодетных семей в Украине и как их получить
Льготы для многодетных семей в Украине рассчитываются согласно среднемесячного совокупного дохода
В действующем украинском законодательстве предусмотрены случаи, в которых многодетные семьи могут получить денежную помощь. Ее предельный размер составляет 1700 гривен на одного ребенка. К тому же семьям с тремя и более детьми предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а дети могут бесплатно получить лекарства, оздоровление и другие услуги.
Кто и как может получить помощь и льготы рассказываем далее.
Какие семьи считаются многодетными
Согласно действующему законодательству, многодетная семья – это семья, в которой супруги (мужчина и женщина) находятся в зарегистрированном браке, вместе проживает и воспитывает трех и более детей. Или один отец, или мать, проживают вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывают.
В состав многодетной семьи также включаются дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.
Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.
Кто может получить помощь на детей
Начисление назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающих вместе с ребенком. Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.
Средства начисляются на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.
Выплата пособия может прекратиться в случае:
- лишение получателя помощи родительских прав;
- нецелевого использования средств и необеспечения создания получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
- отобрание ребенка у получателя пособия без лишения его родительских прав;
- устройство ребенка на полное государственное содержание;
- зачисление ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования (за исключением специальных учреждений образования, заведений образования III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в учреждении);
- пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;
- потери статуса многодетной семьи;
- подачи получателем пособия заявления о прекращении выплаты пособия;
- смерти ребенка;
- смерти получателя помощи.
Размер пособия составляет 1700 гривен на одного ребенка.
Как получить помощь на ребенка
С 1 марта 2021 г. заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительного органа или центра предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела. Заявления с необходимыми документами (после формирования электронного дела) в бумажном виде передаются соответствующему органу социальной защиты населения не реже чем раз в две недели.
В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения социальной помощи принимаются ответственным лицом по социальным вопросам в объединенных территориальных общинах, которая осуществляет их передачу соответствующим органам социальной защиты населения.
Чтобы получить пособие на ребенка, нужно подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (паспортный документ иностранца) или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус;
- заявление одного из родителей, с которым постоянно проживает ребенок на назначение этой помощи;
- удостоверение родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала). В случае достижения ребенком из многодетной семьи шестилетнего возраста подается удостоверение ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
- свидетельства о рождении всех детей.
Какие льготы предоставляются многодетным семьям
Согласно действующему законодательству, семья с тремя и более детьми может рассчитывать на:
- 50 % скидки платы за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении дома), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 50 % скидки платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;
- 50 % скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, определенных законодательством, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления;
- внеочередная установка квартирных телефонов. Абонентная плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 % от утвержденных тарифов.
Однако, указанные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2021 году – 3180 гривен).
Дети из многодетных семей имеют право на следующие льготы:
- бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения с привлечением необходимых специалистов, а также компенсация затрат на зубопротезирование, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
- при наличии удостоверения установленного образца, бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности. Железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутри – и межобластных), независимо от расстояния и места проживания;
- бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху.