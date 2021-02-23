С волками, зубрами или редкими растениями: Гид по национальным паркам Украины

Здесь есть все - и широкие ланы, и реки, и утесы

Межреченский парк в Черниговской области Фото из открытых источников

Наша страна уже давно известна памятниками архитектуры, которые достигают давних времен. Дворцы, замки, старинные соборы – лишь малая часть того, что могут увидеть туристы.

Природа Украины тоже способна удивить. Многие даже не подозревают, что живописные парки и пейзажи могут быть совсем рядом, как и редкие животные, растения и памятники археологии. Об уникальных заповедниках от востока до запада и от севера до юга читайте далее в нашем материале.

Нижнеднестровский национальный природный парк

Расположен в Одесской области на территории города Белгород-Днестровский. Здесь вас ждет более 21000 гектаров земли. Границы парка включают два водно-болотных угодья международного значения "Междуречье Днестра-Турунчука" и "Северная часть Днестровского лимана". Территория заповедная, но все равно можно встретить землепользователей.

Здесь есть четыре зоны:

Заповедная;

Рекреации;

Стационарной рекреации;

Хозяйственная.

Флора и фауна очень разнообразны. В парке растет 28 видов редких растений, которые занесены в Красную книгу. Обитает 20 видов млекопитающих и 58 видов птиц, 20 видов насекомых. Для туристов есть 4 экологических маршрута.

"Царство птиц". Имеет длину 20 км. Он пролегает от главного русла Днепра в с. Маяки до реки Глубокого Турунчука с выходом к Днестровскому лиману. Обратно нужно возвращаться сквозь пролив Киляры. Маршрут проходят на лодке;

"Днестровская Амазония". Маршрут по реке. Он начинается от г. Беляевка (составляет 8 км) или с. Маяки (20 км);

Экологическая тропа "Остров Гонтаренко" и "Блестящий Ибис";

"Старый Турунчук". Является частью других маршрутов.

Нижнеднестровский национальный природный парк в Одесской области Фото из открытых источников

Карпатский национальный природный парк

Расположен в г. Яремче Ивано-Франковской области. Создан в 1980 году. Именно здесь туристов ждет гора Говерла – самая высокая точка Украины. Основная часть парка охватывает территории верховья реки Прут и бассейн Черного Черемоша. Здесь преобладают леса и луга. Есть болота и кустарники. Значительную часть занимают еловые леса, меньшую – пихты белой и сосны обыкновенной. Можно увидеть бук, граб и клен.

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Кроме того, на этой территории есть археологические памятники возрастом более 15 тысяч лет. Путешественники смогут осмотреть архитектуру народного зодчества XVI-XIX вв., а также современные здания рекреационных комлексов. Важными элементами парка являются источники с минеральной водой. На территории расположено немало санаториев, лечебно-оздоровительных комплексов, оздоровительные лагеря. В парке создано 48 туристических маршрутов.

Карпатский национальный природный парк Фото из открытых источников

"Сколевские Бескиды"

Это национальный природный парк, который расположен во Львовской области. Он уникален своими минеральными водами. Здесь около 30 различных лечебных источников. Кроме того, на территории парка сохранились буковые леса и еловые насаждения. Возраст деревьев достигает более 100 лет. Всего насчитывается более 600 видов растений. Многие из них обладают лечебными свойствами.

Животный мир тоже богат. В парке обитают олени, косули, дикие кабаны. Есть волки, бурые медведи и куницы. Особое внимание уделяют популяции зубров - их численность восстанавливают еще с 2009 года. Среди птиц можно увидеть аистов, беркутов, сапсанов. Всех животных более 200 видов.

Есть горные потоки и минеральные источники. Инфраструктура достаточно развита. Здесь предлагают экскурсии, а также конные прогулки. А возле с. Урич сохранились руины крепости Тустань и могила киевского князя Святослава Владимировича.

"Сколевские Бескиды" во Львовской области Фото из открытых источников

Региональный ландшафтный парк "Межреченский"

Расположен в 100 км от Киева между Днепром и Десной, является одним из крупнейших в Украине. Его создали в 2002 году. Сегодня в нем гектары сосновых лесов, песчаных дюн ледникового происхождения и болот. Здесь растет немало растений: хохлатка, клюква, орхидеи, брусника, чабрец.

В парке можно увидеть лосей, кабанов, зайцев, бобров и даже куниц. Впрочем, стоит отметить, что животные довольно боязливы. Здесь пролетают тетеревы, журавли и орланы. Визит-центр расположен в с. Отрохи Черниговской области. На территории парка обустроили четыре экотропы. Две из них проходят по лесу и начинаются от административного здания. Третья небольшая и называется "Бондаревское болото". Последняя проходит уступами береговой террасы над Десной. Это самый удаленный маршрут.

Доступ в парк свободный. По желанию можно договариваться об экскурсиях с директором.

Региональный ландшафтный парк " Межреченский" Фото из открытых источников

Дунайский биосферный заповедник

Расположен недалеко от города Вилково Одесской области. Он считается самым болотистым заповедником в Европе и имеет площадь почти в 50 тысяч гектаров. Это дельта Дуная – реки протяженностью примерно 2860 км, самая молодая природная суша Европы. Благодаря количеству уникального растительного и животного мира она занимает третье место в мире. Часть заповедника внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Территория охватывает острова, водоемы дельты и акваторию берега. Здесь живут экзотические животные и рыбы. Есть сотни видов редких растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Именно здесь можно увидеть действительно необычных птиц: белых пеликанов, белохвостых орланов.

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Птицы в Дунайском биосферном заповеднике Фото из открытых источников

Дерманско-Острожский национальный природный парк

Основан в 2009 году, чтобы сохранить ценные природные территории и историко-культурные объекты Здолбуновского и Острожского районов Ровенской области. Парк сочетает ландшафты лесостепи и Полесья. Здесь протекает р. Збитинка.

На территории можно увидеть историко-культурный заповедник города Острог, Дубненский замок, памятники трипольской культуры и тому подобное. Кроме того, в парке насчитывается 49 видов растений и 52 вида животных, которые занесены в Красную книгу Украины.

Дерманско-Острожский национальный природный парк Фото из открытых источников

Другие национальные парки, которые стоит посетить в Украине

Мезинский национальный парк. Коропский район Черниговской области. Имеет тысячи гектаров. Особенность парка – отсутствие однородной растительности. Все очень разнообразно. Сюда лучше приезжать весной, когда Десна разливается.

Мезинский национальный парк в Черниговской области Фото из открытых источников

Гетманский национальный природный парк. В г. Тростянец Сумской области является образцом природы лесостепи. Здесь можно увидеть сфагновые болота, низинные поймы и коренные леса.

Гетманский национальный природный парк kolokray

Национальный природный парк "Белобережье Святослава". Его можно увидеть в Очаковском и Березанском районе Николаевской области. Туристы отовсюду приезжают сюда, чтобы посмотреть Кинбурнскую косу и заливы международного значения.

Национальный природный парк " Белобережье Святослава" Фото из открытых источников

В целом по Украине десятки парков, которые имеют уникальную флору и фауну и тысячи гектаров территории.

Напоминаем, что ранее выходил материал об авиатуризме в Украине в этом году, в котором рассказывается о преимуществах полетов между городами на бюджетных авиалиниях и актуальных направлениях.

Также есть материал о городе Сумы, где можно прочитать о старинных соборах казацкой эпохи и всеукраинских фестивалях, которые каждый год проходят только там.