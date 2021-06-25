Штамм Delta уже в Украине: Что известно о новой мутации COVID-19 и как от нее защититься

Так называемый индийский штамм коронавируса быстро ширится в мире, ведь характеризуется высокой способностью передаваться от человека к человеку

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Второй год подряд мир проживает в плену коронавируса, и как только темпы распространения болезни замедляются, возникают новые мутировавшие штаммы, что приводит к новой волне заражения.

Сейчас угрозу представляет штамм коронавируса Delta, который еще называют "индийским", ведь именно в этой стране фиксировался чрезвычайный всплеск заболеваемости. Первые случаи этого вируса уже зафиксировали в Украине.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

В каких странах обнаружили новые штаммы COVID-19

Delta-вариант коронавируса впервые был зафиксирован в октябре 2020 года в индийском штате Махараштра и с тех пор стремительно распространился в Индии и в мире. Сначала болезнь называли "индийским" вариантом COVID-19, но сейчас официально он носит название дельта-вариант. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в мае этого года классифицировала его как "вариант, вызывающий беспокойство".

Delta-вариант быстро распространяется во всем мире. По данным ВОЗ, его обнаружили уже в более 80 странах – и эта тенденция растет. О наибольшем количестве случаев сообщили в Великобритании, где по состоянию на 17 июня оно уже было выявлено более 46 тысяч раз. По данным инициативы Gisaid, далее следуют Индия, США и Германия.

Распространение Delta-варианта коронавируса в мире DW

Штамм коронавируса Delta зафиксирован в Украине у двоих человек. Случаи обнаружили у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

Почти 100 человек заболело коронавирусом в Польше. Заразились люди, которые не ездили за границу и не контактировали с путешественниками.

Подробнее о ситуации, которая сложилась в Индии из-за стремительного распространения дельта-варианта коронавируса, читайте по ссылке.

РИА Новости

Однако указанный штамм дал новую мутацию – Delta-plus. На днях индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, получивший название Delta-plus. В Минздраве страны рассказали, что Delta-plus, образованный мутацией Delta (B.1.617.2), в настоящее время является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как "вызывающий беспокойство". Накануне стало известно о первой смерти в Индии от коронавируса Delta-plus.

Разновидность штамма коронавируса Delta-plus обнаружили в десяти странах. Мутацию подтвердили в Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

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Чем опасны штаммы Delta и Delta-plus

Delta-вариант имеет несколько мутаций, однако точные их функции еще не исследованы. Известно, что они позволяют вирусу легче проникать в клетки организма и избегать некоторых иммунных реакций. Врачи утверждают, что пораженные штаммом Delta вдвое больше подвергаются опасности попасть в стационар.

Одно из отличий новой разновидности коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет. Больные, у которых выявились этот штамм, имели следующие симптомы:

высокая температура;

боль в горле;

насморк;

кашель.

Также среди симптомов называют нарушение слуха и тромбоз, приводящий к гангрене.

Однако в отличие от обычной простуды, течение заболевания было более тяжелым.

Помимо привычных симптомов, этот штамм может иметь также:

кишечные расстройства;

насморк и слабость на фоне отсутствия температуры.

Последние проявления самые опасные, поскольку пациенты с таким течением болезни могут пренебрегать мерами безопасности и из-за этого быть источником для заражения других людей.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ отметили, что специалисты определяют штамм Delta (В. 1.617) как наиболее опасный – он в 1,6 раза заразнее, чем вариант "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к реанимации.

Delta-plus – это вариант Delta с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", который впервые был обнаружен в Южной Африке.

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. В частности, AY.1 наиболее распространен. Вариант Delta-plus еще заразнее и устойчивее к утвержденным вакцинам, но он пока почти не распространился.

Действенны ли вакцины против новых штаммов

На сегодня вакцины эффективны против варианта Delta особенно после двух прививок, однако органы здравоохранения обеспокоены дальнейшей мутацией коронавируса. Они могут оказаться устойчивыми к препаратам.

А Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в течение болезни, вызванной штаммом коронавируса Delta, является более тяжким, однако, полностью вакцинированные украинцы от него защищены.

Противоэпидемические мероприятия в Украине

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что вариант коронавируса Delta становится доминантным по всему миру. Быстрое распространение этого варианта связано с его высокой способностью передаваться от человека к человеку.

Украинские власти оценили риски стремительного распространения нового штамма и внедрили несколько противоэпидемических мер.

В Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию опасному штамму коронавируса.

Рекомендации Минздрава Минздрав

А в МИД гражданам Украины рекомендовали воздержаться от поездок в страны, где фиксируют значительное распространение штамма коронавируса Delta. Лицам, возвращающимся из них, следует быть готовым к дополнительному карантину.

В список стран со стремительным распространением коронавируса попали:

Индия,

Великобритания,

Португалия,

Российская Федерация.

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Что касается лиц, которые еще находятся на территории указанных стран, то в ведомстве им рекомендовали четко соблюдать противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, а в случае появления симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться в местные медицинские учреждения.