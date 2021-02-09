Снежный коллапс в Украине, упрощение регистрации места жительства и военные базы России в Крыму: Актуальное на утро 9 февраля

Фото из открытых источников

Снова по всей стране снегопады

Самая главная новость дня – обильные метели по всей Украине. В феврале зима решила взять свое, принеся украинцам и мороз, и гололедицу, и метели. В связи с этим на магистралях и городских дорогах во многих городах Украины образовались длинные пробки. А тем временем стало известно о критической загруженности коек с больными коронавирусом в одном из регионов Украины.

Далее в материале – о главных событиях по состоянию на утро вторника, 9 февраля.

Снежные метели по Украине

В Украине – обильный снег и мороз. Такая погода будет держаться еще минимум в течение трех дней. В понедельник, 8 февраля, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за сильных снегопадов.

Фото из открытых источников

Чтобы избежать скопления крупногабаритного транспорта в столичном регионе, движение ограничено в пределах таких областей:

Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Ровенской (М-06 Киев-Чоп),

Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель),

Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

Также известно, что в Карпатах выпало более метра снега – в районе снеголавинной станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 60-132 см, а на снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 99 см.

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На Закарпатье критически загружены COVID-койки

Загруженность коек, предназначенных для лечения "коронавирусных" пациентов, на Закарпатье превышает предельный уровень.

Кровати для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото из открытых источников

По словам председателя Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова, загруженность коек более 50%. Занятость коек в интенсивных терапиях — 100% в Береговской и Раховской общинах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской общинах.

Занятость коек с подведенным кислородом, в области уже составляет 100% в Раховской общине, 92% – в Иршавской общине, 50% – в Виноградовской и Тячевской общинах.

В Украине упростят регистрацию места жительства

В Министерстве цифровой информации намерены облегчить процедуру регистрации места жительства, применяя онлайн-формат. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, соответствующий законопроект уже готовится, чтобы с 1 сентября ввести его в действие.

Регистрация места проживания будет происходить онлайн. Для этого нужно будет зайти на портал, заполнить заявление и указать нужный адрес. Затем следует ожидать подтверждения на электронную почту, которое приходит владельцу жилья. При переходе на него регистрация считается завершенной.

Поступили средства от первой лицензии на казино

Государственное казначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес. Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый в Facebook.

Фото из открытых источников

Ранее ожидалось, что за лицензию ООО "Спейсикс" (ТМ "Космолот") должно было заплатить 39 млн грн согласно ст. 53 с учетом п. 3 заключительных и переходных положений закона о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

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Авария на теплотрассе возле Киево-Печерской лавры

В Киеве без отопления остались 86 домов из-за аварии на трубопроводе на ул. Лаврской, 13.

Там около 2 часов ночи 8 февраля выявлено эксплуатационное повреждение трубопровода. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Трубопровод, где произошла авария, был введен в эксплуатацию в 1987 году.

Россия наращивает военный потенциал в Крыму

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины зафиксировал новые военные объекты, которые появились в Крыму с начала российской оккупации.

Россия продолжает наращивать военных потенциал в Крыму Фото из открытых источников

Известно, что в поселке Новоозерное посреди степи появилась военная база, тогда как в 2018 году на этом месте были развалены коровники. У Керчи появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400. На окраине Евпатории была построена большая радиоантенна диаметром примерно 30 метров. А в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России. К тому же еще один объект был построен возле Севастополя.

Украинская сноубордистка завоевала медаль на Кубке Европы

Украинская сноубордистка Аннамари Данча во время участия в Кубке Европы завоевала вторую медаль – бронзовую. Спортсменка является призером чемпионата мира, участницей трех зимних Олимпиад, мастером спорта международного класса.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча на дистанции параллельного гигантского слалома в швейцарском Скуоли Портал xsport.ua

Соревнования проходят в швейцарском городе Ленцерхайде, где накануне Данча завоевала "золото", став первой в параллельном слаломе.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 9 февраля в Украине зарегистрированы 1 249 646 случаев коронавируса, за прошлые сутки заболели 2656 человек.

В мире известно о 106 428 655 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 27 077 450 случаев, Индии – 10 838 194, Бразилии – 9 524 640 больных, Великобритании – 3 971 287 и России – 3 939 162 случаев заболевания. Всего умерли 2 323 540 больных, а вылечились 59 311 211 человек.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина от COVID не способствует возникновению бесплодия и безопасна для здоровья. Этим сообщением ВОЗ опровергла слухи о якобы бесплодии, вызванном вакцинами против коронавируса.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Пивденное НВФ открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и из автоматического станкового гранатомета. В пригороде Авдеевки, неподалеку Песков и Водяного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Топ-видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментарием Елены Лукаш о закрытии трех украинских телеканалов: 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Топ-обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение об акции протеста против ограничения свободы слова в стране, которую проводять более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых в начале февраля.

⛔️ Понад 400 журналістів з телеканалів ~>12 Україна", NewsOne і ZIK, які були закриті на початку лютого, проводять акцію... Опубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 8 февраля 2021 г.

Вместо бонуса

Кроме того, на выходных на ZIK.ua вышло несколько крупных текстов. Вот они со ссылками:

От Черного моря до столицы: Топ живописных и загадочных островов Украины

Соглашение с ЕС об "открытом небе": Подпишут ли документ и почему он важен для Украины

Реформа для Фемиды: Как планируют изменить судебную власть в Украине

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