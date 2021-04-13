Самые загадочные места Украины, от которых захватывает дух: От замков с привидениями до сел, где словно побывал Бог

Таких в нашей стране немало, особенно на западе, во Львовской и Закарпатской областях

Ужгородский замок Фото из открытых источников

В Украине много интересных туристических мест. Во Львове 2500 памятников, часть из которых занесена в наследие ЮНЕСКО, в Житомирской области есть интересный "Остров любви" и "Каменное село", а в Ивано-Франковской расположен крупнейший курорт страны - Буковель.

Из года в год путешественники выбирают эти места для отдыха. Некоторые едут, чтобы отдохнуть вместе с семьей, а кто-то хочет уйти от бешеного ритма города и побыть на природе. Но что делать, когда хочется острых впечатлений? В каких местах, по преданию, встречаются привидения? Предлагаем топ мест, которые имеют не только долгую историю, но и известны легендами и странными вещами.

Ужгородский замок

Еще со времен Киевской Руси на Закарпатье основали Ужгородский замок. Он неоднократно выдерживал нападения войск Золотой Орды, но был уничтожен в 1241 году. На месте руин начали строить каменную крепость, которой более 360 лет владел итальянский аристократический род. Памятник имеет площадь более 8 гектаров. Здесь есть замковый парк и усадьба. Раньше был подвесной мост, но когда появилось огнестрельное оружие, которое могло пробивать дерево и не только, его заменили обычной насыпью - это более эффективно защищало замок.

Комплексом владели и другие семьи высоких чинов. В частности, среди них был благородный рыцарь Другет, отец красивой дочери. Во времена войны с Польшей в XVII веке один воевода захотел захватить замок и познакомился с ней. Они влюбились друг в друга. Девушка не просто рассказала ему обо всем, что знает, но и показала тайные ходы. Узнал об этом и отец. Дочь замуровали в стену живьем, а воеводу просто казнили. Теперь, по легендам, призрак девушки ищет любимого каждую ночь и исчезает на рассвете.

Ужгородский замок Фото из открытых источников

Замок Ричарда Львиное Сердце в Киеве

В Киеве на Андреевском спуске находится памятник начала ХХ века в стиле готики. Дом в виде старинного замка киевляне называют Замком Ричарда Львиное Сердце. Его построил Дмитрий Орлов. Здесь были и мастерские известных художников. Сегодня туристы могут полюбоваться разнотипными шпилями и зубчатыми завершениями, которые делают сооружение похожим на крепость.

Замок Ричард Львиное Сердце Фото из открытых источников

Теперь это одно из самых загадочных сооружений Киева. Существуют версии, что дом вообще появился незаконно. Говорится о том, что Орлов просто отобрал план постройки у архитектора из Российской империи. Однако Орлова позже убили.

Позже во время строительства, 24 марта 1904 года, Замок Ричарда Львиное Сердце неожиданно вспыхнул. А звуки в вентиляционных трубах вызвали слухи о нечистой силе. Такое явление обычно наблюдали, когда поднимался ветер. Поэтому иногда это сооружение называют "дом, который плачет".

Золочевский замок во Львовской области

В городе Золочев, в 70 километрах от Львова, расположен замок, который построили в первой половине XVII века. Здесь туристы могут увидеть надвратную башню, старый мост и валы. Имя архитектора неизвестно, но оборонительные укрепления возводили по заказу польского деятеля Якуба Собеского. С 2004 года на территории оборонительных укреплений открыт Музей восточных культур.

Но не все так просто. В замок однажды привезли камень, на котором были изображены загадочные надписи на неизвестном языке. По преданию, именно с этого момента рядом с замком начал появляться призрак в виде мужчины с длинным темным плащом и тростью в руках. Интересно, что он никого не трогал и не преследовал, а просто мирно ходил. Чей это образ, до сих пор неизвестно.

Золочевский замок Фото из открытых источников

Замок в Подгорцах Львовской области

В селе Подгорцы Золочевского района раскинулся дворец, построенный в ХVII веке. Ранее он принадлежал Станиславу Конецпольскому, а впоследствии Яну Собескому. Последними владельцами были семьи Жевуских и Сангушки. За свое существование замковый комплекс выдержал не одну осаду и считался одним из лучших в Европе. Сегодня большинство произведений и экспонатов передали в музей во Львове. Но туристы все еще могут бродить по многочисленным коридорам и осматривать большие дворцовые залы, которым уже не одно столетие.

