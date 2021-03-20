Архитектурные памятники как символы власти: Чем могут заинтересовать туристов ратуши Украины

Львовская ратуша – предупреждает беды, Бучачская – неповторимая, Черновицкая – с золотом

Ратуша в Черновцах Фото из открытых источников

Архитектура Украины достойна внимания. Во многих уголках страны туристы могут осматривать храмы, дворцы и замки. Многие из них строили по типовым проектам, а потому они могут быть похожими.

С ратушами все иначе. Эти сооружения вполне демонстрируют таланты архитекторов. Они уникальны и обычно не повторяются. Какими сегодня являются символы власти во Львове, Черновцах и маленьких городах Украины, читайте далее в нашем материале.

Что такое ратуша

Ратуши – это органы городского самоуправления в ряде стран Европы. В Украине подобные сооружения начали появляться в XIV веке в западноукраинских городах. Первая была во Львове. Через сто лет в крупных городах их заменили магистраты. Это было связано с развитием Магдебургского права.

На протяжении многих веков ратуши были получателями натуральных и денежных сборов. Здесь выполнялись разнообразные работы, связанные с налогами. В городах Левобережья и Центральной Украине термин "ратуша" не использовали.

Ратуша в г. Снятин Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Львов

Современное здание ратуши возведено в стиле венского классицизма. В XIX веке это направление было еще распространенным. Преодолев 350 деревянных ступенек, ведущих к смотровой площадке башни ратуши, можно увидеть захватывающую панораму Львова.

Сооружение, которое мы видим сегодня – четвертое за историю города. Два предыдущих были уничтожены пожарами. Третье архитекторы возвели в стиле ренессанса. Ратуша неоднократно была историческим предвестником судьбы города.

9 июля 1672 года флюгер с ее башни сорвался во время сильной бури и указал на Восток. В этом году произошла турецкая осада. Флюгер падал в 1704 году тоже. Это случилось накануне прихода во Львов шведской армии Карла ХІІ. В 1826 году ратуша рухнула при сдаче протокола о надежности здания. Несколько человек погибли.

Ренессансная ратуша во Львове Фото из открытых источников

Новую ратушу закончили возводить лишь в 1835 году. Ее строительство обошлось в полмиллиона крон. Внутри она имеет 156 комнат и 9 залов. В определенное время здесь были школа, городской архив и Сберегательный банк. Башня имеет высоту почти 65 метров. Также видны часы. Их изготовили в 1852 году на венской фабрике Штиля. Обычай гласит, что когда вы приходите на смотровую площадку и бьет колокол, нужно загадывать желание.

Адрес: площадь Рынок, 1.

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Городская Ратуша во Львове Фото из открытых источников

Черновцы

Ратуша в этом городе – памятник архитектуры национального значения. Она построена в течение 1843-1847 годов. Строительством руководил немецкий инженер из Калуша Адольф Марин. Именно он отстоял мнение, что ратушу нужно строить на современном месте. Изначально здание планировали возвести на обрыве возле р. Прут.

В открытых источниках отмечается, что в 1830 году инженер получил свое. Но документы на право собственничества оформляли более 10 лет. Лишь 24 апреля 1841 года процедуру закончили. На два года позже заложили фундамент. В него бросили несколько золотых монет и "послание к будущим поколениям" на пергаменте.

За 4 года построили здание высотой в 50 метров на фундаменте, глубиной 6 метров. В Черновцах появилось здание в стиле позднего классицизма. Оно имело три этажа, внутренний дворик и башню.

Адрес: Центральная площадь, 1.

Современный вид ратуши в Черновцах Фото из открытых источников

Каменец-Подольский

Ратуша в Каменце-Подольском является образцом стилей архитектуры барокко и ренессанса ХІV-ХІХ веков. Это одна из достопримечательностей города. Первое каменное здание было возведено еще в 30-е годы ХІV века. В 1754 году провели реконструкцию. Сначала добавили башню. На два года позже появились два колокола.

