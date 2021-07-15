Розыгрыш билетов в космос, продвижение бренда Украины и открытие границ: Топ главных новостей из мира туризма

Страны ЕС открывают границы, а Украина – себя и туристические магниты

Фото из открытых источников

Несколько дней назад состоялся первый "туристический" суборбитальный полет. А уже сегодня стало известно, что у компании Virgin Galactic есть особая акция – розыгрыш двух билетов на полет в космос.

И это лишь одна из немногих интересностей. Какие рейсы назначает "Укрзализныця", чтобы путешественники легче добрались к морю, как рекламируют нашу страну за рубежом и о новых доступных направлениях путешествий, читайте далее в нашем материале.

Сорвать джекпот и улететь прямо в космос

Компания Virgin Galactic вместе с благотворительной платформой Omaze разыгрывает два билета на полет в космос. Принять участие можно бесплатно по ссылке. Главное условие – быть совершеннолетним и иметь сертификат о вакцинации от коронавируса.

Запуск планируется на начало 2022 года из космопорта Америка, штат Нью-Мексико. Корабль достигнет высоты в 80 километров, где туристы проведут четыре минуты в невесомости.

Корабль компании Virgin Galactic Фото из открытых источников

"Укрзализныця" – теперь до моря можно добраться удобнее

"Укрзализныця" запустила дополнительный региональный поезд №729/730 Харьков – Геническ. Он будет курсировать ежедневно с 17 июля. Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать к морю в 13:26. Из Геническа выезд в 14:04. В Харькове пассажиры будут в 21:34. Маршрут охватывает такие станции: Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь, а также Новоалексеевка.

В то же время компания назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир – Одесса. Они запланированы на 18, 22, 26, 30 июля, а также 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа. Из Житомира поезд отправляется в 23:15, прибывает к конечной станции в 9:29. Обратно из Одессы он отправляется в 12:27, а в Житомире – в 22:10.

Пассажирский поезд Фото из открытых источников

Напоследок, с 16 июля назначено курсирование ускоренных городских поездов Одесса-Главная – Белгород-Днестровский. Их график выглядит следующим образом:

Поезд № 7012/7011 Одесса-Главная – Белгород-Днестровский. Часы отправления с начальной и прибытия на конечную станцию: 09:59/11:40. Остановки: Студенческая, Нагорная, Каролино-Бугаз, Лиманская, Морская, Дружба, Солнечная, Тира.

Поезд № 7022/7021 Белгород-Днестровский – Одесса-Главная. Отправляться в 12:45, прибывает в 14:38. Остановки на маршруте: Тира, Солнечная, Дружба, Морская, Лиманская, Каролино-Бугаз, Нагорная, Студенческая.

Поезд № 7014/7013 Одесса-Главная – Белгород-Днестровский. Отбывает о 15:14 и прибывает в 17:05. Остановки на станциях: Студенческая, Нагорная, Каролино-Бугаз, Лиманская, Морская, Дружба, Солнечная, Тира.

Поезд № 7024/7023 Белгород-Днестровский – Одесса-Главная. Отправляется в 18:01 и прибывает в 19:55. Остановки: Тира, Солнечная, Дружба, Морская, Лиманская, Каролино-Бугаз, Нагорная, Студенческая.

Все рейсы будут находиться в пути меньше на 50 минут. Это позволит сэкономить более 1,5 часа во время путешествия в обе стороны.

Фото из открытых источников

Словения – ждет всех, на Мальту – после вакцинации

Словения – открыта для туристических путешествий. Власти страны разрешили въезд туристам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют справку о выздоровлении от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Соответствующие изменения вступили в действие 14 июля.

Привитые путешественники могут свободно путешествовать. В остальных случаях нужен ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы, тест на антиген или справка о выздоровлении. Если этого нет, предусмотрен десятидневный карантин. Не забывайте, что Словения признает не только вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, но и "Спутник V", CoronaVac, Sinopharm и Covishield.

Зато на Мальту въезд разрешен только вакцинированным туристам. Такое решение ввело правительство после увеличения случаев COVID-19.

Пейзажи Словении Фото из открытых источников

Венгрия из окна поезда и странствия по Финляндии

Сегодня, 15 июля, стало известно, что украинцы могут путешествовать в Австрию транзитом через Венгрию. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter.

Также с 26 июля украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут путешествовать в Финляндию. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Финляндии. Въезд в страну с сертификатом того, что вы переболели коронавирусом, разрешен только гражданам ЕС и шенгенской зоны.

Скриншот ZIK

Бренд страны – как рекламируют Украину за рубежом

У Украины теперь есть официальная страница в социальной сети Instagram. Ее можно найти по никнейму @ukraine.ua. Запуском аккаунта занимались Министерство иностранных дел и Украинский институт. Язык страницы – английский. Это нужно, чтобы привлечь как можно больше иностранных пользователей.

В Instagram посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магнитах, фестивалях и культурных событиях. Также будут разнообразные посты об Украине, наших гражданах и возможностях. Для оформления страницы используются фотографии украинских фотографов.

Сейчас одновременно развивают два других канала коммуникации – сайт Украины и страницу в Facebook. Инициативы проходят в рамках стратегической работы МИД по продвижению имиджа государства за рубежом.

Официальная страница Украины в Instagram Фото из открытых источников

Выходные в Киеве с эстетическим наслаждением

В столице 17 июля состоится джазовый фестиваль "Единство". В прошлом году его отменили в связи с пандемией коронавируса. В этом году он состоится на площадке Bel etage. На нем будут участвовать:

Eclectic Sound Orchestra под руководством Сергея Лихоманенко.

Семерка барабанщиков "Браво, подол!"

Вячеслав Полянский – фортепиано.

Владимир Шпудейко – степ-денс.

Трио "Лабутис / Неда / Банис".

"Киев Арт Ансамбль" с Владимиром Соляником и Машей Выдренко.

Группа RADZ.

Джаз-фестиваль " Единство" Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о космическом туризме, в котором рассказывается об истории путешествий, известных коммерческих компаниях и ценах на путешествия в космос.

Также есть материал о Польше, где можно прочитать о Беловежской Пуще, озере Морское Око и местах отдыха у Балтийского моря.