Религиозный туризм: Храмы, в которых не только молились, но и защищали Украину

Церкви, где молился гетман Хмельницкий, и храмы, которые прошли сквозь века

Свято-Покровская церковь в с. Сутковцах Хмельницкой области Фото из открытых источников

В Украине можно найти немало необычных мест. Можно путешествовать по городам, где много памятников архитектуры, музеев и просто интересных локаций. И это далеко не все, что ждет туристов в областных центрах.

Во многих городах есть также церкви. Испокон веков для многих это место для молитвы. Тем не менее, некоторые древние храмы имели черты оборонительных сооружений: защищали местных жителей от нападений врагов. Какие церкви, которые когда-то были важными защитными сооружениями, можно увидеть и сегодня, читайте далее в нашем материале.

Свято-Покровская церковь

Расположена в селе Сутковцах Хмельницкой области. Это сакральное сооружение оборонительного типа, одна из древнейших церквей Украины. Она появилась в ХV веке. Ее возвел один из первых владельцев села Федор Сутковецкий. По проекту, храм должны были использовать не только для молитвы, но и обороны от татар, которые нападали довольно часто.

В XVI веке появились фрески. Некоторые из них сохранились до сих пор. С конца XIX в. святыню постоянно перестраивали, поэтому храм утратил барочные и готические черты. Под конец века местные жители пытались восстановить сооружение, но нанесли немалый ущерб. Впрочем, впоследствии профессионалы спасли храм.

Сегодня это каменное сакральное сооружение, возведенное по всем канонам средневековых фортификационных сооружений. Оно имеет стены два метра толщиной и четыре полукруглые башни. Вверху установлены бойницы. Это действующий храм и музей, куда приезжают туристы отовсюду.

Как выглядит церковь в с. Сутковцах сегодня Фото из открытых источников

Церковь Архангела Михаила

Расположена в селе Чесники Рогатинского района Ивано-Франковской области. Она является памятником архитектуры национального значения XV-XVI веков. Однако историки до сих пор спорят о времени возникновения. В доступных источниках можно найти информацию о том, что храм основали в пределах XII-XVIII веков.

Аналогов подобной архитектуры в Украине почти нет. Храм со всех сторон окружен массивными каменными контрфорсами. Раньше можно было увидеть стены и рвы. Из исторических источников известно, что здесь молились казаки украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Когда-то был ценный иконостас, но по состоянию на сегодня почти все разграбили. Кроме того, туристам придется фантазировать, чтобы понять, как выглядел первоначальный храм. Современные элементы строительства вроде металлочерепицы, профнастила и блях изменили святыню.

Церковь Архангела Михаила в с. Чесники Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Расположена в с. Шаровка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Чтобы увидеть достопримечательность, нужно добраться до южной части села. Храм построили в XIV веке. Он также защищал местное население от набегов татар.

Церковь имеет долгую историю. Ее построили в 1430-м. Первый ярус стал притвором, а на втором сделали хоры. Появились ризница. Церковь освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1567 году ее повредили во время набега татар. Все восстановили только через три года. В 1570 г. церковь превратили в Доминиканский костел, который в XVIII в. снова подвергся разрушению. Во время реконструкции сделали новый прочный свод, входы и крышу. Храм расписали темперой.

В 1832 г. костел вернули православной общине. Церковь была освящена в честь Рождества Богородицы. На исходе века произошла перестройка: подняли стены, сделали новую кровлю. Сегодня в интерьере можно увидеть три слоя живописи и красивый деревянный иконостас. Есть колокольня, квадратная башня с размерами сторон 9 на 9 метров. Стены толщиной почти 2 метра, а лестницы каменные. Храм окружен кирпичным забором с воротами.

Церковь Покрова в с. Шаровка Хмельницкой области Фото из открытых источников

Ильинская церковь

Расположена в селе Топоровцы Черновицкой области, является одной из старейших на Буковине и выглядит как типичное оборонительное сооружение. Ее построили в 1560 году, чтобы оборонять местное население во времена турецкого завоевания.

Церковь имела толстые стены. Вместо окон были бойницы вдоль всего периметра. Помещения под крышей предназначались для воинов. Рядом можно было увидеть двухъярусную колокольню. Интерьер тоже довольно интересный. Пол храма выложен каменными плитами разной формы, которые имеют очень большой размер. Ювелирная резьба иконостаса делает святыню действительно необычной достопримечательностью.

Ильинская церковь с С. Топоровцы Черновицкой области Фото из открытых источников

Покровская церковь

Расположена в селе Адамовка Хмельницкой области. Ее построили в 1773 году. В XIX веке присоединили двухъярусную колокольню. Церковь оборонительного стиля, который был распространен в XVI веке в Украине. Она имеет один этаж, алтарную часть и купол.

Туристы могут посмотреть иконы разных художников, которые приобрели за собственные средства церкви. Есть другие рисунки. Храм белого цвета с синим. Территория украшена многочисленными деревьями и цветами, за которыми сейчас ухаживают прихожане и работники.

Покровская церковь В С. Адамовка на Хмельнитчине Фото из открытых источников

Петропавловская церковь

Расположена в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области. Точная дата строительства сегодня неизвестна. Исследователи предполагают, что сооружение появилось на рубеже XV-XVI веков. Исторические источники свидетельствуют о том, что церковь существовала уже в 1591-1593 годах.

Историки неоднократно отмечали архаический образ церкви, которая имела оборонительные черты. В XVIІ веке она была разрушена. Отстраивать начали гораздо позже. В начале XVIII в. новый вид приобрели стены. Также появилась новая колокольня в стиле ампир. В 1899 году над кровлей нефа возвели массивную деревянную глухую главку. Кроме того, пристроили ризницу.

Сегодня это сооружение, которое имеет длину в 20 метров. Ширина нефа по внешнему контуру достигает 7 метров, а ширина апсиды и притвора – около 4 м. Немало элементов отделки не дошло до наших дней. Иконастас не сохранился также.

Современный вид Петропавловской церкви в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

На самом деле подобных памятников архитектуры в Украине осталось совсем немного. Это делает их уникальными и неповторимыми. Несмотря на многочисленные реконструкции и ремонты, эти храмы стоит увидеть собственными глазами.

Напоминаем, что ранее выходил материал о туризме в Украине 2021 года, в котором рассказывается о новых музеях науки и взрывчатки, заповедниках на Черниговщине и памятниках, которые должны восстановить в этом году.

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