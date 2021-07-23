Романтический Париж, нетронутые леса Эльзаса и неприступные острова: Путеводитель по самым интересным местам Франции
Топ интересных фактов о Франции, достопримечательности Парижа и стоимость перелетов
Путешествовать можно всегда. И заядлым путешественникам не помешает даже пандемия. Тем более для посещения ряда стран Европы в настоящее время не обязательно проходить полный курс вакцинации, достаточно лишь негативных тестов на COVID-19. Одна из таких стран – Франция.
Она сочетает в себе не только уникальные соборы и Эйфелеву башню, но и неприступные острова, тысячи километров берегов и немало исторических регионов. Что стоит знать о стране, сколько стоит сюда лететь и о другом, читайте далее в нашем материале.
Географическая и историческая справка
Франция – это государство, которое состоит из метрополии в Западной Европе и ряда заморских владений. Имеет 18 регионов площадью 643 801 км² с населением более 67 миллионов человек. Столица страны – Париж, крупнейший город, культурный и экономический центр. Другие известные регионы – Марсель, Ницца, Тулуза, Бордо и Лилль.
Много веков территорию Франции заселяли галлы, кельтский народ. В 51 г. до н. э ее захватил Рим. Он удержал эти земли вплоть до 467 года – тогда пришли германские франки и образовали королевство. Позже их стало несколько. В XVI в. Франция пережила религиозные гражданские войны между протестантами и католиками. А через 200 лет стала мощной в Европе культурной, военной и политической силой.
Когда свергли монархию, здесь создали одну из старейших республик в мире и разработали Декларацию прав человека и гражданина, которая до сих пор выражает идеалы нации. Самый известный период истории – ХІХ век. В это время Наполеон Бонапарт захватил власть. Войны 1803–1815 годов сформировали ход истории Европы. А после них было еще несколько периодов в истории – существовало несколько республик. Сегодня Франция занимает высокие ступени в международных рейтингах образования, продолжительности жизни и человеческого развития. Является государством-членом ЕС и НАТО.
Туристический эпицентр ЕС и другие интересные факты о стране
Франция – одна из крупнейших стран Европы. В то же время она является туристическим центром. В 2018 и 2019 годах больше всего путешественников прибыло именно сюда – более 89 миллионов. И если вы до сих пор не знаете, почему стоит посетить эту страну, то вот еще несколько фактов:
1. Девиз страны: "Свобода, равенство, братство". Эти слова берут начало еще со времен Французской революции, когда сбросили старый порядок и установили конституционную монархию. Сегодня их можно увидеть на зданиях государственных учреждений, почтовых марках и монетах.
2. Если считать и заморские территории, то Франция имеет наибольшее количество часовых поясов – аж 12.
3. Во Франции граждане ценят и знают свою историю. Но есть периоды, о которых не очень любят говорить. Один из таких охватывает существование французского государства или режима Виши 1940-1944 годов. В это время в стране была диктатура, тесно сотрудничавшая с гитлеровскими войсками.
4. В стране разрешено вступать в брак с мертвыми людьми. Такая традиция появилась после Первой мировой войны. Немало будущих жен так и не дождались своих мужчин, а потому им разрешали оформлять брак уже без них.
5. Самая высокая гора в Европе расположена во Франции. Название – Монблан. Имеет высоту 4808,73 м. Природную достопримечательность можно увидеть в Западных Альпах, на границе Франции и Италии.
6. Страна славится своей "изысканной пищей". Кроме того, в 2010 году французскую гастрономию внесли в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
7. В стране влюбленным запрещено целоваться на железнодорожных платформах, когда есть поезд. Этот закон появился еще в начале ХХ века, чтобы они не задерживали отправление рейсов.
Сколько стоит долететь в страну и что для этого нужно
Сейчас Украина внесена в список зеленой зоны. Режим въезда свободный. Для вакцинированных полностью граждан Украины ограничений нет. Прививка должна быть Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield или Jansen/Johnson & Johnson. При пересечении границ требуют только документ, который подтверждает вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19. Остальным лицам требуется иметь тест типа ПЦР или на антитела не позднее 72 и 24 часов соответственно.
Билеты в Париж из Киева на последние недели сентября стоят в пределах 1220–5821 грн. Такова цена на рейсы с пересадкой. Кое-где все путешествие продлится более 19 часов. За прямые рейсы в город придется заплатить более 6000 грн.
