Новый пакет санкций против РФ: Кто и за что попал в "черные списки" Киева
Санкции были введены Украины в целом против 26 человек и 81 российской компании
Украина ввела санкции против граждан России и российских компаний. Это не первый список – страна неоднократно принимала введение ограничений против представителей РФ. На этот раз список пополнился российскими чиновниками, средствами массовой информации, компаниями, некоторые из которых зарегистрированы во временно оккупированном Крыму, а также граждане Франции.
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Общий обзор
Во вторник, 23 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел новый пакет персональных санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации. Соответствующее решение 25 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В списке – чиновники, физические лица, СМИ и компании, зарегистрированные в оккупированном Крыму. Всего в списке находятся 26 человек и 81 компания, в том числе те, против которых уже вводились санкции в 2018 году. Теперь же ограничения продлили на 3 года.
Санкции предусматривают в частности блокирование активов и запрет на вывод капиталов из Украины, отмена виз и запрет на въезд в Украину на 3 года. Относительно СМИ – также ограничение или прекращение телекоммуникационных услуг.
Кто попал под санкции
Чиновничество. Согласно указу главы государства, под санкциями оказался ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди них:
- Горовой Александр – первый заместитель министра внутренних дел России;
- Казакова Валентина – начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;
- Зубов Игорь – статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;
- Меньщиков Владислав Владимирович – руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике.
Компании. В санкционном списке – несколько крымских страховых компаний:
- "Крыммедстрах";
- "Крымская первая страховая компания"
Предприятия, зарегистрированные в Крыму:
- "Черноморнефтегаз";
- "Крымгеология";
- "Черноморнефтегаз Добыча".
Санкции ввели и против филиалов винного завода "Массандра" в разных крымских городах.
Средства массовой информации. В санкционный список внесли следующие СМИ:
- государственный медиахолдинг "Россия сегодня", в который в частности входит агентство "РИА Новости";
- агентство ТАСС;
- "Газета.ру";
- "Лента.ру".
Также в списке есть граждане РФ, которых разыскивает Федеральное бюро расследований США (ФБР):
- Минин Алексей Валерьевич;
- Моренец Алексей Сергеевич;
- Сотников Олег Михайлович;
- Серебряков Евгений Михайлович.
Их подозревают во взломе компьютеров антидопингового агентства США, Всемирного антидопингового агентства и других ведомств, которые стали жертвами атак во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года.
Кроме этого, ограничения коснулись и автомобильных, строительных, машиностроительных, газовых и промышленных компаний, а также российских государственных институтов.
Граждане Франции. Также в документе говорится и о гражданах Франции – они были наблюдателями в оккупированном Крыму во время голосования за поправки к Конституции России 1 июля 2020 года. Под санкции попали:
- Лакапель Жан-Лин – депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
- Оливье Филипп – депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
- Виржини Жорон – депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".
Против кого отменили санкции
Указанным решением СНБО, из санкционного списка физических лиц досрочно изъяли двух российских бизнесменов, бывших владельцев российского "Промсвязьбанка" – братьев Олега и Дмитрия Ананьевых. Они были арестованы в 2019 году по обвинению в хищении 87 млрд рублей у "Промсвязьбанка".
Позже к обвинению добавили хищение еще 15 млрд рублей. Сейчас они находятся в международном розыске.
Олег и Дмитрий Ананьевы стали фигурантами санкций в марте 2019 года. Ограничения против них были введены сроком на три года.
Кроме того, из санкционного списка юридических лиц исключили "Башкирскую содовую компанию", которую называют крупнейшим производителем соды в РФ. Компания попала под санкции в мае 2020 года – тоже сроком на три года.
При этом в опубликованном указе президента не указывается, на основании чего введенные на три года санкции были досрочно отменены.