Ночью в этом архитектурном памятнике становится гораздо интереснее. И одновременно страшнее. Говорится о том, что те, кто проводили здесь хотя бы одну ночь, видели привидение. Как неоднократно отмечали работники и стражи замка, таинственная женщина каждую ночь бродила по разным комнатам.

Считается, что это жена Вацлава Жевуского. Легенда рассказывает о том, что он убил ее, а тело где-то похоронил в муравьях замка. Теперь графиня бродит по коридорам дворца - будто бы хочет, чтобы ее похоронили по христианскому обряду.

Подгорецкий замок Фото из открытых источников

Ставка Гитлера "Вервольф" в Винницкой области

Всего 8 километров езды в сторону Киева по Житомирской трассе до поселка Стрижавка и вы сможете увидить еще одну довольно мистическую туристическую аттракцию. Сначала посетите музей военной техники Второй мировой и кафе. Здесь можно осмотреть старое немецкое оружие, кинжалы, другое военное снаряжение. Кстати, на экскурсии вы узнаете интересный факт: на территории ставки Гитлер уже имел много проблем со здоровьем, поэтому сюда часто вызывали врачей.

Далее попадете на территорию "Вервольфа". Когда-то в этой местности убили 5 тысяч советских военнопленных, строивших этот комплекс. Здесь до сих пор есть кабели, соединявшие напрямую Винницу и Берлин. За годы спуск даже не просел.

Вокруг этого места есть сотни легенд и предположений. Например, селяне, живущие в этой местности, были категорически против строительства музея в пределах ставки - опасались ядерных остатков под землей, которые могли оставить нацистские войска. Говорится и о том, что сам глава Третьего Рейха советовался с магами и астрологами. Сегодня есть слухи и о подземных бункерах на 7 этажей, но ничего не доказано.

Вход, ведущий к кабелю find-way.com.ua

"Каменное село" в Житомирской области

За 30 км от "Варшавской трассы" в Олевском районе Житомирской области расположен природный заповедник государственного значения, который часто называют Каменным селом. И это не просто так, ведь когда вы попадаете на территорию, то сразу видите огромные камни размером в дом. В лесу нет других горных пород, только эти валуны.

По официальной версии, их принес ледник 20 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что это может быть просто остаток возвышенности, то есть все, что осталось после разрушительного влияния вод, ветра, других природных процессов. Но до сих пор фактически ничего не доказано.

Есть еще одно объяснение. Легенда говорит о том, что эти каменные глыбы когда-то разбросал сам Бог. Некогда он переоделся в нищего и хотел поесть, но когда попросил у местного жителя еду, ему отказали. За это он наказал всю деревню, поэтому и камни выглядят как дома. Есть и версия о битве Бога с темными силами. Самое интересное в рассказе - Всевышний после победы оставил отпечаток своей ноги на одном из многочисленных валов, разбросанных по лесу. Сегодня к этому камню подведена лестница.

В отличие от других загадочных мест, сюда туристы и простые люди едут, чтобы лечить болезни и получить положительные впечатления.

Каменные валы, которые по легенде были домами Фото из открытых источников

Мукачевский замок Паланок

В списке самых таинственных мест Украины почетное место занимает Мукачевский замок в Закарпатской области, который построили на горе вулканического происхождения. Еще с XIV веке здесь был ров с подвесным мостом, высокие сторожевые башни и много других интересных вещей. В целом это было типичной средневековой крепостью. До сих пор сохранились лишь две башни, которые называют Круглой и Каменной, а также надвратная колокольня.

Стоит отметить, что уже с 1789 года это была тюрьма для политических заключенных. Но замок известен не их муками, а призраками двух женщин – Софии Батори и Илоны Зрини. Они были свекровью и невесткой, враждовавшими между собой. Первая запомнилась как храбрая защитница, а вот вторая начала убивать. Говорят, что София Батори приносила в жертву даже маленьких девушек и принимала кровавые ванны. Ее призрак до сих пор ходит по коридорам Паланка.

Замок Паланок Фото из открытых источников

И это далеко не все места, которые вызывают леденящие душу чувства. В Киеве мистические обряды проводят и сегодня на Лысой горе, а в Закарпатской области Невицкий замок, по легенде, вообще имеет стены из молока.

Напоминаем, что у нас есть материал, посвященный столице, где мы рассказываем о лучших бесплатных экскурсиях и загадочных местах недалеко от центра Киева.

Также мы рассказывали про Музей Писанки и достопримечательности Ивано-Франковска, которые стоит посетить.