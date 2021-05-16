Снижение стоимости ЖКУ и доступность лекарств: Какие льготы предусмотрены для многодетных семей в Украине и как их получить

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Льготы для многодетных семей в Украине рассчитываются согласно среднемесячного совокупного дохода

В действующем украинском законодательстве предусмотрены случаи, в которых многодетные семьи могут получить денежную помощь. Ее предельный размер составляет 1700 гривен на одного ребенка. К тому же семьям с тремя и более детьми предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а дети могут бесплатно получить лекарства, оздоровление и другие услуги.

Кто и как может получить помощь и льготы рассказываем далее.

Какие семьи считаются многодетными

Согласно действующему законодательству, многодетная семья – это семья, в которой супруги (мужчина и женщина) находятся в зарегистрированном браке, вместе проживает и воспитывает трех и более детей. Или один отец, или мать, проживают вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывают.

В состав многодетной семьи также включаются дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.

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Кто может получить помощь на детей

Начисление назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающих вместе с ребенком. Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Средства начисляются на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

Выплата пособия может прекратиться в случае:

лишение получателя помощи родительских прав;

нецелевого использования средств и необеспечения создания получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;

отобрание ребенка у получателя пособия без лишения его родительских прав;

устройство ребенка на полное государственное содержание;

зачисление ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования (за исключением специальных учреждений образования, заведений образования III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в учреждении);

пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

потери статуса многодетной семьи;

подачи получателем пособия заявления о прекращении выплаты пособия;

смерти ребенка;

смерти получателя помощи.

Размер пособия составляет 1700 гривен на одного ребенка.

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Как получить помощь на ребенка

С 1 марта 2021 г. заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительного органа или центра предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела. Заявления с необходимыми документами (после формирования электронного дела) в бумажном виде передаются соответствующему органу социальной защиты населения не реже чем раз в две недели.

В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения социальной помощи принимаются ответственным лицом по социальным вопросам в объединенных территориальных общинах, которая осуществляет их передачу соответствующим органам социальной защиты населения.

Чтобы получить пособие на ребенка, нужно подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (паспортный документ иностранца) или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус;

заявление одного из родителей, с которым постоянно проживает ребенок на назначение этой помощи;

удостоверение родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала). В случае достижения ребенком из многодетной семьи шестилетнего возраста подается удостоверение ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала);

свидетельства о рождении всех детей.

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Какие льготы предоставляются многодетным семьям

Согласно действующему законодательству, семья с тремя и более детьми может рассчитывать на:

50 % скидки платы за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении дома), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

50 % скидки платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;

50 % скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, определенных законодательством, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления;

внеочередная установка квартирных телефонов. Абонентная плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 % от утвержденных тарифов.

Однако, указанные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2021 году – 3180 гривен).

Дети из многодетных семей имеют право на следующие льготы: