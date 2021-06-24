Рост в три этапа: Когда, на сколько и кому пересчитают пенсии в Украине

Фото из открытых источников

Во втором полугодии 2021 года ожидается 3 этапа повышения пенсий

С 1 июля в Украине повысится размер прожиточного минимума, в том числе и для нетрудоспособных граждан. В Пенсионном фонде Украины рассказали, что уже в июле изменятся и минимальный, и максимальный размеры пенсионных выплат.

Какие категории пенсионеров получат повышенные начисления подробнее в материале "Першого Незалежного".

Как и у кого вырастут пенсии в июле?

Согласно украинскому законодательству, минимальный размер пенсии не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Это означает, что рост прожиточного минимума влечет за собой пересмотр основных выплат, в частности пенсий, в сторону повышения.

По состоянию на июнь прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1769 гривен, но уже с 1 июля его размер составит 1854 гривни. Следовательно, на 85 гривен вырастет размер минимальной пенсионной выплаты.

Изменения будут касаться и максимального показателя пенсионных выплат в Украине. Самая большая пенсия высчитывается как десять минимальных пенсий по возрасту. Поэтому максимальная пенсия в Украине с 1 июля составит 18 540 гривен и может вырасти на 850 гривен.

Кроме этого, надбавки и повышение пенсионных выплат предусмотрены для лиц с инвалидностью из-за войны. Они будут отличаться в зависимости от группы инвалидности: показатель повышения 306 грн – для III группы инвалидности и 552 грн для группы. Размер пенсий для таких лиц зависит от группы инвалидности. Для І группы – это 650% прожиточного минимума; для ІІ группы – 525%; для ІІІ группы – 360%.

Такое повышение получат и участники боевых действий. Минимальная пенсия для них составляет 165% от прожиточного минимума. Поэтому размер этой минимальной пенсионной выплаты вырастет на 140 гривен.

Перечислят пенсионные выплаты и для тех лиц, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, – это пострадавшие и ликвидаторы аварии. В зависимости от группы инвалидности выплаты составят от 225 до 285% от прожиточного минимума. Для лиц с ІІІ группой инвалидности выплаты вырастут на 191 гривню, для І группы – на 242 гривни.

Также пенсии пересмотрят для ветеранов войны (в соответствии с законом о жертвах нацистских преследований); для лиц со статусом "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР"; перечислят доплаты за сверхурочный стаж для не работающих лиц.

Такой перерасчет произойдет автоматически – пенсионерам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Кто получает минимальную и максимальную пенсии

В Украине есть несколько видов пенсий, в частности пенсии по возрасту, пенсия в связи с потерей кормильца; пенсии за выслугу лет (льготные); пенсии по инвалидности. Каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату, индексацию которой Министерство социальной политики осуществляет дважды в год – в июле и в декабре.

Пенсия по возрасту. Чтобы получать такую пенсию, украинцу должно исполнится 60 лет и он должен иметь страховой стаж не менее 15 лет. До достижения 60 лет выйти на пенсию могут женщины 1961 года рождения.

Пенсия по потере кормильца. Такую пенсию выплачивают нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности. Детям-сиротам пенсию назначают в зависимости от размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Пенсия по инвалидности. Такие выплаты назначают в связи с общим заболеванием (в том числе увечьем, не связанным с работой, инвалидностью с детства). Размер пенсионных выплат для инвалидов I, II и III групп определяют в процентном соотношении и осуществляются в таком размере:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Что касается максимальных пенсий, то в Украине нет пенсионных выплат более 17 690 гривен. Самые высокие пенсии получают те, кто имел особые права, например, бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры, чиновники. Чтобы получить максимальную пенсию, украинцу нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.

Когда пенсия в Украине снова вырастет

В 2021 году в Украине предусмотрена реализация плана по увеличению пенсий, который состоит из пяти этапов. Выплаты повысят 10,5 миллионам украинских пенсионеров. 1 июня осуществили индексацию пенсий на 11% для миллиона пенсионеров, которым назначили пенсию в 2018-2019 годах, а также для граждан возрастной категории 65+, имеющим минимальную пенсию.

В течение этого года Минсоцполитики планирует реализовать следующие этапы повышения пенсий:

1 сентября. Перерасчет выплат для пострадавших на производстве – будет касаться 200 000 человек. Средний размер повышения – 430 грн.

1 октября. Доплата 400 гривен пенсионерам возрастной категории 75-80 лет. Минимальная пенсия для них составит 2500 гривен. В 2022 году минимальные выплаты также будут проиндексированы.

1 декабря. Минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен.

Новости по теме: Бойко: Минимальная пенсия не может быть меньше реального прожиточного минимума

1 января 2022 года. Повышение пенсий на 40% предусмотрено для 30 000 инвалидов в результате аварии ЧАЭС. Реализация этого шага требует принятия соответствующего законопроекта.