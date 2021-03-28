Розовые озера, горы и термальные воды: Почему стоит хоть раз побывать в Херсонской области

Гид по Херсонской области от "Аскании-Новой" до самого высокого маяка Украины

Озеро Сиваш на Арабатской стрелке в Херсонской области Фото из открытых источников

Херсонская область – единственная в Украине имеет выход к двум морям: Черному и Азовскому. Именно здесь можно увидеть немало достопримечательностей и мест, которые характерны лишь для этого региона. В Херсонской области находятся Алешковские пески - это одна из крупнейших пустынь в Европе.

Также есть заповедники с бизонами, зебрами и дикими лошадьми. Все это дополняют пейзажи Станиславского заповедника, самый высокий маяк в Украине и термальные источники. Куда еще можно поехать в Херсонской области, читайте далее в нашем материале.

Алешковские пески

Является второй крупнейшей пустыней Европы. Она расположена в 30 километрах от Херсона. Это недалеко от города Цюрупинск. Простирается на 158 км. Берет начало от берегов Черного моря и заканчивается у г. Каховка. Современный вид приобрела в XIX веке. Причиной этого является массовая вырубка лесов и выпас овец, которые уничтожали растительность. Ветровая эрозия помогла пустыне расшириться.

Сегодня ее сдерживают сосновые насаждения. Из-за этого она считается полупустыней. В территорию входят несколько "арен" (участков). Алешковские пески имеют площадь 1 612 км². Здесь также есть несколько национальных заповедников. Существует озеро на глубине, но воду оттуда добывать нельзя. Ее уровень снизится и леса больше не смогут сдерживать пустыню. Сейчас только часть Алешковских песков открыта для посещения. Другая – закрытый полигон, где военные проводят учения.

Черноморский биосферный заповедник

Расположен на территории Николаевской и Херсонской областей. Его создали с целью сохранения уникальных природных комплексов. В состав входит несколько материковых участков, более 20 островов, а также Егорлыцкий и Тендровский заливы. Это крупнейший в Украине заповедник с разными ландшафтами юга: лесостепным, пустынно-степным и приморским солончаковым.

Общая площадь суши составляет 14820 га, акаваторий – 94435. В заповеднике можно увидеть около 3500 видов фауны. Всего есть насекомых. Их здесь более 2200 видов. В водах заповедника тоже бурлит жизнь. За последние годы наблюдений у них обнаружили около 50% видового состава черного моря. Напоследок, заповедник играет важную роль в сохранении редких видов птиц. Здесь встречаются следующие виды: кулик-сорока, пеликан розовый, черноголовый хохотун, орлан-белохвост, дрофа и другие. В заповеднике зимуют более 120 тыс. особей. Обычно эти птицы остаются у Тендровского и Егорлыцкого заливов.

Черноморский биосферный заповедник на Херсонщине Фото из открытых источников

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна

Расположен возле пгт Аскания-Нова Чаплинского района Херсонской области. Его создавали с 1887 до 1892 года. Сегодня это единственный участок типчково-ковыльной степи, которой никогда не касался плуг. "Аскания-Нова" является одним из 7 природных чудес Украины, а также входит в 100 самых известных территорий планеты. Имеет площадь 33, 3 тысячи гектаров. Здесь можно увидеть более 500 видов растений и более 3000 животных. На территории встречаются зебры, буйволы, олени, дикие лошади и тому подобное.

Зебры в Национальном заповеднике " Аскания-Нова" Фото из открытых источников

Озера

Лемурийское озеро. Расположено в с. Григоровка Чаплинского района. Вода в нем имеет розовый цвет. В водоеме нельзя утонуть из-за высокого содержания минералов, кислот и солей. Рядом есть артезианская вода, где можно обмыться. Весьма интересны версии его происхождения. Некоторые считают, что озеро образовалось на месте падения советского самолета. По другой версии, это остатки доисторического Лемурийского моря.

Лемурийское озеро в с. Григоровка Херсонской области find-way.com.ua

Озеро Сиваш. Является заливом Азовского моря, который разделен на 11 мелких водоемов. Их общая площадь 2 560 км². Сиваш отделен от моря Арабатской стрелкой. Вместе с ней и Перекопским перешейком образовалась граница между материком и Крымским полуостровом. Вода не пригодна для живых организмов. Причиной этого является высокое содержание соли. Из-за этого здесь встречаются лишь некоторые виды беспозвоночных, бактерий и водорослей.

