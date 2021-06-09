С массовыми мероприятиями и более 50% мест в кинотеартрах: Как изменили противоэпидемические ограничения в Украине

В Украине сняли запрет на проведение массовых мероприятий, однако есть определенные условия

Фото из открытых источников

Сегодня все области Украины перешли в зеленую зону карантина. Это означает, что большинство запретов пока отменили, однако ограничения остаются для больших собраний людей. Также не стоит забывать, что использование масок, антисептиков и перчаток остается актуальным.

Подробнее об эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине и условиях жизни в зеленой карантинной зоне в материале "Першого Незалежного".

Что разрешено в зеленой зоне карантина

Пребывание на зеленом уровне эпидемической опасности означает, что уровень заболеваемости составляет 74 и меньше на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. Как свидетельствуют данные Минздрава, в 16 регионах этот показатель ниже определенного.

Уровень госпитализаций по Украине 8 июня составил 15,5 на 100 тысяч населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом – 17% при предельном показателе 65%.

Тем временем в Киеве показатель уровня заболеваемости коронавирусом составляет 169, уровень госпитализаций – 13,4 при показателе 60 на 100 тысяч населения, уровень загруженности коек с кислородом – 9,9% при предельном показателе 65%.

Кабинет министров постановил разрешить такое:

Проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания, с участием более одного человека на 4 квадратных метра или наполненностью залов более двух третей мест. При этом размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом в каждом отдельном зале.

Прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50% мест (размещение осуществляется в шахматном порядке) в каждом отдельном кинозале или зале.

Фото из открытых источников

Эти ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия есть документ, подтверждающий полный курс вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус (методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена), сделанного не ранее 72-х часов до проведения мероприятия.

Что предшествовало?

За неделю до перехода Украины на зеленый уровень наблюдались определенные качели относительно статистики заражений в регионах. К примеру, 5 июня показателям зеленой зоны карантина соответствовали 15 регионов, но вся страна находилась в желтой зоне.

На следующий день – 6 июня – еще в двух областях ситуация с коронавирусом улучшилась. Донецкая и Львовская области снизили коэффициент выявления новых случаев инфицирования, остановившись на отметке 4,6% и 4,4% соответственно. Близкими к зеленой зоны были показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.

В конце концов 8 июня заговорили о переходе большинства регионов в зеленую зону, а 9 июня Минздрав официально заявил об этом.

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Критерии установления зеленой зоны карантина

2 июня Кабинет министров Украины изменил критерии установления зеленой зоны карантина. В постановлении правительства № 583 прописаны новые условия внедрения зеленого уровня эпидемической опасности:

количество выявленных новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние 14 дней составляет менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса) – меньше 4%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет свыше 300;

на всей территории Украины нет регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

Темпы распространения коронавируса за последнюю неделю

За последнюю неделю статистика новых случаев заболевания коронавирусом и выздоровлений в Украине выглядела так:

3 июня – 2581 новый случай коронавируса, 102 летальных случая, 9519 человек выздоровели.

4 июня – 2266 новых случаев коронавируса, 95 летальных исходов, 8291 человек выздоровел.

5 июня – 1897 новых случаев коронавируса, 86 летальных исходов; 8330 человек выздоровели.

6 июня – 937 новых случаев коронавируса, 42 летальных случая, 4516 человек выздоровели.

7 июня – 535 новых случаев коронавируса, 33 летальных случая, 1743 человека выздоровели.

8 июня – 1602 новых случая коронавируса, 118 летальных исходов, 6751 человек выздоровел.

9 июня – 1385 новых случаев коронавируса, 77 летальных исходов, 6962 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболело 2 218 039 человек, выздоровело 2 108 684 лица, также было зафиксировано 51 410 летальных случаев и проведено 10 405 577 ПЦР-тестов.