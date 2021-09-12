Роскошь королей и богатство императоров: 7 дворцов Европы, которые стоит увидеть туристам воочию

Зеркальная галерея Версаля и изысканные дворцы Австрии

Версальский дворец во Франции Фото из открытых источников

Архитектура каждого города особенная. Сооружения Одессы, Львова, Киева - яркий пример уникальных памятников строительства. В этих городах можно увидеть оперные театры, дворцы и тому подобное. Не менее интересно для туристов будет и в Европе. Там вы найдете немало дворцов.

Именно у них рождались будущие императоры или короли. А внутри до сих пор сохранилась роскошь прошлых веков – старинные портреты, античная мебель и не только. Какие дворцы Европы стоит увидеть туристам, читайте далее в нашем материале.

Папский дворец

Расположен в городе Авиньон на юге Франции. Является выдающимся памятником архитектуры XIV века. Входит в десятку самых посещаемых мест страны. Дворец возведен в готическом стиле. Его начали строить во времена папы Бенедикта ХІІ в 1334-1342 годах. Позже для обороны достопримечательности возвели могучие башни. Именно поэтому некоторое время сооружение играло роль дворца, церкви и замка-крепости. Впрочем, папы здесь жили не всегда.

Во время Французской революции дворец разграбили. В 1791 году он был местом казни контрреволюционеров. В эпоху наполеоновских войн внутри располагались казармы. Именно этот период был самым ужасным для культового памятника. Реставрационные работы начали проводить в начале ХХ в. Сегодня внутри туристов привлекают апартаменты пап и средневековые фрески. Кроме того, это памятник, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда лучше посетить дворец можно посмотреть здесь.

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Папский дворец в Авиньоне Фото из открытых источников

Версальский дворец

Также известен как Версаль. Расположен в одноименном французском городе. Это памятник в стиле классицизма. Его построили в 1661-1710 годы на месте замка короля Франции - Людовика XIII. Над проектом работали лучшие архитекторы страны того времени: Андре Ленотр, Франсуа д'Орбе, Луи Лево и другие. Внутренние покои оформляли во время правления трех королей. В архитектуре отражаются идеи абсолютной монархии. Дворец должен был стать центром жизни королевства. Сюда должны были сходить все магистрали и аллеи города. Достижения экономики подчеркивали фонтаны сада.

Самой известной частью дворца является зеркальная галерея. Именно здесь часто проходили торжественные приемы и аудиенции. Вы увидите стены, которые покрыты мрамором, а также скульптуру, плафонную роспись и многое другое. В этой комнате подписали Версальский мирный договор 1919 года после победы над Германией в Первой мировой войне. Также вы сможете увидеть большие апартаменты короля и королевы. Они делятся на семь залов, которые связаны с планетами и античными божествами. Сооружение также включено в список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Запланировать визит сюда можно по ссылке.

Королевский дворец Мадрида

Расположен в столице Испании. Это официальная резиденция испанской королевской семьи. Сегодня здесь проходят церемонии, приемы и официальные действия. Впрочем, туристов сюда тоже пускают по установленному графику. Каждый год это миллионы посетителей. Дворец построен в стиле барокко и неоклассицизма. Проектом занимался итальянец Филиппо Ювари. Он прибыл в Мадрид в 1735 году. Строительство продолжил его ученик - Джованни Батиста.

В ходе возведения архитекторы менялись. Кроме того, работы выполняли очень медленно. За несколько десятков лет появился только один этаж. Постройку возводили более века. Завершили дворец в 1892 году. Сегодня он является крупнейшим в Европе. Его площадь достигает 135 000 квадратных метров и включает 3418 комнат. Запланировать визит вы можете здесь.

Королевский дворец в Мадриде Фото из открытых источников

Дворец Сан-Суси

Расположен в городе Потсдам, Германия. Это бывшая летняя резиденция прусского короля Фридриха II. Построен в стиле рококо. Возводили памятник в ХVIII-ХІХ веках. Считается одним из первых дворцов-музеев в стране. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По размерам небольшой. Внутри всего 19 комнат. Впрочем, его часто называют немецким соперником Версаля. Это доказывают виноградные террасы рядом. В садах можно увидеть фонтаны и скульптуры. В парк Сан-Суси входят и другие сооружения: картинная галерея, античный храм и многое другое. Проверить часы открытия можно на официальном сайте.

Дворец Сансуси в Германии Фото из открытых источников

Дворец Шёнбрунн

Расположен в городе Вена, столице Австрии. Это одна из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей страны в стиле барокко. Ее создал австрийский архитектор Иоганн Бернгард Фишер фон Эрлах. Дворец был летней резиденцией императорской семьи Габсбургов - самой известной правящей династии в Европе. Его история берет начало еще с 1559 года. Именно здесь родился будущий император Австрии Франц Иосиф І.

Сегодня дворец доступен посетителям. Это ансамбль, в котором мастерски соединилась природа и архитектура. Стоит обратить внимания на интерьер. Внутри есть 1441 апартамент. А в одной из комнат даже играл австрийский композитор Моцарт. Не стоит обходить "миллионную гостиную". Это жемчужина рококо, которую украшают панно из китайского розового дерева и позолоченными рамами. Часы для посещения можно проверить здесь.

Дворец в Казерте

Является крупнейшим дворцом города Казерта, пригороде Неаполя. Построен в ХVIII веке. По размерам он больше Букингемского дворца в Лондоне. Впрочем, немного уступает Версалю. В архитектуре сооружения соединено несколько стилей: барокко, классицизм и ампир. Автором проекта был итальянец Луиджи Ванвителли.

Играл роль королевской резиденции и государственного учреждения. Дворец имеет высоту 38 метров. Количество помещений - 1200. Интерьер имеет щедрое убранство. Можно увидеть мебель, колонны и не только. Заслуживают внимания декоративные скульптуры в барочном саду тоже. С 1997 года дворец является частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Италии. Запланировать визит можно здесь.

Дворец Казерта в Италии Фото из открытых источников

Букингемский дворец

Расположен в Лондоне, Великобритания. Является официальной резиденцией британских монархов. Первый дом был возведен для герцога Букингемского в 1703 году. Позже его приобрел король Великобритании и Ирландии Георг III. В это время сооружение начали развивать. Постепенно появились флигели, в которых использовали самый дорогой мрамор.

Современное здание имеет 775 комнат. 52 королевские и гостевые спальни и 78 ванных комнат. Интерьер некоторых помещений дополняет картинная галерея с работами известных европейских художников Рубенса и Рембрандта. Можно увидеть и коллекцию севрского фарфора, а также антикварную английскую и французскую мебель. Наконец, Королевские сады являются крупнейшими в Лондоне. Приобрести билеты сюда можно по ссылке.

Напоминаем, что ранее выходил материал о дворцах Украины, в котором рассказывается о важности Чертковского замка и резиденции Лянцкоронских-Жевуских.

Также есть материал об интересных городах Испании, где можно прочитать о музее Прадо в Мадриде и стоимости перелета в другие регионы.