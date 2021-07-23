Романтический Париж, нетронутые леса Эльзаса и неприступные острова: Путеводитель по самым интересным местам Франции

Топ интересных фактов о Франции, достопримечательности Парижа и стоимость перелетов

Париж Фото из открытых источников

Путешествовать можно всегда. И заядлым путешественникам не помешает даже пандемия. Тем более для посещения ряда стран Европы в настоящее время не обязательно проходить полный курс вакцинации, достаточно лишь негативных тестов на COVID-19. Одна из таких стран – Франция.

Она сочетает в себе не только уникальные соборы и Эйфелеву башню, но и неприступные острова, тысячи километров берегов и немало исторических регионов. Что стоит знать о стране, сколько стоит сюда лететь и о другом, читайте далее в нашем материале.

Географическая и историческая справка

Франция – это государство, которое состоит из метрополии в Западной Европе и ряда заморских владений. Имеет 18 регионов площадью 643 801 км² с населением более 67 миллионов человек. Столица страны – Париж, крупнейший город, культурный и экономический центр. Другие известные регионы – Марсель, Ницца, Тулуза, Бордо и Лилль.

Эйфелева башня Фото из открытых источников

Много веков территорию Франции заселяли галлы, кельтский народ. В 51 г. до н. э ее захватил Рим. Он удержал эти земли вплоть до 467 года – тогда пришли германские франки и образовали королевство. Позже их стало несколько. В XVI в. Франция пережила религиозные гражданские войны между протестантами и католиками. А через 200 лет стала мощной в Европе культурной, военной и политической силой.

Когда свергли монархию, здесь создали одну из старейших республик в мире и разработали Декларацию прав человека и гражданина, которая до сих пор выражает идеалы нации. Самый известный период истории – ХІХ век. В это время Наполеон Бонапарт захватил власть. Войны 1803–1815 годов сформировали ход истории Европы. А после них было еще несколько периодов в истории – существовало несколько республик. Сегодня Франция занимает высокие ступени в международных рейтингах образования, продолжительности жизни и человеческого развития. Является государством-членом ЕС и НАТО.

Мальмезон-бывшая резиденция Наполеона Бонапарта Фото из открытых источников

Туристический эпицентр ЕС и другие интересные факты о стране

Франция – одна из крупнейших стран Европы. В то же время она является туристическим центром. В 2018 и 2019 годах больше всего путешественников прибыло именно сюда – более 89 миллионов. И если вы до сих пор не знаете, почему стоит посетить эту страну, то вот еще несколько фактов:

1. Девиз страны: "Свобода, равенство, братство". Эти слова берут начало еще со времен Французской революции, когда сбросили старый порядок и установили конституционную монархию. Сегодня их можно увидеть на зданиях государственных учреждений, почтовых марках и монетах.

2. Если считать и заморские территории, то Франция имеет наибольшее количество часовых поясов – аж 12.

Гваделупа-заморский департамент Франции Фото из открытых источников

3. Во Франции граждане ценят и знают свою историю. Но есть периоды, о которых не очень любят говорить. Один из таких охватывает существование французского государства или режима Виши 1940-1944 годов. В это время в стране была диктатура, тесно сотрудничавшая с гитлеровскими войсками.

4. В стране разрешено вступать в брак с мертвыми людьми. Такая традиция появилась после Первой мировой войны. Немало будущих жен так и не дождались своих мужчин, а потому им разрешали оформлять брак уже без них.

5. Самая высокая гора в Европе расположена во Франции. Название – Монблан. Имеет высоту 4808,73 м. Природную достопримечательность можно увидеть в Западных Альпах, на границе Франции и Италии.

Монблан-самая высокая гора в Европе Фото из открытых источников

6. Страна славится своей "изысканной пищей". Кроме того, в 2010 году французскую гастрономию внесли в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

7. В стране влюбленным запрещено целоваться на железнодорожных платформах, когда есть поезд. Этот закон появился еще в начале ХХ века, чтобы они не задерживали отправление рейсов.

Поцелуи на платформе Фото из открытых источников

Сколько стоит долететь в страну и что для этого нужно

Сейчас Украина внесена в список зеленой зоны. Режим въезда свободный. Для вакцинированных полностью граждан Украины ограничений нет. Прививка должна быть Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield или Jansen/Johnson & Johnson. При пересечении границ требуют только документ, который подтверждает вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19. Остальным лицам требуется иметь тест типа ПЦР или на антитела не позднее 72 и 24 часов соответственно.