Если вы хотите путешествовать из Львова, то ситуация почти такая же. Прямых рейсов нет. Диапазон цен – 1219–6996 грн. Длительность пересадок разная – от 4-х до 45 и более часов. Средняя цена билетов на август немного дешевле.
Цены на другие направления во Францию выглядят следующим образом на сентябрь:
- Киев – Лилль, от 2725 грн;
- Киев – Бордо, от 1430 грн;
- Одесса – Париж от 1850 грн;
- Харьков – Лилль, от 3555 грн.
На что стоит взглянуть во Франции
Париж. Если вы еще не были в стране, то билеты стоит брать именно сюда. Здесь столько достопримечательностей, что на один день точно не хватит. Они являются всемирно известными. В городе вы увидите такие жемчужины:
Эйфелева башня. Является символом современной Франции. Расположена на Марсовом поле. Названа в честь своего конструктора. Это самая посещаемая туристическая достопримечательность мира. Башня возведена для ознаменования столетия со дня начала Французской революции. Имеет высоту 324 м вместе с антенной. Внутри есть дорогие рестораны. Если хотите попасть на вершину, это будет стоить 26 евро. Чтобы подняться на второй этаж, нужно заплатить всего 10.
Триумфальная арка. Расположена на площади Шарля де Голля. От нее в разные стороны расходятся 12 проспектов. Это известный символ города. Возвести эту достопримечательность распорядился французский император Наполеон Бонапарт в 1810 году в честь военных побед Франции во время Революции и существования Первой империи. Строительство закончили лишь в 1836 году. Также есть роман "Триумфальная арка" немецкого писателя Эриха Мария Ремарка.
Собор Парижской Богоматери. Больше известен как Нотр-Дам де Пари. Расположен на острове Сите. Именно здесь когда-то стояла первая христианская церковь Парижа. Собор является одним из самых прекрасных произведений готического искусства. Спланирован в XII веке. Имеет высоту 35 м и длину 135 м. сооружению также присущи черты нормандского архитектурного стиля. В современном искусстве есть известный мюзикл "Нотр-Дам де Пари" по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго.
Также в Париже обязательно стоит посетить Лувр – самый посещаемый музей в мире и Диснейленд.
Мон-Сен-Мишель. Это муниципалитет в регионе Нормандия. Имеет население лишь 43 человека. Является неприступным островом-скалой, на котором можно увидеть известное бенедиктинское аббатство, построенное в XI-XVI веках. Здесь ежедневно проходит служба – в ней разрешают участвовать и путешественникам. Также на острове расположены оборонительные сооружения еще XI века, храмы и другие архитектурные комплексы.
Эльзас. Является известным историческим регионом. Города Кольмар и Страсбург, наряду с сотнями деревень, имеют особый шарм Старого света. Он существенно отличается от остальной Франции. Архитектура региона тоже особенная – на нее влияет соседняя Германия. Это отражено в готических церквях и фахверковых домах. Здесь течет река Рейн, вдоль которой видны хутора и живописные деревни. Для туристов есть "винные маршруты".
Корсика. Большой остров и одноименный регион в стране. Расположен в Средиземном море у западного берега Италии. Сюда приезжают, чтобы отдыхать на пляжах. Вдоль региона разбросаны приморские города и рыболовные порты.
Камарг. Национальный парк расположен всего в 16 км от города Арль. Это девственный биосферный заповедник. Около 100 000 га водно-болотных угодий внесены в список ЮНЕСКО. Здесь можно дышать свежим воздухом, наблюдать за дикими белыми лошадьми и розовыми фламинго. В заповеднике обитает более 300 видов птиц. Можно увидеть черных быков рода Камарг, которых выращивают для использования в корриде.
Напоследок, не стоит забывать и о других регионах: город Лион, который является гастрономическим центром Франции; Бордо со знаменитыми винами и – юг страны.
Напоминаем, что ранее выходил материал о Берлине, в котором рассказывается о дешевыех авиабилетах в город и самых интересных достопримечательностях, которые стоит увидеть туристам.
Также есть материал о туристических жемчужинах Турции, где можно прочитать об озерах с чудовищами, отелях в пещерах и других достопримечательностях.