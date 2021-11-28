Рождественский или Филиппов пост: Что следует знать о традициях и календаре питания и как к нему подготовиться

Пост длится 40 дней, в это время строго запрещается употреблять продукты животного происхождения

Рождественский или Филиппов пост Фото из открытых источников

Рождественский пост – это один из четырех многодневных постов у православных верующих. В народе пост еще называют Филипповым, ведь за день до поста, 27 ноября, отмечается праздник Святого апостола Филиппа. Это последний день перед постом, когда можно употреблять продукты животного происхождения.

Пост начинается ежегодно 28 ноября и длится до 6 января включительно. Ограничение в потреблении блюд отменяется с 7 января.

Рассказываем подробнее об истории, традициях и запретах в Рождественский пост.

История установления поста

Упоминания о посте перед Рождеством Христовым были в четвертом веке в произведениях святителя Амвросия Медиодаланского, Филастрия, блаженного Августина. А в пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.

Сначала продолжительность поста у христиан разных конфессий разнилась. Единый срок поста ввели на Соборе 1166 года, который проходил при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле. Так, было принято, что все христиане будут поститься 40 дней перед великим праздником Рождества Христова.

Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что "сам святейший патриарх сказал, что, хотя дни этих постов (Успенского и Рождественского) не определены правилом, приказываем, однако, придерживаться неписанного церковного предания, и должны поститься ... от 28 дня ноября".

В Церковном уставе этот пост называется Четыредесятницей, так же как и Великий пост.

Для верующих число 40 имеет сакральное значение, ведь с ним связаны важные события:

сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне;

сорок дней Иисус постился в пустыне, прежде чем явить себя миру и начать служить людям;

сорок дней воскресший Спаситель являлся людям до Своего Вознесения.

Главная идея поста заключается в сочетании физического поста с духовным. Однако не только молитвами и постом верующие готовятся к великому празднику Рождества Христова. Важно также провести таинство исповеди и святого причастия.

Что запрещено делать в пост

В течение Рождественского поста продолжается строгий запрет на употребление продуктов животного происхождения молочные продукты, яйца и мясо, а в отдельные дни разрешается вино и рыба.

Рыбу можно есть по воскресеньям и субботам, в день Введения Пресвятой Богородицы во Храм (4 декабря) и по вторникам и четвергам в дни чтимых святых; а в понедельник, среду и пятницу – только в том случае, если совершается в этот день всенощное бдение, например – в престольный праздник.

Иллюстративное фото Из открытых источников

Если нет особого праздника, то во вторник и четверг можно готовить пищу на растительном масле. А в понедельник, среду и пятницу – вообще без нее. В некоторые дни рацион состоит лишь из невареной пищи растительного происхождения (сухоядение). Основу постного стола в этот период составляют овощи, каши, бобовые и грибы.

С 2 января по 6 января пост усиливается, – по понедельникам, средам и пятницам соблюдают сухоядение, по вторникам и четвергам разрешается горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Однако пост облегчается для тех, кто болеет, работает на тяжелых работах, беременных и мам, которые кормят грудных детей.

Кроме ограничений в еде во время Рождественского поста стоит придерживаться духовности: искренне молиться, прощать людям, не ссориться, не кричать друг на друга, искоренять плохие мысли, удерживаться от соблазнов и ограничивать веселье в своей жизни. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова.

Импровизированные ясли - рождения Иисуса Христа Pixabay.com

В этот период не принято справлять свадьбы, венчаться, разводиться, громко праздновать дни рождения. Также не стоит петь, танцевать, ходить в клубы, употреблять алкоголь.

Единственный обряд, который разрешается в период Рождественского поста, – крещение. Крестить детей можно во все дни Рождественского поста.

Однако также не стоит предаваться грусти, тоске, пессимистическим мыслям, ведь Рождество Христово – это радостный праздник.

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Как подготовиться к посту

Тем, кто планирует держать Рождественский пост, стоит правильно подготовиться к этому – и начинать следует за несколько недель.

Продукты животного происхождения нужно исключать из рациона медленно, постепенно сокращать количество таких продуктов в рационе, чтобы не вызвать у организма стресс из-за внезапного голодания.

За день до начала поста очистить кишечник, чтобы запустились механизмы внутриклеточного питания и избавиться от постоянно чувства голода.

Входить в пост стоит со слабыми ограничениями, которые потом постепенно делать строже. Уменьшенную калорийность пищи можно компенсировать увеличением размера порции. Также советуют в первые дни поэкспериментировать с режимом питания и есть чаще; между основными приемами пищи перекусывать фруктами и овощами, а вместо сока или компота пить воду.

Людям, которые пренебрегают этими советами, будет сложнее подавлять свой аппетит, особенно в первые два-три дня.