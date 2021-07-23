Рекордные цены на газ в Европе: Почему подорожало голубое топливо и к чему готовиться Украине

В Украине вероятно повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение

Фото из открытых источников

В начале июля в Европе значительно выросли цены на природный газ. Эксперты называют несколько причин такой ситуации, среди которых и политические мотивы России.

Почему дорожает голубое топливо и чего ожидать Украине рассказываем подробнее дальше.

Почему растут цены на газ в Европе

5 июля Газпром отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на следующий газовый год, начинающийся 1 октября 2021-го, что вызвало резкий рост цен на газ.

Спотовая цена газа в Европе (контракт с поставкой "на сутки вперед" на площадке TTF в Нидерландах) взлетала до $450 за тысячу кубометров. Тогда как, например, еще во второй половине мая цена была 290 долларов – на тот момент минимум с начала года. Эксперты называют несколько причин подорожания голубого топлива.

Холодная зима опустошила европейские хранилища. Также выросло потребление энергоресурсов на фоне ослабления локдаунов в ЕС. В начале июля на ремонт остановили газопровод "Ямал – Европа", что добавило нестабильности рынку.

"Большое влияние на текущий напряженный рынок также сделали холодная весна в Европе, снижение поставок СПГ (сжиженного природного газа, – ред.) от многих ключевых экспортеров, существенное снижение объемов добычи газа у главных производителей региона – Норвегии и Великобритании, а также высокий спрос на СПГ в Азиатском регионе", – убежден руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Фото из открытых источников

По мнению других аналитиков, не обошлось и без политики – последнюю каплю добавил "Газпром" с отказом заказывать дополнительные мощности. "Складывается впечатление, что "Газпром" отказывается увеличивать объемы поставок природного газа в Европу через украинский трубопровод, делая откровенный намек, что Россия готова давать дополнительный газ по трубопроводу "Северный поток", – отметил глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Другими словами, по мнению эксперта, "Газпром" шантажирует Европу ценой на газ в обмен на завершение строительства и скорейший запуск своего трубопровода в обход Украины.

Новости по теме: В РФ готовы обсуждать транзит газа через Украину после 2024 года

Что будет с тарифами на газ в Украине

Стоимость голубого топлива для украинцев очень чувствительный вопрос, ведь цена энергоресурса среди прочего влияет на тарифы ЖКУ.

Учитывая нестабильную ситуацию на европейском газовом рынке, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы не почувствуют значительных ценовых колебаний. Он напомнил, что в мае в Украине запустили годовой продукт на газовом рынке. "Мы обезопасили людей от резких скачков цен. Потребители "Нафтогаза", например, сейчас платят 7 грн 96 копеек за кубический метр", – сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что "если бы власть вовремя не приняла меры", украинские домохозяйства были бы вынуждены платить примерно 13-15 грн за кубический метр. Однако, как свидетельствуют данные аналитиков, в некоторых регионах цена на газ в июле и так превышает 13 гривен. А "Нафтогаз" является лишь одним из игроков на газовом рынке, поэтому его цена действует не для всех потребителей.

Премьер-министр также подчеркнул, что полномочия по установлению тарифов на отопление и горячую воду полностью переданы местным властям. Кроме того, с его слов, газовые компании представили местным властям альтернативы в виде долгосрочных контрактов, которые позволят им стабильно получать голубое топливо без колебания цен.

На какие коммунальные услуги повысятся тарифы

Осенью в столице ожидается повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление на 30-40%.

Фото из открытых источников

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал, что это произойдет уже с 1 октября, потому что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, является "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ, а последний катастрофически дорожает.

Так, с 1 октября киевляне будут платить за:

теплоснабжение – 2151,77 – 2433,90 грн/м² за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение – 109,55 – 122,17 грн/м³;

отопление в домах без счетчика – около 53,2 грн/м².

В Кабмине предположили, что стоимость отопления и горячей воды в 2021 году вырастет на 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

А эксперты спрогнозировали, что с начала нового отопительного сезона практически все предприятия ТКЭ будут вынуждены повысить тарифы на тепло и горячую воду на 20% в связи с повышением отпускной цены газа.

"На сегодня при тарифах 7,4 грн за 1 куб. м и 2 грн платы за распределение практически все предприятия ТКЭ в будущем отопительном сезоне будут вынуждены минимум на 20% повысить тарифы", – сказал заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук в середине июня.

Тогда он сообщал, что ряд предприятий ТКЭ отказался покупать дорогой газ: без горячей воды остались жители Луцка, Винницы, Львова, Чернигова, Ровно, Кременчуга.

А в одном из областных центров стоимость тепла вырастет очень ощутимо. Исполнительный комитет Черновицкого городского совета проголосовал за установление нового тарифа на производство, транспортировку и услугу по поставке тепловой энергии на отопительный период на 2021-2022 годы. Он вырастет в среднем на 70%.

Подробнее о подготовке к отопительному сезону в Украине читайте по ссылке.

******

К слову, рост цен на газ, уголь и эмиссионные квоты – ключевые статьи расходов электростанций – привел к скачку цен на электричество в мире. В частности, по данным Argus, в Германии стоимость электричества в июле подскочила до EUR 83,67 за мегаватт/час, максимума с 2000 года. Цены выросли до рекордных уровней в Великобритании, Испании и Италии.