Результаты встречи Зеленского и Байдена, изменения в исчислении пенсий чернобыльцам и повышение стипендий: Главное на утро 2 сентября

В Украину пришло резкое похолодание

Владимир Зеленский и Джо Байден AP

Накануне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Стороны обсудили важные для Украины вопросы – членство в НАТО, ситуация в Крыму и на Донбассе.

Среди прочего Кабмин принял изменения в исчислении пенсий чернобыльцам и повышение стипендий.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Результаты встречи Зеленского и Байдена

В среду, 1 сентября, вечером состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она длилась более 2 часов.

Непосредственно перед переговорами руководители стран сделали короткие заявления в присутствии СМИ. После встречи Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме Фото из открытых источников

Позже Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, на которой рассказал об основных аспектах переговоров.

Так, относительно привлечения представителей США на уровне президента в формат урегулирование конфликта на Донбассе, то США будут думать над предложением.

Также Байден во время переговоров выразил личную поддержку членства Украины в НАТО, однако о сроках вступления речь не шла.

Президент Украины заявил, что долго говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу.

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Изменения в исчислении пенсий чернобыльцам

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок исчисление пенсий лицам, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Так, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50 процентов пенсии по инвалидности кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100 процентов.

Повышение стипендий в Украине

На заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального и высшего образования.

Фото из открытых источников

Вскоре в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Изменения в порядок расчета средней зарплаты

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок исчисления средней заработной платы.

Правительство решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 2 сентября в Украине обнаружили 2 290 848 случаев коронавируса, 2 209 754 человека выздоровели, 53 877 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 2477 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 179 детей и 36 медработников. За сутки умерло 44 человека, выздоровело – 889 пациентов, госпитализированы 787 человек.

В мире по состоянию на утро 2 сентября обнаружили 219 280 183 случая коронавируса, 196 074 017 человек выздоровели, 4 545 350 – умерли.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 сентября, было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения происходили вблизи Золотого-4, Авдеевки, Новозвановки, Золотого-3, Причепиловки, Невельского, Широкино.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

По состоянию на 7 часов утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого-3. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

Накануне состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет прохладнее, на севере, востоке, юге и в центре ожидаются дожди.

Прогноз погоды на 2 сентября Укргидрометцентр

Температура воздуха на западе днем составит +14...+19, ночью +9...+12. На севере и в центре ожидается днем от +14 до +19, ночью +10...+15. На востоке и юге будет теплее днем +19...+23, ночью +12...+16°C.

В Киеве сегодня ожидаются дожди, температура днем составит +14...+16, ночью +12...+14°C.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева об изменении геополитической ситуации и последствиях для Украины.

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