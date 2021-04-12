Скрытая угроза коронавируса: Что стоит знать о постковидном синдроме

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Если человек переболел легкой формой коронавируса, угроза для здоровья остается

Даже тех, кто выздоровел от коронавируса, ждет опасность – симптомы болезни могут длиться до 12 недель и влиять на любую из систем организма. Болезнь может поражать сердечно-сосудистую систему, печень, почки. Также люди могут чувствовать усталость, удушье.

Как вовремя распознать угрозу и отреагировать на возможные последствия COVID-19 рассказываем далее.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 12 апреля в стране зафиксировали 1 861 105 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 416 215 человек выздоровели, 37 301 человек умер. На прошлой неделе фиксировалось большое суточное количество выявленных больных – 10 апреля – 17 463 человек, 9 апреля – 19 676 человек, 8 апреля – 19 419 человек.

Сегодня утром зафиксировали значительный спад суточного количества новых больных - 7 856 человек, однако ситуация в стране остается напряженной. В некоторых областях не хватает COVID-коек и значительное количество регионов находится в красной зоне карантина. Подробнее о ситуации с распространением коронавируса в Украине можно узнать здесь.

Однако, переболеть COVID-19 - это лишь часть дела. Те, кто столкнулся с болезнью, после выздоровления проявляют неприятные, а иногда и угрожающие симптомы, которые врачи определили, как постковидный синдром.

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Как проявляется долговременный COVID-19

Врачи отмечают, что отдельные симптомы коронавируса у выздоровевших сохраняются довольно длительный период. Иногда это может длиться несколько недель, а то и месяцев.

У большинства пациентов активная фаза заболевания длится до 14 дней. Более тяжелая форма болезни, требующая госпитализации и интенсивной терапии, может длиться до 3-6 недель. Однако немало людей и после выздоровления продолжают испытывать определенные симптомы. Для определения этой ситуации возник новый термин, который быстро попал в заголовки новостей, – "постковидный синдром".

Постковидный синдром – признаки и симптомы, которые возникают во время или после инфицирования COVID-19, длятся более 12-ти недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Обычно это группа часто повторяющихся симптомов, которые могут варьироваться, меняться со временем и влиять на любую из систем организма. Постковидный синдром может наблюдаться до 12 недель, также оценивается возможность альтернативного основного заболевания.

Пожилые люди и пациенты в тяжелом состоянии чаще всех сталкиваются с длительными (затяжными) симптомами. Даже молодые и здоровые люди могут испытывать недомогание в течение нескольких недель или месяцев после заражения.

Наиболее распространенными признаками и симптомами, остающимися даже после выздоровления, являются:

Чувство усталости;

Одышка;

Кашель;

Боль в суставах;

Боль в животе.

Также к симптомам, которые остаются на определенный период, можно отнести:

Боль в мышцах и головная боль;

Ускоренное сердцебиение;

Потеря запаха и вкуса;

Проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью;

Выпадение волос.

Коронавирусная болезнь COVID-19 отмечается, в первую очередь, поражением легких, но может повлиять и на работу других органов. Это может повысить риск долгосрочных проблем со здоровьем. Органы, на которые может повлиять COVID-19:

Сердце. Результаты исследований, проведенных через месяц после выздоровления от COVID-19, показали длительное повреждение сердечной мышцы (даже у пациентов с легким течением болезни). Это может повысить риск сердечной недостаточности или других осложнений сердечно-сосудистой системы в будущем.

Легкие. Пневмония, вызванная COVID-19, может вызвать длительное повреждение крошечных воздушных мешочков (альвеол) в легких. Образующаяся рубцовая ткань в результате приводит к длительным проблемам с дыханием.

Мозг. Даже у молодых людей COVID-19 может вызвать инсульты, судороги и синдром Гийена-Барре — состояние, что вызывает частичный паралич. COVID-19 также увеличивает риск развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

COVID-19 может повлиять на слипание тромбоцитов и формирование кровяных сгустков. Если крупные тромбы вызывают инфаркты и инсульты, то большинство поражений сердечно-сосудистой системы, вызванной COVID-19, проявляется формированием маленьких тромбов, которые блокируют капилляры сердечной мышцы. Также тромбы поражают легкие, ноги, печень и почки. COVID-19 может ослаблять стенки кровеносных сосудов и вызывать кровотечения, что способствует возникновению потенциально длительных проблем с печенью и почками.

Часто пациентам с определенными симптомами COVID-19 следует проходить терапию в больницах в отделениях интенсивной терапии с помощью механических средств (напр. аппаратов искусственного дыхания). После этого у людей может развиться синдром посттравматического стресса, депрессия и тревога. Многие люди, выздоровевшие от коронавируса, страдают синдромом хронической усталости. Стоит отметить, что этот синдром является комплексом расстройств и характеризуется необычайной усталостью, которая усиливается во время физической или умственной активности и не проходит даже во время отдыха. Это может быть и с пациентами, перенесшими COVID-19.

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Как побороть постковидный синдром

В основном пациенты, у которых длительно сохраняются симптомы, могут находиться под наблюдением врача в домашних условиях или вернуться на работу, насколько это возможно в их состоянии. Но есть ряд симптомов, при появлении которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, среди которых:

нарастание одышки при физических нагрузках или появление ее в состоянии покоя;

снижение уровня сатурации до менее чем 90% (при измерении пульсоксиметром);

появление грудной боли сердечного происхождения (жжение или сжимание в груди, которое усиливается при физических нагрузках);

появление синюшности кожи;

синдром мультисистемного воспаления у детей (лихорадка, снижение артериального давления, появление сыпи, диарея, многократная рвота, гнойное воспаление слизистых оболочек глаз, носа или рта).

Если симптомы сохраняются более 14 дней, даже при нетяжелой форме коронавирусной болезни, следует обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру.

По большей части, когда симптомы незначительны, не нужно проводить дополнительных обследований.

Иногда, когда предварительное тестирование не проводили, стоит прибегнуть к ПЦР или ИФА-тестированию для подтверждения коронавирусного заболевания. В отдельных ситуациях "под маской" постковидного синдрома может скрываться обострение другого заболевания, которое важно вовремя выявить.

После выписки из стационара, где проходило лечение, визит к семейному врачу обязателен. Более того, целесообразно сдать целый ряд лабораторных анализов крови и исследований, чтобы выявить возможные проблемы и осложнения после заболевания. В то же время врач согласует продолжение и модификацию лечения, которое было получено в больнице, для скорейшего восстановления организма.

А в Украине в январе в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о формировании рабочей группы по подготовке направлений реабилитации больных с постковидным синдромом. В нее должны войти иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты, которые будут разрабатывать программы реабилитации в разных направлениях.