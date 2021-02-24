Сквозь призму веков: Крым от Ай-Петри до Генуэзской крепости

Тропы для императоров, дворцы для царей и крепости для обороны - все это про украинский полуостров

Генуэзская крепость в г. Судак Фото из открытых источников

Крым – полуостров на юге Украины, который омывается Черным и Азовским морями. Это место старых крепостей на скалах величественных гор и моря. Чтобы исследовать все достопримечательности полуострова, не хватит ни недели, ни даже месяца.

Некоторые из них имеют уникальные особенности. Как замки выдерживали землетрясения, каким образом связано Вестминстерское аббатство в Великобритании и Воронцовский дворец и что еще посмотреть туристам в Крыму, читайте далее в нашем материале.

Ласточкино гнездо

Это визитная карточка Крыма. Замок "Ласточкино гнездо" возводили в конце XIX века для генерала в отставке. Сначала это была деревянная постройка. Владелец называл ее "замком любви". Это место можно увидеть на полотнах известных художников: И. Айвазовского, А. Боголюбова, Л. Лагорио. Вторыми владельцами были врач Адальберг Тобин и его жена. В это время дом начали называть "Ласточкиным гнездом". Впоследствии его выкупила московская купчиха А. Рахманина (Рахманова).

Ласточкино гнездо недалеко от Ялты Фото из открытых источников

Уже в 1911 году владельцем барон фон Штейнгель, занимавшийся нефтяной промышленностью в Баку. Он решил построить романтический замок на этих самых скалах Авроры. В следующем году уже можно было увидеть каменное сооружение в готическом стиле. В ней была лестница, гостиная, прихожая и две спальни. В начале Первой мировой войны дворец выкупил московский купец П. Шелапутин. Он открыл ресторан в замке, который закрыли после его смерти.

Рядом был сад. Во время землетрясения 1927 именно эту часть землетрясение обрушило в воду. Скала-фундамент тоже пострадала. Отмечается, что все "гнездо" могло рухнуть в любой момент. Только через несколько десятков лет все восстановили. Сейчас внутри снова работает ресторан. Рядом есть рынок сувениров, где продают изделия из керамики, фотографии и картины.

Адрес: пгт Гаспра, 12 км от Ялты.

Гора Ай-Петри

Многие миллионы лет она была под водой древнего океана, как и территория современного Крыма. Именно из-за этого на поверхности горы до сих пор встречаются окаменелости в виде трубочек и веточек. Ай-Петри - самое ветреное место страны. Некоторое время здесь работала электростанция. Впрочем, сильный ветер сломал лопасти.

С вершины горы, которую иногда называют "зубами дракона" из-за острых выступов, виден морской горизонт на расстояние в сотни километров. Отсюда можно увидеть Ялту, мыс Ай-Тодор с Ласточкиным гнездом и многие другие достопримечательности. Но это возможно далеко не всегда из-за туманов.

На горе три водопада, родники, горные реки и несколько больших пещер, около 18 маленьких. Далеко не все из них оборудованы для туристов. Посетить можно только две – Ялтинскую и Триоку.

Адрес: можно доехать на авто со стороны Ялты или Бахчисарая или воспользоваться канатной дорогой с. Мисхоры.

Воронцовский дворец

Мастерски соединен с рельефом местности. Кажется, что он является продолжением горы Ай-Петри. Некогда это была резиденция российского генерал-губернатора Воронцова. Определенный период дворец сыграл роль центра культурной жизни Южного побережья Крыма.

Его возводили под руководством английского архитектора Эдварда Блора. Именно он проектировал фасады Букингемского дворца и Вестминстерское аббатство. Впрочем, во время строительства преимущественно использовали труд крепостных. Они были потомками каменщиков, которые поколениями передавали художественно обработки белокаменных соборов. Это пригодилось, чтобы закладывать дворец из диабаза. Этот материал частично заложен в фундамент. Один неправильный удар молотом - и все усилия напрасны.

Возможно, именно из-за тщательных работ дворец и выдержал землетрясение 1927 года. Сейчас в нем пять корпусов. В 150 помещениях разместились различные оригинальные фарфоровые изделия, мебель и 10 тыс. экземпляров книг, которые в древности принадлежали графу. Из окон виден огромный дендропарк площадью в 40 га с маленькими водопадами, аллеями и фонтанами.

Адрес: г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, 18.