Выдающимся стал 1884 год, когда установили механические часы. Они работают даже сегодня. До 1870 года в ратуше было городское самоуправление. Затем отдел полиции. Сегодня внутри расположен музей. Под ратушей есть подземные ходы, которые соединяют ее с другими объектами города.

Адрес: площадь Польский рынок, 1.

Ратуша в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Дрогобыч

Ратуша в Дрогобыче является памятником архитектуры местного значения. Современное здание возводили в начале ХХ века по проекту львовского архитектора Марьяна Никодемовича. На самом же деле ратуша имеет давнюю историю. Первое сооружение строили после того, как город получил магдебургское право. Оно было деревянным. Внутри располагались комнаты войта, писаря, камеры для заключенных в подвале. Ратушу разбирают и строят еще одну за венским проектом.

В ХХ годах говорят о совершенно новом сооружении. Его возводят в стиле классицизма с элементами эклектики. Некоторые части прежней ратуши разбирают и достраивают за новым проектом. Сегодня здание имеет три этажа и внутренний дворик. С башни открывается панорама почти на весь Дрогобыч. Когда-то на фасаде стояли скульптуры грифонов, но их сняла советская власть.

Под ратушей работает музей "Галерея Весов". Здесь около 500 экспонатов. Старые весы датируются Х-м веком от рождения Христа.

Адрес: площадь Рынок, 1.

Дрогобычская ратуша Фото из открытых источников

Другие ратуши Украины

Ратуша в Жолкве. Сначала она была деревянной. Сгорела в 1632 году. Королевский архитектор Яна III Собеского Петр Бебер в 1687 г. возвел новое сооружение, которое разобрали в 1832 г. из-за аварийного состояния.

Только в 1932 году появилась новая ратуша. Она возведена в модерном стиле, который переплетается с необарочными чертами. На фасаде можно увидеть прямоугольные окна и трехарочные портики.

Адрес: г. Жолква Львовской области, площадь Вечевая, 1.

Здание ратуши в Жовкве Львовской области Фото из открытых источников

Бучачская ратуша. Возведена в 1751 году в стиле рококо. Это памятник национального значения. Строительство финансово поддерживал польский магнат Николай Потоцкий. Архитекторами ратуши были польско-немецкий скульптур Георг Пинзель и Бернард Меретин из Львова. По скульптурному убранству эта ратуша больше не имеет аналогов в украинской архитектуре того периода.

Адрес: г. Бучач Чортковского района Тернопольской области, ул. Галицкая.

Бучацкая ратуша в Тернопольской области Фото из открытых источников

Снятинская ратуша. Является памятником архитектуры в стиле классицизма. Ее высота достигает 50 метров. Выше только Львовская. Башня ратуши видна за несколько километров. Архитектором сооружения был Иосиф Шрейбер. Циферблаты часов на ней размещены с четырех сторон и оповещают о времени каждые 15 минут. В помещении ратуши работает три музея .

Адрес: г. Снятин Ивано-Франковской области, ул. Тараса Шевченко, 70.

Ратуша в городе Снятин Фото из открытых источников

Поморянская ратуша. Появилась в ХІХ веке. Сооружение является образцом неоготического стиля. Имеет прямоугольную планировку, два этажа и несколько невысоких башен. Ратуша напоминает миниатюрный замок. В открытых источниках говорится о том, что раньше она была значительно больше по размерам и имела высокие башни. В 1914 году большую часть всего разрушили. Пока судьба памятника неизвестна, но в 2016 г. ее выставляли на продажу.

Адрес: пгт Поморяны Золочевского района Львовской области.

Современное состояние Поморянской ратуши во Львовской области Фото из открытых источников

Подобных зданий в Украине десятки. Большинство – в Западной Украине, что обусловлено историческим развитием. Они необычны и действительно отличаются от храмов, дворцов и крепостей.

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