Новый пакет санкций против РФ: Кто и за что попал в "черные списки" Киева

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Санкции были введены Украины в целом против 26 человек и 81 российской компании

Украина ввела санкции против граждан России и российских компаний. Это не первый список – страна неоднократно принимала введение ограничений против представителей РФ. На этот раз список пополнился российскими чиновниками, средствами массовой информации, компаниями, некоторые из которых зарегистрированы во временно оккупированном Крыму, а также граждане Франции.

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Общий обзор

Во вторник, 23 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел новый пакет персональных санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации. Соответствующее решение 25 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В списке – чиновники, физические лица, СМИ и компании, зарегистрированные в оккупированном Крыму. Всего в списке находятся 26 человек и 81 компания, в том числе те, против которых уже вводились санкции в 2018 году. Теперь же ограничения продлили на 3 года.

Санкции предусматривают в частности блокирование активов и запрет на вывод капиталов из Украины, отмена виз и запрет на въезд в Украину на 3 года. Относительно СМИ – также ограничение или прекращение телекоммуникационных услуг.

Кто попал под санкции

Чиновничество. Согласно указу главы государства, под санкциями оказался ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди них:

Горовой Александр – первый заместитель министра внутренних дел России;

Казакова Валентина – начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;

Зубов Игорь – статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;

Меньщиков Владислав Владимирович – руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике.

Компании. В санкционном списке – несколько крымских страховых компаний:

"Крыммедстрах";

"Крымская первая страховая компания"

Предприятия, зарегистрированные в Крыму:

"Черноморнефтегаз";

"Крымгеология";

"Черноморнефтегаз Добыча".

Санкции ввели и против филиалов винного завода "Массандра" в разных крымских городах.

Средства массовой информации. В санкционный список внесли следующие СМИ:

государственный медиахолдинг "Россия сегодня", в который в частности входит агентство "РИА Новости";

агентство ТАСС;

"Газета.ру";

"Лента.ру".

Также в списке есть граждане РФ, которых разыскивает Федеральное бюро расследований США (ФБР):

Минин Алексей Валерьевич;

Моренец Алексей Сергеевич;

Сотников Олег Михайлович;

Серебряков Евгений Михайлович.

Их подозревают во взломе компьютеров антидопингового агентства США, Всемирного антидопингового агентства и других ведомств, которые стали жертвами атак во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года.

Кроме этого, ограничения коснулись и автомобильных, строительных, машиностроительных, газовых и промышленных компаний, а также российских государственных институтов.

Граждане Франции. Также в документе говорится и о гражданах Франции – они были наблюдателями в оккупированном Крыму во время голосования за поправки к Конституции России 1 июля 2020 года. Под санкции попали:

Лакапель Жан-Лин – депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Оливье Филипп – депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Виржини Жорон – депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

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Против кого отменили санкции

Указанным решением СНБО, из санкционного списка физических лиц досрочно изъяли двух российских бизнесменов, бывших владельцев российского "Промсвязьбанка" – братьев Олега и Дмитрия Ананьевых. Они были арестованы в 2019 году по обвинению в хищении 87 млрд рублей у "Промсвязьбанка".

Позже к обвинению добавили хищение еще 15 млрд рублей. Сейчас они находятся в международном розыске.

Олег и Дмитрий Ананьевы стали фигурантами санкций в марте 2019 года. Ограничения против них были введены сроком на три года.

Кроме того, из санкционного списка юридических лиц исключили "Башкирскую содовую компанию", которую называют крупнейшим производителем соды в РФ. Компания попала под санкции в мае 2020 года – тоже сроком на три года.

При этом в опубликованном указе президента не указывается, на основании чего введенные на три года санкции были досрочно отменены.