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Штамм Delta уже в Украине: Что известно о новой мутации COVID-19 и как от нее защититься

Так называемый индийский штамм коронавируса быстро ширится в мире, ведь характеризуется высокой способностью передаваться от человека к человеку

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Фото из открытых источников

Второй год подряд мир проживает в плену коронавируса, и как только темпы распространения болезни замедляются, возникают новые мутировавшие штаммы, что приводит к новой волне заражения.

Сейчас угрозу представляет штамм коронавируса Delta, который еще называют "индийским", ведь именно в этой стране фиксировался чрезвычайный всплеск заболеваемости. Первые случаи этого вируса уже зафиксировали в Украине.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

В каких странах обнаружили новые штаммы COVID-19

Delta-вариант коронавируса впервые был зафиксирован в октябре 2020 года в индийском штате Махараштра и с тех пор стремительно распространился в Индии и в мире. Сначала болезнь называли "индийским" вариантом COVID-19, но сейчас официально он носит название дельта-вариант. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в мае этого года классифицировала его как "вариант, вызывающий беспокойство".

Delta-вариант быстро распространяется во всем мире. По данным ВОЗ, его обнаружили уже в более 80 странах – и эта тенденция растет. О наибольшем количестве случаев сообщили в Великобритании, где по состоянию на 17 июня оно уже было выявлено более 46 тысяч раз. По данным инициативы Gisaid, далее следуют Индия, США и Германия.

Распространение Delta-варианта коронавируса в мире DW

Штамм коронавируса Delta зафиксирован в Украине у двоих человек. Случаи обнаружили у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

Почти 100 человек заболело коронавирусом в Польше. Заразились люди, которые не ездили за границу и не контактировали с путешественниками.

Подробнее о ситуации, которая сложилась в Индии из-за стремительного распространения дельта-варианта коронавируса, читайте по ссылке.

РИА Новости

Однако указанный штамм дал новую мутацию – Delta-plus. На днях индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, получивший название Delta-plus. В Минздраве страны рассказали, что Delta-plus, образованный мутацией Delta (B.1.617.2), в настоящее время является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как "вызывающий беспокойство". Накануне стало известно о первой смерти в Индии от коронавируса Delta-plus.

Разновидность штамма коронавируса Delta-plus обнаружили в десяти странах. Мутацию подтвердили в Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

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Чем опасны штаммы Delta и Delta-plus

Delta-вариант имеет несколько мутаций, однако точные их функции еще не исследованы. Известно, что они позволяют вирусу легче проникать в клетки организма и избегать некоторых иммунных реакций. Врачи утверждают, что пораженные штаммом Delta вдвое больше подвергаются опасности попасть в стационар.

Одно из отличий новой разновидности коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет. Больные, у которых выявились этот штамм, имели следующие симптомы:

  • высокая температура;
  • боль в горле;
  • насморк;
  • кашель.

Также среди симптомов называют нарушение слуха и тромбоз, приводящий к гангрене.

Однако в отличие от обычной простуды, течение заболевания было более тяжелым.

Помимо привычных симптомов, этот штамм может иметь также:

  • кишечные расстройства;
  • насморк и слабость на фоне отсутствия температуры.

Последние проявления самые опасные, поскольку пациенты с таким течением болезни могут пренебрегать мерами безопасности и из-за этого быть источником для заражения других людей.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ отметили, что специалисты определяют штамм Delta (В. 1.617) как наиболее опасный – он в 1,6 раза заразнее, чем вариант "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к реанимации.

Delta-plus – это вариант Delta с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", который впервые был обнаружен в Южной Африке.

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. В частности, AY.1 наиболее распространен. Вариант Delta-plus еще заразнее и устойчивее к утвержденным вакцинам, но он пока почти не распространился.

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Действенны ли вакцины против новых штаммов

На сегодня вакцины эффективны против варианта Delta особенно после двух прививок, однако органы здравоохранения обеспокоены дальнейшей мутацией коронавируса. Они могут оказаться устойчивыми к препаратам.

А Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в течение болезни, вызванной штаммом коронавируса Delta, является более тяжким, однако, полностью вакцинированные украинцы от него защищены.

Противоэпидемические мероприятия в Украине

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что вариант коронавируса Delta становится доминантным по всему миру. Быстрое распространение этого варианта связано с его высокой способностью передаваться от человека к человеку.

Украинские власти оценили риски стремительного распространения нового штамма и внедрили несколько противоэпидемических мер.

В Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию опасному штамму коронавируса.

Рекомендации Минздрава Минздрав

А в МИД гражданам Украины рекомендовали воздержаться от поездок в страны, где фиксируют значительное распространение штамма коронавируса Delta. Лицам, возвращающимся из них, следует быть готовым к дополнительному карантину.

В список стран со стремительным распространением коронавируса попали:

  • Индия,
  • Великобритания,
  • Португалия,
  • Российская Федерация.

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Что касается лиц, которые еще находятся на территории указанных стран, то в ведомстве им рекомендовали четко соблюдать противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, а в случае появления симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться в местные медицинские учреждения.

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