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Воронцовский дворец в Крыму Фото из открытых источников

Мраморная пещера

Расположена на плато горного массива Чатыр-Даг. Она является одной из визитных карточек Крыма. Здесь можно увидеть колодцы, шахты и более 160 карстовых пещер. Самая интересная из них - Мраморная. Вход в нее расположен на высоте 920 метров над уровнем моря. Протяженность ходов-2050 метров, а глубина – 60 метров. Туристов ждут три части: главная галерея, нижняя и боковой "Тигровый ход".

Внутри необычная акустика. Маршрут начинается с зала, где можно увидеть сталактиты, сталагмиты и редкие виды кристаллов. В "Тигровом ходе" есть скелет пещерного льва, а также каменные водопады и "геликтитовые цветы". Самый большой зал называется "Перестройки".

В нижней галерее пещеры расположен природный музей минералов, где проводят спелеотуры. Они длятся около 3 часов. Кроме того, здесь можно увидеть не только глыбы известняка с кальцитом, но и скелеты животных под камнями.

Адрес: нужно сворачивать на 17-м км трассы Симферополь-Ялта возле с. Заречное до дачного поселка за с. Мраморное.

Мраморные пещеры в Крыму Фото из открытых источников

Генуэзская крепость

Является уникальным памятником оборонного зодчества Таврии X-XVIII вв. Имеет площадь в 30 гектаров и длину стен около 2-х километров. Стены достигают двухметровой толщины. Их высота – 6-8 метров. До нашего времени дошли 14 башен. Общая площадь крепости 29, 5 гектара. В свое время цитадель с юга и Востока была вообще неприступна, а с запада – труднодоступна. На северо-востоке был глубокий ров.

Именно из этих элементов состояло два яруса обороны. Консульский замок, Дозорная башня и другие башни защищали территорию острова от врагов. До наших времен хорошо сохранились оборонительные сооружения портового укрепления, которые расположены у западного подножия Крепостной горы. В частности, идет речь о квадратной в плане башне Астагвера (Портовая), построенной в 1386 году.

Адрес: м. Судак.

Какие другие интересности есть в Крыму

Чуфут-Кале. Средневековый город-крепость. Он расположен в 4 километрах от Ханского дворца в Бахчисарае. Существует множество вариантов названий этой местности. Один из самых известных-перевод с крымскотатарского языка "Чуфут-Кале" как еврейской крепости.

Предполагают, что город возник в V-VI веках, чтобы защищать границы византийский владений. Жили здесь преимущественно караимы. Первые были грекоязычными и переселились сюда после 1453 года.

Адрес: 4 км к востоку от Бахчисарая ул. Розы Люксембург.

Город-крепость Чуфут-Кале Фото из открытых источников

Массандровский дворец. Принадлежал российскому императору Александру III. Это памятник архитектуры XIX века. Отличается аллеями, лесами и цветниками, которые разбивал немецкий садовник Карл Кебах. В парке рядом с дворцом немало скульптур греческих богов, химер, сатиров. Также здесь есть подземные источники и гроты.

Дворец имеет пирамидальную крышу, башни и полукруглые лестницы. Фасады отделаны керамической плиткой. Можно увидеть террасы, открытые галереи и скульптурный декор. Здесь нет огромных парадных залов и апартаментов для приема гостей. Это здание возводили для отдыха царской семьи.

Адрес: ул. Симферопольское шоссе, 13, пгт Массандра.

Массандровский дворец Фото из открытых источников

Тропа Голицына. Была сооружена в 1912 году в честь приезда российского императора Николая II. Инициатором строительства выступил князь Лев Голицын. Горная тропа начинается от юго-западного берега Зеленой бухты и ведет к Синей. Во время маршрута открывается вид на Царский пляж. Конец в центре поселка Новый Свет.

Адрес: с. Новый Свет, недалеко г. Судак.

Тропа князя Голицына Фото из открытых источников

Ханский дворец. Является памятником истории и культуры всемирного значения. Это единственный образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Его основателем был Сахиб I Герай. В прошлом дворец сыграл роль резиденции крымских ханов. Он внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Адрес: г. Бахчисарай.

Ханский дворец в Бахчисарае Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Луганске, в котором рассказывается об уникальном парк каменных скульптур со статуями ХІ-ХІІ веков и пещерный Скитский монастырь на территории области.

Также есть материал о национальных парках Украины, где можно прочитать о "Сколевских Бескидах" во Львовской области, где есть беркуты, сапсаны и куницы и другие живописные заповедники с редкой флорой и фауной.