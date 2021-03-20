Реструктуризация и списание части кредита: Как Рада планирует решить проблему неуплаченных валютных ипотек

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В парламенте рассматриваются 3 законопроекта, которые помогут решить вопрос непогашенных валютных кредитов на жилье

В апреле истекают действие моратория на отчуждение имущества в счет неуплаченной валютной ипотеки. Поэтому вопрос кредитов в валюте требует немедленного решения, особенно на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые возникают у плательщиков из-за внедрения карантина в разных регионах Украины.

О вероятных вариантах решения проблемы рассказываем далее.

Пути решения вопроса ипотеки в валюте

На рассмотрении в парламенте находятся сразу три законопроекта, которые имеют целью урегулировать ситуацию с валютными кредитами на жилье.

По результатам заседания парламентского комитетета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от 3 марта рекомендовали за основу:

- законопроект №4475, который вносит дополнения в Закон Украины "О потребительском кредитовании", в частности, в части проведения реструктуризации долгов по кредитам в иностранной валюте, перечисления всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списания неустойки по этим кредитным соглашениям;

- законопроект №4398, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и Кспб в части реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства;

- законопроект №4399, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

По мнению нардепов, принятие законопроектов позволит защитить права и законные интересы потребителей, достичь баланса между интересами кредиторов и должников, а также обеспечит выполнение государством своих социальных функций перед гражданами, которые пострадали в результате полученных займов под залог жилья в период резких валютных колебаний.

Что предусматривают законопроекты

Документ №4475 предлагает провести конвертацию в гривню валютных обязательств и изменить процентные ставки и срок погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу законопроекта. В то же время кредиторам дополнительно предоставят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

При этом нардепы хотят уточнить требования к потребительским кредитам в иностранной валюте, которые подлежат обязательной реструктуризации. Да, она должна осуществляться по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленному НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

Предлагается и урегулировать ситуацию с ранее принятыми судебными решениями о принудительном взыскании имущества, которое выступало обеспечением валютного кредита.

Нардепы также решили поручить финкомитету доработать закон путем внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

Эти изменения предусматривают возможность реструктуризации по кредитным договорам, по которым суды приняли решения об обращении взыскания на единственное жилье заемщика, но такое решение не исполнено вследствие моратория на такое взыскание, который сейчас действует в Украине.

Кроме того, на время проведения реструктуризации действие такого моратория предлагают продлить.

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Проектом закона №4399 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности:

- ввести понятие задолженности физических лиц, оставшейся непогашенной после удовлетворения требований ипотекодержателя путем приобретения права собственности на предмет ипотеки;

- доход, полученный плательщиком налога от отчуждения жилой недвижимости в результате обращения взыскания банками на такое имущество по договорам ипотеки, обеспечивающих кредит, предоставленный в иностранной валюте, не облагается налогом;

- не осуществляют корректировку финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка): на сумму свертывания резервов с валовой балансовой суммой, по таким действующим кредитам, на сумму частичного прощения кредита, который подлежит реструктуризации. Эта норма будет действовать определенное время.

Законопроектом №4398 предлагается дополнить ст. 51 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" новой частью девятнадцатой, согласно которой "Фонд обязан не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность по сумме не меньше оценочной стоимости актива путем направления сообщения на адрес заемщика указанную в кредитном договоре или путем обнародования информации об имуществе (активах), которые продаются, в печатных средствах массовой информации, определенных исполнительной дирекцией Фонда, на веб-сайте банка и официальном сайте Фонда. Требования к содержанию и срокам обнародования информации о продаже имущества банков регламентируются нормативно-правовыми актами Фонда. Заемщик имеет право заключить предварительное соглашение с Фондом (уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию банка) о выполнении обязательств, определенных в письменном уведомлении фонда до момента публичного объявления об открытых торгах путем направления письменного уведомления погасить задолженность по сумме не меньшей оценочной стоимости актива".

Также с целью защиты прав валютных заемщиков законопроектом предлагается часть третью статьи 132 Кодекса Украины из процедур банкротства после слов "...не может превышать 30 размеров минимальной заработной платы" дополнить словами "за исключением исключения из состава ликвидационной массы имущества должника, которое состоит из жилья, являющегося единственным местом проживания семьи должника (квартира общей площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи должника или жилой дом общей площадью не более 120 квадратных метров).".

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Мнение экспертов

По заключению адвоката юридической компании Riyako & Partners Николая Максимова, решение проблемы сводится к следующим пунктам:

- Перевод валютных кредитов в гривневые осуществляется по курсу валют, который действует на сегодняшний день.

- Должникам дается право в течение 10 лет одинаковыми платежами ежемесячно погашать часть долга.

- Определенные суммы подлежат списанию, однако тело кредита, начисленные проценты и штрафные санкции должны быть погашены.

- Списанные суммы выводятся из-под налогообложения, чтобы фискалы не смогли зачислить их в доходы должника.

"Как мы знаем, на сегодняшний день, по всем валютным кредитам банковские учреждения начисляют колоссальные проценты и штрафные санкции. С момента вступления в силу указанных законопроектов, осуществляется реструктуризация валютных кредитов, после которой проценты и штрафные санкции будут начисляться, но по сниженным ставкам", — пояснил Николай Максимов.

По словам адвоката АО "Мисечко и Партнеры" Татьяны Бибки, со дня вступления в силу законами все потребительские кредиты в иностранной валюте будут считаться реструктурированным, а кредиторы в течение 30 дней обязаны осуществить все необходимые расчеты и иные действия, направленные на определение всех обязательств заемщика.

Со дня проведения реструктуризации проценты за пользование кредитом будут начисляться ежемесячно в размере украинского индекса ставок по 12-месячними депозитам физлиц в гривне (используется последнее значение индекса, установленное на момент начала календарного дня, в который проводится реструктуризация), увеличенного на один процент.

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Указанные законопроекты народные депутаты рассмотрели сегодня на внеочередном пленарном заседании и приняли в первом чтении.