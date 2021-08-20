Саммит "Крымская платформа": Что известно об инициативе Украины и чего ожидают от форума

На саммите "Крымской платформы" планируют подписать Крымскую хартию

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В понедельник, 23 августа, в Украине проведут саммит о проблемах крымчан и вероятных путях деоккупации Крымского полуострова. Об участии в форуме заявили представители 44 стран. Планируют обсудить текущую ситуацию в Крыму и вероятные варианты защиты населения.

Об особенностях саммита, тематике и ожидаемых результатах "Крымской платформы" рассказываем подробнее.

Цель проведения форума

"Крымская платформа" это инициатива украинской власти по созданию переговорной платформы для координации действий Украины и международных партнеров по защите прав крымчан и деоккупации Крымского полуострова.

Саммит состоится 23 августа 2021 года – к 30-летней годовщине Независимости Украины. По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепаровой, главными вопросами "Крымской платформы" будут восстановление справедливости и международного права как ценности, деокупация украинского полуострова и освобождения крымских политических заключенных.

АР Крым Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что саммит будет работать над устранением пробелов в санкционной политике и ужесточением санкций. По его словам, с санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит. "Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно", - отметил он.

Второй проблемой он назвал ужесточение санкций и отметил, что государства не готовы сразу брать четкие обязательства по их внедрению. Наряду с тем есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции.

В ходе саммита запланированы дискуссий по обсуждению следующих тем:

политика непризнания временной оккупации;

милитаризация Азово-Черноморского региона;

пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;

восстановление прав крымскотатарского народа.

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Мировые лидеры на "Крымской платформе"

Участие в саммите "Крымской платформы" примут представители 44 стран, а на уровне глав государств будут представлены 14 стран.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на уровне президентов будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.

Также в "Крымской платформе" примет участие президент Европейского совета.

"На уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов: Швейцария, Чехия", - отметил глава МИД.

Кроме этого, четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

А вот канцлер Германии Ангела Меркель, которая посетит Украину накануне проведения "Крымской платформы", на саммит не останется.

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Чего ожидают от саммита

На саммите "Крымской платформы" планируют подписать Крымскую хартию — документ, который обозначит политику, действия РФ и какое наказание она понесет.

Работа продолжится и после проведения саммита. Так, 23 августа во время саммита будет презентован Офис Крымской платформы. Он будет координировать всю работу в рамках Крымской платформы, а также ежедневно мониторить ситуацию в Крыму по 4-м направлениям:

нарушение прав людей во временно оккупированном Крыму;

экономическая ситуация;

ухудшение экологической ситуации;

вопросы безопасности и милитаризация полуострова.

Полученные данные будут использоваться как для внутренней работы, так и для информирования международных партнеров.

Также планируется продолжение активной работы на правительственном и парламентском уровне.