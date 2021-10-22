Роковая ошибка Алека Болдуина: Все, что сейчас известно о гибели оператора украинского происхождения Галины Хатчинс

Пока не было выдвинуто никаких обвинений, а съемки киноленты приостановили

На съемках вестерна "Раст" Фото из открытых источников

На съемках вестерна в штате Нью-Мексико произошла трагедия на съемочной площадке – известный голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс.

Подробнее о трагедии рассказываем далее.

Что произошло на съемочной площадке

Американский актер Алек Болдуин случайно убил украинку и ранил другого человека на съемочной площадке ленты "Раст" в Альбукерке. Причиной гибели 42-летней фотохудожницы и кинооператора Галины Хатчинс стал выстрел из бутафорского оружия.

Алек Болдуин. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

"Мисс Хатчинс была на вертолете доставлена в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали ее смерть", – отметил шериф округа.

В настоящее время другая жертва инцидента – режиссер Джоэль Сауза – находится в больнице с ранением.

Известно, что Болдуин добровольно согласился пообщаться с правоохранителями. Также не было предъявлено никаких обвинений, а съемки фильма приостановили.

Как погибла украинка

Оператор Галина Хатчинс, гражданка Украины, погибла на съемках вестерна "Раст" возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

Галина Хатчинс Укринформ

"Как говорят следователи, похоже, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет. Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел", – рассказали в полиции.

"Болдуин дал показания полицейским. Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован", – сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе.

Место съемок вестерна

В офисе шерифа добавили, что обстоятельства происшествия еще выясняются, в частности детективы пытаются установить, какими патронами было заряжено оружие.

А консульство Украины в Сан-Франциско устанавливает связь с родными Галины Хатчинс для оказания им необходимой помощи. По словам представителя МИД Олега Николенко. Ведомство получило подтверждение принадлежности погибшей к украинскому гражданству.

"Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", – отметил Николенко.

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Что известно об украинке

Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс была украинкой, которая родилась и выросла в Киеве. Как сообщается на официальном сайте самой Хатчинс, "она выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок".

Галина Хатчинс окончила Киевский национальный университет по специальности "международная журналистика", ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе. Кроме того, в 2015 году Хатчинс окончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации "Восходящая звезда" от издания American Cinematographer.

Первой ее большой работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году – он победил в номинации "Лучший фильм" на Sitges International Film Festival.

Последней публикацией Галины в Instagram стало видео со съемок вестерна, которые стали для нее роковыми.