Впрочем, в отдельных местах живут рыбы. Здесь есть немало птиц: пеликаны, бакланы и другие краснокнижные виды. Лечебные свойства Сивашской грязи уже давно известны тоже. Исследования доказали, что их использование полезно для кожи и суставов. Запасы соли в озере составляют около 200 миллионов тонн.

Озеро Сиваш Фото из открытых источников

Геническое озеро. Расположено в селе Приозерное Херсонской области. Это север косы Арабатская стрелка. Является соленым озером. Его длина 4, 5 км, а ширина – 2,9 км. Имеет высокие глинистые берега, которые достигают 7 метров. Питается за счет вод Сиваша. Летом становится розовым. Обычно этот цвет зависит от многих факторов: освещения, времени суток и погоды.

В воде высокое содержание брома, железа и калия. Соленость летом достигает 26%. Поэтому в этот период глубина озера уменьшается. Причиной этого является кристаллизация соли. Во время раскопок здесь находили остатки млечных стоянок. Во времена Российской империи на этой территории добывали соль тоннами.

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Аджигольский маяк

Расположен недалеко от села Рыбальче Голопристанского района. Это самый высокий маяк Украины. Его построили в 1911 году. Автором проекта был русский инженер и ученый Владимир Григорьевич Шухов. Маяк имеет высоту 64 метра. Он является уникальным из-за собственной конструкции. Ажурная решетка маяка держит все сооружение.

Аджигольский маяк в Херсонской области Фото из открытых источников

Термальные источники на Арабатской стрелке

Арабатская стрелка - песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря. Сюда приезжают туристы, чтобы посетить термальные источники. Здесь их несколько. Самый известный расположен в селе Счастливцево Генического района. Его нашли в результате поисков нефти во времена СССР. Советская власть планировала построить здесь санаторий международного значения. Проект почти реализовали, но наступили 90-е годы.

Сегодня здание санатория не используют. Оно пустует. Термальный источник не оборудован. Инфраструктуры, медиков тоже нет. Есть лишь несколько бассейнов с лечебными грязями и термальной водой. Официальных процедур здесь нет. Многие просто приезжают сюда, чтобы поправить здоровье. Воды из этого источника заживляет раны и избавляют от хронических воспалений.

Аджигольский маяк в Херсонской области Фото из открытых источников

Другие интересные места Херсонской области

"Зеленые Хутора Таврии". Расположены в 34 км от Херсона. Это недалеко от села Кардашинка. Место является популярным центром сельского туризма. Здесь можно отдохнуть на природе и посетить мастер-классы по гончарству, кузнечному делу и многое другое.

Территория для отдыха на базе Фото из открытых источников

Ландшафтный заказник "Станиславский". В туристических путеводителях встречаются также другие названия. Это могут быть "Херсонский Гранд-Каньон" или "Станиславские утесы". На площади более 600 гектаров раскинулось обнажение горных пород. Именно здесь соединились горы и море. Отсюда виден Днепро-Бугский лиман.

Станиславские горы в Херсонской области Фото из открытых источников

Дворец князя П. Н. Трубецкого. Расположен в деревне Казацкое. Впервые упоминается еще в 1782 году. Дворец построен в стиле ренессанс. Раньше рядом с ним были парк, хозяйственные постройки, казарма и конюшни. До наших дней дошли только руины. Планируется реставрация.

Дворец князя М. П. Трубецкого в селе Казацкое на Херсонщине Фото из открытых источников

Новая Каховка. Является городом "тысячи источников", которые несут хрустальную воду к Днепру. Здесь также можно увидеть рукотворный парк польско-украинского садовника Степана Фалдзинского с многочисленными скульптурами.

Город Новая Каховка Херсонской области с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Джарылгачский маяк. Расположен в восточной части острова Джарылгач. Построен в 1902 году. Имеет статус памятника культуры и высоту почти 25 метров. Его техническое оснащение изготовили в Париже. На острове можно увидеть муфлонов, диких кабанов и зайцев, а также более 150 тысяч перелетных птиц.

Джарылгачский маяк Фото из открытых источников

Курган "Огуз". Расположен возле поселка Нижние Серогозы. Это самый большой курган причерноморской степи. На основании проведенных исследований некоторые археологи считают, что этот холм-могила потомка скифского царя Атея, правившего в IV веке до н. э.

Курган "Огуз" в Херсонской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Херсоне, в котором рассказывается о Свято-Екатерининском соборе, истории города и остатках крепостей.

Также есть материал о Черкасской области, где можно прочитать о Холодном Яре с 1000-летним дубом, Букском каньоне и ветряных мельницах.