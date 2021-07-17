Снежана Егорова: После 2014 года Украина находилась в состоянии колонии, а сейчас это концлагерь

Снежана Егорова Фото из открытых источников

Оригинал интервью размещен на 112ua.tv.

- Наша гостья – Снежана Егорова, телеведущая.

Социология свидетельствует о том, что более 60% не поддерживают земельную реформу, а более 80% хотят референдума. Так для кого эта реформа, если люди против?

- Власть совершенно не слышит свой народ. Слепо-глухо-немота этой власти понятна и оправданна. Мы понимаем, что уже второй режим, который после переворота 2014 года имеет доступ к рычагам управления нашей страной и является нашей властью, они антинародные. Они занимаются уничтожением народонаселения, выталкиванием всех людей, которые могут что-то в этой стране кардинально изменить, отдать свою жизнь на развитие этой страны. Эти люди не нужны в этой системе координат. Украина после 2014 года находилась в состоянии колонии и нами управляли внешние силы, которые решали свои собственные геополитические и экономические вопросы на нашей территории. А сейчас администрация Зеленского – это уже не правительство, а администрация концлагеря, потому что Украина сейчас находится в тяжелом, страшном, трагическом положении.

- Министр агрополитики сказал: "Наша амбиция – выровнять до конца года налогообложения и обеспечить наполнение бюджета реальными средствами".

- Мы абсолютно четко понимаем, что реальные украинские граждане, которые хотят работать на земле, живут на этой земле, кормятся с этой земли и готовы быть фермерами на этой земле, не смогут выдержать той конкуренции, которая сюда нахлынет в виде транснациональных корпораций и огромных агрохолдингов, которые смогут эту землю выкупать на подставных лиц просто гектарами. И в общем-то, даже люди не нужны. Рабочих мест не будет создано. Наоборот, будут уничтожать инфраструктуру села, сгонять людей с земли, люди будут вынуждены мигрировать в города, где им места не найдется. Наши города превратятся в определенные фавелы, потому что люди, не знающие, как им жить и что им делать, будут попадать в разряд криминальных элементов. Потерявшие свой дом, свою землю, свою идентичность люди, им больше нечего терять. Поэтому они становятся опасностью для общества. Мы не знаем, они собираются купить эту землю для того, чтобы вести здесь сельское хозяйство либо они просто снимут верхний слой наших земель – украинского чернозема – и вывезут. Такие законодательные инициативы тоже в ВР проголосованы. Богатство, которое невосполнимо, его не продают. И не факт, что их интересует непосредственно земля. Их интересуют недра, которые находятся внутри нашей украинской земли. Они прекрасно знают, что эти месторождения – это триллионы долларов, на которых можно прекрасно заработать. И люди, которые не будут являться гражданами этой страны, будут относиться к земле потребительски: они отравят нашу воду, нашу землю, сгонят наших людей, и из этой прекрасной земли, на которой мы живем и из-за которой умирали наши предки, мы получим выжженную пустыню.

- Надеемся, что рядовым украинцам хватит воли отстаивать свои права, в частности право владеть землей и ее обрабатывать.

Иначе, как "ломкой через колено", голосование за закон об олигархах не назовешь.

- Это просто правовой беспредел, который начался с момента прихода к власти Владимира Зеленского и формирования ВР ІХ созыва – на волне веры украинского народа, который доверил Зеленскому свою судьбу и очень активно помогал ему создавать эту бейсбольную биту, которой он бьет сейчас этот народ по голове, добивая окончательно наше государство, наши законы, нашу жизнь. Украинское государство не работает в том понимании, как вообще функционирует государство. Все институции уничтожены, все социальные функции государство с себя снимает. Это администрация концлагеря, которая создает свои правила. Они собрали обезьян с гранатами, которые не понимали, зачем и куда они идут, а просто хотели попасть в телевизор. ВР ІХ созыва в своей основе. Там, где "зеленая волна", это группа психоневрологических диагнозов. Безумие распространяется массово¸ а излечение – всегда одиночный забег. Для того чтобы излечиться от безумия, нужно иметь силу, волю, мотивацию и стремление к выживанию. Если они будут продолжать в том же духе, они окончательно разорвут страну, и то, что нам обещал Зеленский – закончить войну на Донбассе, сейчас идет с точностью наоборот. Я считаю, что эти люди – преступники, которые ведут все к тому, чтобы разорвать страну.

- В жизни все циклично, и эта власть не на всю жизнь. Когда-нибудь все изменится и наступит ответственность.

