Саммит НАТО: Когда Украина получит ПДЧ и что мешает стране стать членом Альянса

Одним из главных сдерживающих факторов на пути Украины в НАТО является коррупция

НАТО Фото из открытых источников

Накануне состоялся саммит НАТО, на который не пригласили представителей от Украины, хотя украинский вопрос обсуждался в ходе встречи. Украинские власти получили несколько важных месседжей, хотя относительно сроков предоставления ПДЧ и евроатлантической интеграции конкретики нет.

О результатах саммита НАТО и дальнейших шагах Украины в направлении членства в Альянсе рассказываем подробнее.

Когда Украина получит ПДЧ для вступления в НАТО

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня встречи был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.

Обсуждался очень важный для страны вопрос - будущее членство в Альянсе. Вероятность получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО обсуждают уже не один месяц, однако окончательных сроков не объявляют.

Нынешний саммит не добавил конкретики. Еще до старта встречи генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что лидеры стран НАТО на саммите не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить ПДЧ.

Саммит НАТО в Брюсселе Reuters

Саммит НАТО подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года о намерении в будущем принять Украину. "Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса через План действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", - указано в коммюнике по итогам саммита.

Однако отметили необходимость завершить антикоррупционную реформу, реформу децентрализации, СБУ и другие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс окажет Украине помощь со вступлением. "Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине. Мы окажем помощь в проведении реформ для продвижения по пути интеграции", - подчеркнул он.

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Сдержит ли конфликт на Донбассе вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден рассказал от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Первым требованием президент США назвал избавление страны от коррупции.

"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавится от коррупции, отвечать другим предъявляемым требованиям, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какая ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли вооруженный конфликт и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.

Также он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться физической агрессии России.

А саммит НАТО официально призвал РФ прекратить поддержку НВФ на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. Участники саммита отметили важность обеспечения полного и безопасного доступа миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая Крым и украинско-российскую границу.

Россия как камень преткновения членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия виновата в том, что Украине не дают ПДЧ.

"Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. И задача сейчас - работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какое-то искусственное беспокойство, но паралельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал Кулеба.

Однако Йенс Столтенберг после саммита отметил, что Россия не имеет права голоса по поводу евроатлантической интеграции Украины.

"Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса", - заявил генсек Альянса.

А в РФ за несколько дней до проведения саммита НАТО выступили против расширения Альянса путем интеграции Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это - "красная линия" для Москвы.

По словам российского главы, если Украина вступит в НАТО, то время подлета ракет до Москвы уменьшится до 7 минут.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" - отметил Путин.

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Ожидания Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Ведь украинские власти надеялись на объявление конкретных временных рамок следующих шагов в сближении с НАТО.

Глава Украины заверил, что страна продолжит курс на внедрение реформ для членства в НАТО.

При этом Владимир Зеленский убежден, что Украина достойна членства в НАТО и должна находиться "за одним столом переговоров".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил важность декларации саммита НАТО в части Украины. По его словам, еще за пару дней до саммита упоминания о Плане действий относительно членства Украины не было в тексте декларации. Также не было упоминаний о ПДЧ в декларациях 2014, 2016, 2018 годов.

"За хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - отметил чиновник.

Глава МИД также заявил, что Украина должна продолжать делать реформы, но их уже и так достаточно для получение ПДЧ.

"Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - подчеркнул Кулеба.

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Поэтому, пока Украина остается в "зале ожидания" нужно завершить необходимые реформы.