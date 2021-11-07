Самые мощные водопады Европы, редкие животные и 1000-летние озера: Как провести время в Исландии

От интересных фактов до скрытых жемчужин восьми регионов

Исландия Фото из открытых источников

Где можно сделать отдых по-настоящему уникальным, если уже были и в Польше, и в Германии? Если вы не знаете ответ на этот вопрос, стоит отправиться совсем далеко. Например, в Исландию.

Здесь вас ждут уникальные пейзажи. Это водопады, цветные горы и озера вулканического происхождения, которым уже тысячи лет. Что стоит знать об Исландии, что можно увидеть на Золотом кольце и о других туристических дестинациях, читайте далее в нашем материале.

Топ фактов о стране

Исландия – самый большой остров на Земле вулканического происхождения.

Самая северная столица мира тоже расположена здесь – город Рейкьявик.

Местным не требуется централизованное отопление – пар и горячая вода попадают в дома из термальных источников.

В центральной части Исландии зимой тренировались астронавты НАСА – это обусловлено экстремальным ландшафтом, который похож на поверхность Луны.

Только здесь вы увидите уникальное озеро с названием Голубая лагуна – температура в нем круглый год держится 38-40 градусов.

Самый мощный водопад Европы тоже расположен в Исландии – он называется Деттифосс.

Наконец, этот регион входит в десятку стран с лучшим уровнем жизни.

Сколько регионов – столько же ощущений

Вестфирдир. Этот полуостров является настоящей исландской дикой территорией. Именно здесь у вас будет уникальная возможность наблюдать за птицами в естественной среде. Кроме того, в заповеднике Хорнстрандир вы увидите поистине уникальное животное – арктическую или белую лису.

Одна из самых известных жемчужин региона – водопад Диньянди. Он является крупнейшим на северо-западе страны. Состоит из системы водопадов высотой около 100 м. Имеет ширину до 30 метров.

Аустурланд. Расположен на крайнем востоке острова. Его административным центром является город Эгильсстадир в общине Флетсдальстерад. Этот регион известен уникальными пейзажами. И здесь вы увидите не только водопады и горы, но и памятники архитектуры и исторические места.

Регион Аустурланд Фото из открытых источников

Судурланд. Это южная часть Исландии. Ее можно считать самой популярной – именно здесь будет возможность прогуляться по туристическому маршруту – Золотому кольцу. Также в этом регионе есть немало ледников.

И это далеко не все регионы страны. На самом деле их 8 – и все они имеют свои особенности.

Термальные источники в Судурланді Фото из открытых источников

Золотое кольцо

Если вы попадаете в Исландию, то невозможно обойти Золотое кольцо. Это самый популярный туристический маршрут, который начинается с Рейкьявика. На нем вы увидите немало достопримечательностей.

Во время путешествия будет три главных остановки:

Национальный парк Тингветлир – имеет особое тектоническое и вулканическое происхождение. Кроме того, именно на этой территории основали одно из старейших парламентских учреждений в мире – Алтинг. Также здесь есть каньоны, ущелья и водопад Оксарауфосс. Парк внесен в мировое наследие ЮНЕСКО.

Гульфос – является самой популярной достопримечательностью для туристов. Расположен на реке Квитау. Она течет на юг, а затем резко спадает в провал глубиной 32 метра. Когда-то ее хотели использовать для производства электроэнергии. Но всегда была нехватка средств. Позже водопад продали государству. Сейчас он защищен.

Водопад Гульфос Фото из открытых источников

Геотермальная долина Гойкадалюр – здесь расположены гейзеры Гейсир и Строккюр. Именно первый дал название всем остальным на планете.

Также на маршруте делают остановки возле вулканического кратера Керид и церкви Скалгольти. Кроме того, есть несколько геотермальных теплиц и станций.

Геотермальная долина Гойкадалюр Фото из открытых источников

Топ мест, которые стоит обязательно увидеть

Скафтафетль. Это крупнейший национальный парк Европы. Основан в 1967 году. Он имеет общую поверхность около 4807 км², основан в 1967 году. Здесь вы увидите вулкан Скафтафетль и песчаные равнины Скейдараурсандур. Нельзя забывать и о двух третях ледника Ватнайокутль.

Гусавік. Является городом и портом одновременно. Расположен на севере. Интересные места Исландии начинаются именно отсюда. Здесь можно посетить старинную деревянную церковь или посетить Музей китов. От Рейкьявика сюда ехать всего 480 километров.

Гатльгримскиркья. Исландия известна во всем мире собственной природой. Но здесь есть много другого – например, исторических памятников. Один из таких – лютеранская церковь, названная в честь средневекового исландского священника и поэта. Проект храма появился еще в 1937 году. Сегодня туристы могут увидеть сооружение высотой 74,5 метров в стиле экспрессионизма.

Церковь Гатльгримскиркья в Исландии Фото из открытых источников

Водопад Деттифосс. Его можно найти в Национальном парке Ватнайокутль. Это юго-восточная часть Исландии. Водопад расположен на реке Екулса-а-Фьютлум, которая вытекает из ледника Ватнайокутль и собирает воду со значительной территории. Имеет 100 м в ширину и высоту падения 45 м в каньон Екулсаурглювур. Сюда можно добраться по асфальтированной дороге.

Миватн. Это озеро, которое расположено на севере страны. Местность возле него имеет уникальную фауну водных птиц. Больше всего здесь уток. Водоем образовался 2300 лет назад благодаря извержению базальтовой лавы, а потому в рельефе отражены вулканические формы. Иногда Миватном называют необитаемую территорию вокруг озера.

Озеро Миватн в Исландии Фото из открытых источников

Полярное сияние. Исландия – одна из немногих стран, где можно понаблюдать за этим явлением. Если вы едете с такой целью, то стоит бронировать жилье недалеко от Национального парка Хльомскалагардур. Есть немало обычных и автобусных туров, которые предусматривают "охоту" за полярным сиянием.

Аскья. Это стратовулкан в Исландии на массиве Капла. Вокруг него можно увидеть заснеженные горы Дингьюфйотль. Также в этом регионе расположены два озера: Оскъюватн и Вити. Некоторые считают Аскью мистическим местом, ведь здесь пропали несколько ученых.

Стратовулкан Аскья Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте о цветных горах и термальных источниках Ландманналойгар.

Цветные горы и термальные источники Ландманналойгар Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Гренландии, в котором рассказывается о способах передвижения по стране, стоимости проживания и лучших туристических жемчужинах этого региона.

Также есть материал о Швеции, где можно прочитать о лучших местах для "охоты" за полярным сиянием, ледяном отеле и жизни в стране.