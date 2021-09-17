С джакузи и шеф-поваром на субмаринах: Топ самых дешевых и дорогих отелей мира, которые стоит посетить

Гид по апартаментам планеты на любой вкус

Самый дорогой отель в мире Фото из открытых источников

Почти любое путешествие сопровождается поиском места для ночлега. Это могут быть гостиницы, хостелы, квартиры. Кто-то остается в усадьбах или резортах. Но самым распространенным местом для туристов уже много лет остаются отели.

Уже в 2018 году в мире их насчитывалось более 184 тыс. и сегодня появляются тоже новые. Кроме того, иногда они имеют довольно необычный формат – заброшенных лодок или целых субмарин. Поэтому, где искать отели, какие из них известны как самые дешевые и дорогие, читайте далее в нашем материале.

Где искать себе жилье для аренды

Сегодня апартаменты можно найти довольно легко. Для этого существует куча сайтов. Некоторые из них - это платформы, где есть все: хостелы, гостиницы и тому подобное. Другие ориентируются только на аренду квартир. Вот несколько сайтов, где можно найти жилье:

Air.bnb.com;

Booking.com;

CouchSurfing;

Hotels. com.

Также существует сервис Hostelworld - здесь преимущественно ищут хостелы.

Самые дешевые отели мира

Faridpur Hotel. Расположен в Бангладеш. Его можно увидеть в столице Дакке. Сегодня многие считают его самым дешевым в мире. Весь отель - это всего пять лодок. Именно поэтому цена за сутки соответствующая - около трех центов.

Такие отели из судов довольно популярны. Впрочем, жить здесь будет не очень комфортно. Есть доступ к туалетам и воде. Впрочем, в одной комнате могут одновременно спать десятки человек. Для каждого гостя предусмотрен отдельный шкафчик.

Faridpur Hotel в Бангладеше Фото из открытых источников

Terra Khaya Eco Lodge. Этот отель расположен в Восточнокапской провинции Южно-Африканской республики. Он не является частью большой сети. Это просто идеальное место, чтобы побыть подальше от людей. Поэтому свои девайсы лучше оставить в чемоданах. Сутки здесь стоят только 10 долларов за ночь. В эту сумму также входит завтрак.

Terra Khaya Eco Lodge в ЮАР Фото из открытых источников

Vinary Hotel. Расположен в городе Бангкок, столице Таиланда. Переночевать здесь можно всего за 12 долларов. Это не отель с лодками или в отдаленном месте. Внутри вас ждут уютные комнаты, вежливые работники и рестораны возле отеля. В городе есть также много других мест в таком ценовом диапазоне.

Один из самых дешевых отелей в городе Бангкок Фото из открытых источников

Herkuleshof. К счастью, дешевые отели есть не только в Африке. Многие из них можно найти и в Европе. Один из таких расположен в Австрии. Его можно увидеть на вершине небольшой горы. Ее окружает куча других небольших домов. Архитектура вокруг создает впечатление, будто вы в маленьком городке Италии. За удобства и виды туристы должны заплатить только 45 долларов за ночь.

Herkuleshof в Австрии Фото из открытых источников

Топ самых дорогих отелей мира

Lover's Deep British Submarine. Это очень необычный отель. Кроме того, нельзя сказать, где он расположен сейчас. Это не обычное здание, а настоящая субмарина. Попасть на нее можно лишь по предварительной договоренности с компанией. Обычно подводная лодка расположена у берегов островного государства Сент-Люсия.

Внутри туристов ждут роскошные комнаты. Обычно для гостей работает шеф. Организаторы обещают комплексные завтраки с дорогим шампанским. По желанию можно заказывать устрицы и экзотические фрукты. Также предусмотрены трансферы на вертолете. За все эти роскошные вещи придется отдать по меньшей мере 150 тыс. долларов за сутки. Поэтому сейчас отель считается самым дорогим в мире.

Lover's Deep British Submarine. Фото из открытых источников

Empathy Suite in Palms Resort. Расположен в городе азартных игр – Лас-Вегасе, США. Считается одним из самых дорогих в мире. Переночевать вы здесь сможете всего за 100 тыс. долларов. За такую цену вы получите две спальни, массажные столы и джакузи с видом на город.

Кроме того, у вас будет отдельная комната для релаксации. Жемчужиной пребывания в отеле станет экскурсия произведениями искусства английского художника Дэмьена Херста. Именно он приложил немало усилий, чтобы создать особый дизайн в отеле.

Empathy Suite in Palms Resort Фото из открытых источников

The Royal Penthouse – Hotel President Wilson. Расположен в Женеве, Швейцария. В этом отеле вы сможете арендовать особые апартаменты всего-навсего 80 тыс. долларов. Для гостей за такую цену предусмотрен целый этаж.

На нем будет большая плазма, фортепиано, бильярдный стол первой половины ХХ века. Также есть джакузи. А кофе утром можно выпить на огромной террасе. Кроме того, из отеля открывается вид на Женевское озеро.

Самая дорогая комната в Швейцарии Фото из открытых источников

The Penthouse Suite – Hôtel Martinez. Расположен во Франции. Является одним из самых популярных для отдыха на Лазурном берегу. Апартаменты здесь стоят 53 тыс. долларов. За эти средства вы получаете тысячу квадратных футов на верхнем этаже.

Оттуда открывается панорамный вид на океан. В каждой из четырех комнат есть кровати огромного размера. Кроме того, можно будет провести время в турецкой бане и частном джакузи. Для гостей предусмотрена отдельная гостиная и столовая. Есть также мраморные ванные комнаты. Кое-где на стенах можно увидеть картины выдающегося испанского и французского художника Пабло Пикассо.

The Penthouse Suite – Hôtel Martinez Фото из открытых источников

Royal Suite in Burj Al Arab. Расположен на собственном острове в Дубае, ОАЭ. С берегом его соединяет мост. Строительство отеля началось в 1994 году. Открыт для посетителей еще с 1999 г. имеет форму арабской лодки доу. Позиционирует себя как семизвездочный отель, но это лишь маркетинговый ход – такого типа не существует.

Цена за сутки в самых дорогих апартаментах – около 28 тыс. долларов. За такую сумму вы получите все самое лучшее. Это люкс площадью 780 кв. м, который охватывает два этажа и отделан золотом, отдельная столовая, спа-центр. Нельзя забывать и о персонале – он будет отвечать на каждый ваш запрос.

Самые дорогие апартаменты Burj Al Arab Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об открытых странах ЕС, в котором рассказывается, куда именно украинцы могут ехать уже сейчас без тестов и вакцинации.

Также ранее выходил материал о яхтинге, где мы рассказали об особенностях этого вида отдыха и ценах на него.