- Эта власть ни с кем не считается. Она считает, что пришла всерьез и надолго. Они меняют страну и правила игры. Они не будут считаться ни с чьими достижениями, регалиями, они всех будут грести под одну гребенку. Их метод – это бандитский метод. Они создают такие невыносимые условия, для того чтобы каждый принял собственное решение. Либо человека обилетят. Если он не захочет попасть в список олигархов, то он заплатит, чтобы его оставили в покое. Но люди должны знать, что их оставят в покое только лишь на время. Сначала начнут раскулачивать олигархов, но им еще есть чем поделиться. И уже запущены все процессы, чтобы содрать последнюю рубашку с каждого украинца. Что бы вы не продавали (землю, квартиру, собаку), вы со всего будете платить – за каждое движение, за воздух. Эта власть разгулялась до такой степени, потому что люди за последние семь лет запуганы. Если мы не вспомним, что мы потомки победителей и что это наша земля, за которую проливали кровь наши предки, мы растворимся во времени и пространстве. И сюда придут другие генетические коктейли, которые купят этих депутатов, а потом вышвырнут на свалку истории и переименуют эту страну. Чего я меньше всего хочу.

- Когда закрыли три канала, обвинили людей в финансировании терроризма, то Данилов сказал, что они занимались этим вопросом – сбором информации, доказательств – 6-8 месяцев. Сейчас все время переносятся судебные заседания по этому поводу, потому что до сих пор эти доказательства собирают. Так это о давлении на своего прямого конкурента, потому что сравнялись электоральные предпочтения в какой-то момент между ОПЗЖ и "Слугой народа", или о том, что Медведчук такой плохой вместе со своей оппозиционной силой?

- Спустя время мы четко понимаем, что это политическая расправа. Задача заключается в том, чтобы растворить такую политическую силу, как ОПЗЖ, такого политического лидера, как Медведчук. Это четко расправа над конкурентом. Когда ты отбираешь у человека возможность говорить, то это неравноценная позиция. Именно поэтому уничтожаются каналы, блокируются платформы, потому что любая мысль, альтернативная той, которую решила продвигать в сознание людей власть, будет наталкиваться на сопротивление власти. Сейчас, "поливая" Медведчука, всю его политическую жизнь, карьеру и т. д., переключают внимание людей с себя и с тех преступлений, которые прямо сейчас совершают у нас под носом, принимая такие законодательные нормы, которые в дальнейшем уничтожат остатки населения, которое еще имеет смелость проживать на территории этой страны. То, что 10 миллионов наших граждан находятся на заработках за пределами Украины и видят свое будущее и возможность нормального существования не в экономике Украины, – это прекрасный маркер и оценка этой власти в полной мере. Поэтому все, что происходит вокруг Медведчука, – это, безусловно, стремление и желание показать всем, кто только допустит мысль, что "мы можем прийти к власти, мы хотим что-то изменить, мы попытаемся эту власть отодвинуть в сторону", что они будут поддаваться таким же обструкциям и таким же гонениям.

- Блокируют также и в соцсетях за мысль, которую вы озвучиваете.

- Да, меня заблокировали на месяц. Но за границей весь контент вашего канала с моим участием есть в открытом доступе. Хочу обратить внимание людей на то, что сейчас страшно не говорить, а страшно молчать. Нашим молчанием мы даем этим преступникам инструмент, которым они же нас будут убивать. И не только нас, но и будущее наших детей. Как бы это страшно ни звучало, сейчас мы оказались в руках фашиствующих наших граждан – мы вспоминали и Третьякову, и Потураева.

- Хотелось бы услышать вашу позицию по отношению к "параду на каблуках" ко Дню Независимости.

- Я бы хотела сказать не о каблуках. Я, как гражданин, считаю, что наша армия – это предмет серьезного расследования. Если б у нас была нормальная власть, то она бы начала разбираться, какие там были злоупотребления, почему наши мальчики гибнут на войне, какие условия проживания и питания в армии. Но меня беспокоят не каблуки, а то количество молодых девушек, которые хотят идти в армию. Армия – не место для женщины, где она должна делать карьеру. В нормальной стране женщина должна думать о том, как она будет защищена армией, а ее задача – рожать и воспитывать детей, а не превращаться в пушечное мясо. Этих красивых девушек их матери растили не для того, чтоб они гарцевали по плацам в берцах или на каблуках, а для того, чтоб они были счастливы и рожали новых счастливых граждан.

- Дискуссионный вопрос. В Израиле рассуждают иначе.

- Мое отношение к израильской армии исключительно как к израильской армии. И к их историческим истокам. А Украина – не Израиль.

- Спасибо вам.