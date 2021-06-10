Слушание дела МН17 по существу: Какие были представлены доказательства причастности обвиняемых к крушению самолета над Донбассом

В суде впервые заслушали показания предполагаемых очевидцев крушения самолета

Фото из открытых источников

В Нидерландах продолжается судебное слушание по существу дела о сбитом самолете рейса МН17. Во время процесса суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

Суд сосредоточился на трех главных вопросах: был ли сбит самолет ракетой "Бук", была ли ракета выпущена с поля неподалеку от Первомайского и принимали ли в этом участие обвиняемые.

Подробнее о новых данных, которые удалось получить суду, рассказываем далее.

О чем рассказали свидетели

На суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшей в июле 2014 года, впервые заслушали свидетельства очевидцев, которые были вероятными свидетелями пуска ракеты ЗРК "Бук" в сторону пассажирского самолета. Показания дали восемь человек.

Представителям Международной следственной группы (JIT) и следственному судье они заявили, что видели или слышали полёт ракеты в небе неподалеку от Снежного. Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты.

Укринформ

Один свидетель заявил, что во время падения МН17 он находился на блокпосту боевиков "ДНР" недалеко от села Первомайское. Он сказал, что услышал грохот, потом свист и звук взрыва в небе, а через несколько секунд на землю начали падать обломки самолета.

Данные телефонного биллинга этого свидетеля подтвердили факт того, что он находился в районе катастрофы 17 июля.

При этом в Гааге отклонили показания двух свидетелей по делу MH17. Они утверждали, что ракета была запущена якобы со стороны Амвросиевки. Этот населенный пункт в июле 2014 года был под контролем Украины.

Супруги из оккупированного Снежного, которое теперь живет в России, заявил, что видели запуск ракеты якобы не в районе Первомайского. Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Следствие отметило, что в соответствии с этими показаниями место запуска было бы слишком далеко от места катастрофы. Других подтверждений, что ракету выпустили из Амвросиевки, не нашли.

Зато нашли подтверждение о наличии по меньшей мере двух "Буков" на оккупированной территории. Один пропал 17 июля 2014 года. За несколько дней до катастрофы он попал на спутниковые снимки военного полигона под Донецком. Он исчез после катастрофы.

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Новые записи разговоров обвиняемых

В суде были представлены фрагменты телефонных разговоров в которых фигурируют четверо обвиняемых. Это трое россиян, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне так называемого "ДНР".

В суде заслушали аудио фрагмента разговора Игоря Гиркина (Стрелкова) и Михаила Шеремета, который в 2014 году был первым заместителем Аксенова, ныне депутат Госдумы России.

В частности, Гиркин просил "масштабной помощи "со стороны России:" если в ближайшее время не будет масштабной помощи то задавят ... если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы, чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток", – сказал он.

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Что стало известно из фото фрагментов ракеты

Во время второго судебного заседания по существу по делу о сбитом малазийском самолете рейса МН17 показали фото фрагментов ракеты, попавшей в борт в июле 2014 года.

Четыре фрагмента ракеты были найдены свидетелем, который также снял видео, однако оно не было продемонстрировано ради безопасности информатора.

"Согласно результатам исследования этих четырех фрагментов, все указывает на то, что три из них соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38 и 9М38М1", – отметил председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс.

В суде также было продемонстрировано фото части корпуса ракеты, которая, согласно техническому описанию, соответствует корпусу 9М38М1.

Кроме того, было продемонстрировано фото уникальных по форме фрагментов, которые содержатся внутри ракет. При этом в теле капитана экипажа самолета обнаружен фрагмент в форме "бабочки", еще один был найден в кабине самолета.

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При этом пока так и не были обнаружены останки двух из 298 жертв катастрофы MH17. Обломки самолета и тела жертв собирали на площади до 60 квадратных километров, они падали на деревья и огороды.