Билеты в Париж из Киева на последние недели сентября стоят в пределах 1220–5821 грн. Такова цена на рейсы с пересадкой. Кое-где все путешествие продлится более 19 часов. За прямые рейсы в город придется заплатить более 6000 грн.

Авиа в Париж Скриншот ZIK

Если вы хотите путешествовать из Львова, то ситуация почти такая же. Прямых рейсов нет. Диапазон цен – 1219–6996 грн. Длительность пересадок разная – от 4-х до 45 и более часов. Средняя цена билетов на август немного дешевле.

Авиа из Львова Скриншот ZIK

Цены на другие направления во Францию выглядят следующим образом на сентябрь:

Киев – Лилль, от 2725 грн;

Киев – Бордо, от 1430 грн;

Одесса – Париж от 1850 грн;

Харьков – Лилль, от 3555 грн.

Авиа в Лилль Скриншот ZIK

На что стоит взглянуть во Франции

Париж. Если вы еще не были в стране, то билеты стоит брать именно сюда. Здесь столько достопримечательностей, что на один день точно не хватит. Они являются всемирно известными. В городе вы увидите такие жемчужины:

Эйфелева башня. Является символом современной Франции. Расположена на Марсовом поле. Названа в честь своего конструктора. Это самая посещаемая туристическая достопримечательность мира. Башня возведена для ознаменования столетия со дня начала Французской революции. Имеет высоту 324 м вместе с антенной. Внутри есть дорогие рестораны. Если хотите попасть на вершину, это будет стоить 26 евро. Чтобы подняться на второй этаж, нужно заплатить всего 10.

Эйфелева башня в Париже Фото из открытых источников

Триумфальная арка. Расположена на площади Шарля де Голля. От нее в разные стороны расходятся 12 проспектов. Это известный символ города. Возвести эту достопримечательность распорядился французский император Наполеон Бонапарт в 1810 году в честь военных побед Франции во время Революции и существования Первой империи. Строительство закончили лишь в 1836 году. Также есть роман "Триумфальная арка" немецкого писателя Эриха Мария Ремарка.

Собор Парижской Богоматери. Больше известен как Нотр-Дам де Пари. Расположен на острове Сите. Именно здесь когда-то стояла первая христианская церковь Парижа. Собор является одним из самых прекрасных произведений готического искусства. Спланирован в XII веке. Имеет высоту 35 м и длину 135 м. сооружению также присущи черты нормандского архитектурного стиля. В современном искусстве есть известный мюзикл "Нотр-Дам де Пари" по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго.

Собор Парижской Богоматери Фото из открытых источников

Также в Париже обязательно стоит посетить Лувр – самый посещаемый музей в мире и Диснейленд.

Мон-Сен-Мишель. Это муниципалитет в регионе Нормандия. Имеет население лишь 43 человека. Является неприступным островом-скалой, на котором можно увидеть известное бенедиктинское аббатство, построенное в XI-XVI веках. Здесь ежедневно проходит служба – в ней разрешают участвовать и путешественникам. Также на острове расположены оборонительные сооружения еще XI века, храмы и другие архитектурные комплексы.

Эльзас. Является известным историческим регионом. Города Кольмар и Страсбург, наряду с сотнями деревень, имеют особый шарм Старого света. Он существенно отличается от остальной Франции. Архитектура региона тоже особенная – на нее влияет соседняя Германия. Это отражено в готических церквях и фахверковых домах. Здесь течет река Рейн, вдоль которой видны хутора и живописные деревни. Для туристов есть "винные маршруты".

Эльзас Фото из открытых источников

Корсика. Большой остров и одноименный регион в стране. Расположен в Средиземном море у западного берега Италии. Сюда приезжают, чтобы отдыхать на пляжах. Вдоль региона разбросаны приморские города и рыболовные порты.

Остров Корсика Фото из открытых источников

Камарг. Национальный парк расположен всего в 16 км от города Арль. Это девственный биосферный заповедник. Около 100 000 га водно-болотных угодий внесены в список ЮНЕСКО. Здесь можно дышать свежим воздухом, наблюдать за дикими белыми лошадьми и розовыми фламинго. В заповеднике обитает более 300 видов птиц. Можно увидеть черных быков рода Камарг, которых выращивают для использования в корриде.

Напоследок, не стоит забывать и о других регионах: город Лион, который является гастрономическим центром Франции; Бордо со знаменитыми винами и – юг страны.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Берлине, в котором рассказывается о дешевыех авиабилетах в город и самых интересных достопримечательностях, которые стоит увидеть туристам.

Также есть материал о туристических жемчужинах Турции, где можно прочитать об озерах с чудовищами, отелях в пещерах и других достопримечательностях.