Сколько живет иммунитет к коронавирусу и как быстро можно повторно инфицироваться: Обновленные данные после года пандемии в мире

От коронавируса может по-настоящему защитить прививка Фото из открытых источников

Иммунитет к COVID – это лотерея, которая может полностью защитить от повторной болезни на всю жизнь, а может ослабнуть за два месяца и тогда вы снова заболеете

Вакцинация от коронавируса в Украине скоро вот-вот начнется. Президент и правительство обещают сначала 12 миллионов, а потом еще 21 миллион вакцин для граждан – так всем смогут сделать прививку до осени. Однако это всего лишь обещания, завернутые в обертку оптимистичного прогноза, в то время как люди продолжают заражаться, а в некоторых регионах страны загружены все койки для больных COVID. В Европе вакцинация идет полным ходом, а в ВОЗ констатируют: темпы инфицирования благодаря прививкам действительно ощутимо снизились.

Уже более миллиона украинцев успели переболеть COVID-19 за последний год. Нужны ли им прививки, как подействует на них вакцина и могут ли антитела, выработанные организмом, защитить от повторного инфицирования?

Далее попробуем ответить на эти и другие вопросы, такие как например: что такое иммунитет к коронавирусу и нужна ли вакцина, если антитела уже есть после перенесенной болезни.

Как протекает болезнь?

Когда вирус атакует человека, то организм борется с патогенами в несколько стадий. Сначала на вирус реагирует врожденный иммунитет, пытаясь остановить инфекцию и активируя нейтрофилы, макрофаги и дендритные клетки. Нейтрофилы – это лейкоциты, которые принимают участие в защитных реакциях организма, макрофаги — клетки, которые возникают из белых кровяных тел, дендритные клетки обрабатывают антигенный материал и "знакомят" с ним Т-лимфоциты). Эти три вида клеток атакуют все, что может выглядеть для них чужим. Если это не дает результатов и инфекция продолжает распространяться, бороться с ней начинает приобретенный иммунитет, вырабатывающий Т-лимфоциты и антитела.

Собственного иммунитета не всегда хватает Фото из открытых источников

Антитела — это белок, который борется с вирусными инфекциями и бактериями и бывает связующим и нейтрализующим. Первые присоединяются к молекулам вируса и "сообщают" об опасности белым кровяным телам, после чего Т-лимфоциты уничтожают инфицированные клетки. Вторые присоединяются к молекулам коронавирус и блокируют белок, благодаря которому вирус проникает внутрь клеток.

Правда, бывают случаи, когда антитела не вырабатываются, следовательно и иммунитет не приобретается. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Бывает так, что врожденный иммунитет уничтожает инфекцию до того, как организм успел выработать антитела к ней.

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Сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу?

Ученые выявили закономерность – после выздоровления количество антител к COVID-19 сокращается вдвое каждые 36 дней. Однако существует еще одна версия ученых – коронавирусная инфекция может сохранять после себя более длительный иммунитет, и антитела будут жить от шести до восьми месяцев.

Когда же антитела и Т-лимфоциты исчезают из крови человека, иммунная система все еще хранит информацию о борьбе с болезнью. Так некоторые лимфоциты превращаются в клетки памяти и живут в организме годами и десятилетиями, как "память" о перенесенной оспе и испанке (существуют подтвержденные данные об этом).

Вероятно, в случае повторного инфицирования эти клетки могут быстро мобилизовать организм. Но это не значит, что человек с антителами не может заболеть повторно. Может.

Защищают ли антитела от повторного заражения?

Если человек переболел коронавирусом и имеет определенное количество антител и приобретенный иммунитет, риск повторного инфицирования меньше, но он есть.

Дело в том, что долговременный иммунитет вырабатывается не у всех и поэтому есть много случаев повторного инфицирования.

Что происходит с иммунитетом, когда антитела исчезают?

Логично, что в таком случае иммунитет несколько снижается. К примеру, те, кто перенес COVID в легкой или даже бессимптомной форме, могут повторно заразиться уже через 2-3 месяца, потому что их приобретенного иммунитета "не хватит" на длительную защиту организма.

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Нужны ли прививки тем, кто переболел?

Да, COVID-19 опасная болезнь и мир в этом уже убедился. Однако для многих вакцина от вируса еще страшнее, чем риск заболеть. Мол, вакцина недостаточно протестирована, вирус недостаточно изучен, у медиков нет опыта реагирования на форс-мажоры после вакцинирования и тому подобное. Однако на защиту прививки становятся ученые – они утверждают, что вакцинация не только безопасна, но и полезна даже для тех, кто переболел COVID-19, – им она повысит иммунитет.

Врачи рекомендуют все же вакцинироваться Фото из открытых источников

Впрочем, если человек переболел сравнительно недавно – месяц-два-три назад, то прививки можно пока не делать – у организма еще есть защита на несколько месяцев.

Что сильнее – естественный приобретенный иммунитет или вакцина?

Пока неизвестно. Однако ясно, что вакцины против COVID уже несколько остановили распространение вируса в мире, поэтому так или иначе все же доказали свою эффективность. Все, кто делает прививку, получает одинаковую дозу вируса, что максимально эффективно, чтобы вызвать иммунную реакцию.

Что с лекарствами против коронавируса?

Специализированных препаратов для профилактики коронавируса до сих пор нет и, вероятно, в ближайшее время не будет – ученые усиленно работают над вакцинами.

"Четких" лекарств против COVID пока нет Фото из открытых источников

А что касается антибиотиков, то их нужно пить лишь в тяжелом состоянии, вызванном бактериальной инфекцией. В других случаях не стоит использовать антибиотики – не поможет больному, зато будет вредно для организма.

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Как защитить себя от коронавируса?

В течение года пандемии правительства стран постоянно обновляют протоколы лечения коронавируса, предлагая новые и новые способы защиты от инфицирования. Однако, на самом деле, методы защиты остаются традиционными и довольно простыми, и даже банальными: правильное ношение маски на лице, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений, хороший сон и избегание закрытых и переполненных мест, а также мест, где есть тесный контакт между людьми.