Штамм "Лямбда": Что стоит знать о мутации COVID-19 родом из Перу и чего ожидать Украине

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Штамм "Лямбда" еще недостаточно изучен, однако известно, что он устойчив к иммунитету

В мире существует несколько мутаций коронавируса и некоторые из них ученые называют высокозаразными и угрожающими. Один из таких штаммов – "Лямбда", который широко распространен в Перу, однако был зарегистрирован по крайней мере один случай в Чехии.

Что известно о варианте мутации коронавируса и к чему готовиться Украине рассказываем подробнее.

Что известно о штамме "Лямбда"

Вариант коронавируса, который получил название "Лямбда", был впервые обнаружен в Перу еще в августе прошлого года – сейчас там на него приходится 82% новых случаев заражения. Эксперты отмечают, что у этого варианта много мутаций в белке шипа вируса, и это может влиять на скорость его передачи.

По данным ВОЗ, до 17 июня этот штамм обнаружен в 29 странах (в частности, в семи странах Латинской Америки). В Великобритании недавно сообщили, что выявили шесть случаев заболевания, их связывают с поездками за границу, но уточняется, что это за период с 23 февраля по 7 июня.

Данные о новой мутации коронавируса пока крайне ограничены, информацию о ней дают преимущественно специалисты из Южной Америки, где она распространилась больше всего. Что касается симптомов нового варианта, то серьезных изменений по сравнению с уже известными мутациями не регистрировалось. Хотя в некоторых неофициальных отчетах врачей говорилось, что этот вариант может чаще вызывать проблемы с кишечником.

Доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова отметила, что штамм "Лямбда" с множественными, потенциально значимыми, мутациями гена белка-шипа сейчас быстро распространяется по странам Латинской Америки, которая переживает мощную волну ковида.

К примеру, в Перу, занявшей первое место по смертности в мире, "Лямбда" – более чем у 90% инфицированных. В Чили, где полную прививку (Коронавак) получили ~ 60%, Этот вариант обнаруживается у >30%.

По предварительным данным, "Лямбда", подобно "Дельте", имеет ~ в 2 раза большую заразность, чем "Альфа", и имеющиеся вакцины являются менее эффективными в отношении уровня нейтрализующих антител, которые вырабатываются. Месяц назад ВОЗ квалифицировала ее как "вариант, который вызывает интерес" – то есть нуждающийся в изучении, и кандидат в "варианты, вызывающие беспокойство". Такой путь недавно прошла "Дельта".

Особенности штамма "Лямбда"

Японские ученые обнаружили, что штамм коронавируса "Лямбда" обладает мутацией, что делает его более заразным и устойчивым к иммунитету.

Отмечается, что этот вариант COVID-19 может уклоняться от нейтрализующих антител.

Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" пока недостаточно изучен.

Однако данные указывают на то, что он обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционностью и проявлением резистентности к противовирусному иммунитету".

К чему готовиться Украине

Пока не сообщалось, что в стране выявили случаи инфицирования коронавирусом штамма "Лямбда". Однако, в конце июня больных этим вариантом мутации зафиксировали в Чехии. Поэтому попадание "Лямбды" в Украину – вопрос времени.

Эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград убеждена, что Украина должна быть настороже, ведь завоз таких уникальных штаммов всегда вызывает изменения в эпидемическом процессе.

"Все зависит от того, будут ли защищать от инфицирования перенесенная болезнь и вакцинация. Если нет, или если защита будет снижена, как у штаммов "Дельта" или "Дельта плюс", то тогда "Лямбда" будет иметь преимущества в распространении и сможет стать доминирующим штаммом".

А между тем существует и другая угроза – быстрое распространение коронавируса штамма "Дельта", случаи которого в Украине зарегистрированы. Вариант коронавируса "Дельта" значительно заразнее и может преодолевать защиту вакцин.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинированные люди с вариантом "Дельта" несут в себе столько же вируса, сколько и не вакцинированные, и могут с такой же легкостью распространять его.

По мнению ученых, вариант "Дельта" передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие ряд болезней, среди которых лихорадка Эбола, простуда, сезонный грипп. Согласно документу, "Дельта" такой же заразный, как ветряная оспа.

Кроме того, ученые выяснили, что при заражении вариантом "Дельта" количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных исходным вариантом коронавируса.

В то же время специалисты уверены, что имеющиеся вакцины предотвращают серьезные осложнения, госпитализации и смерти от COVID-19. Также они советуют людям со слабой иммунной системой носить маски даже в местах, где нет высокого риска передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми категориями.

Относительно вероятного развития ситуации с коронавирусом в Украине, по мнению экс-заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, распространение болезни обострится и количество пациентов увеличится. Ситуация с заболеваемостью не изменится до тех пор, пока все граждане не будут вакцинированы.

Масштабную вспышку "Дельты" прогнозируют в сентябре 2021 года, что возможно, приведет к очередному локдауну.