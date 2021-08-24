Реформа школьного питания: Когда в учебных заведениях введут изменения и сколько будут стоить новые блюда

Некоторые украинские школы не успевают подготовиться к внедрению реформы питания

Дети продегустировали обновленное школьное меню Facebook/Елена Зеленская

С 1 сентября в украинских школах должно значительно измениться питание – увеличится количество мяса и фруктов, а вот сахара и соли уменьшится. Однако в этом году реформу введут частично – Кабмин согласовал переходный период. А проверять внедрение новых норм начнут с 2022 года.

О темпах внедрения новых норм питания в учебных заведениях и изменениях в меню рассказываем подробнее.

Какими блюдами будут кормить школьников

Обновленное меню для учащихся представили в мае, оно рассчитано на 4 недели, включает 160 блюд, среди которых традиционные украинские блюда, популярные блюда разных кухонь мира, а также безглютеновые позиции. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе. Среди блюд – булгур, наггетсы, львовский сырник.

Подробнее с рекомендуемым меню для учебных заведений можно ознакомиться в нашем материале.

Новые нормы школьного питания Кабинет министров Украины утвердил 28 июля. Изменения имеют целью повысить пищевую ценность рациона. Кроме этого, было уточнено положение о суточной калорийности рациона по отдельным приемам пищи и прочее.

Документ дополнил группы пищевых продуктов – зерновые культуры (например, гречка), сухофрукты и безлактозное молоко.

Ранее нормы питания предусматривали использование рафинированного масла, содержащего более 50% мононенасыщенных жиров и менее 40% полиненасыщенных жиров. А теперь разрешили использовать подсолнечное и кукурузное масла.

Новое постановление также расширило другие нормы приготовления блюд:

разрешили сухофрукты в рационе дважды в неделю (раньше разрешали один раз);

в то же время чай смогут подавать только один раз в неделю;

количество сливочного масла для одной порции увеличили с 1,5 до 2,5 грамма;

можно использовать семена и орехи.

Facebook/Елена Зеленская

К тому же запретили подавать детям в школе:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

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Как модернизируют школьные пищеблоки

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделит 400 млн грн общинам для поддержки реформы питания.

"Почти 400 млн гривен будут направлены общинам для поддержки реформы школьного питания. Это инициатива первой леди Елены Зеленской, которая позволит создать в украинских школах систему полезного и здорового питания. В 2020 году более 1800 школ отремонтировали свои пищеблоки. В этом году эта цифра будет существенно увеличена благодаря новым источникам финансирования", – рассказал чиновник.

Новые нормы питания в школе Фото из открытых источников

И сейчас в некоторых регионах модернизация школьных пищевых блоков продолжается. Так, в учреждениях образования Буковины обновили технологическое оборудование в 62 школах, планируют проводить модернизации и в следующем году. А полноценно современные пищеблоки должны заработать с 1 января 2022 года.

Почему приняли переходный период

По данным Минобразования, 40% школ уже готовы перейти на новые нормы питания, остальные – сделают это до конца года. Поэтому, украинским школам предоставили дополнительное время для перехода на новые нормы и порядок организации питания учащихся, предусмотренный обновленным санитарным регламентом.

По информации Министерства здравоохранения, для введения новых продуктов в перечень закупок требуется время, поскольку некоторые тендеры и другие закупочные процедуры на этот календарный год уже проведены.

По информации Министерства здравоохранения, для введения новых продуктов в перечень закупок требуется время, поскольку некоторые тендеры и другие закупочные процедуры на этот календарный год уже проведены.

Для того чтобы обеспечить закупки пищевых продуктов в соответствии с новыми нормами, было принято решение об установлении переходного периода введения норм питания в учреждениях образования и детских учреждениях оздоровления и отдыха до 1 января 2022 года.

Следовательно, учебные заведения могут использовать уже заключенные договоры на поставку пищевых продуктов и услуг по питанию, действующих до 31 декабря 2021 года.

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Сколько будут стоить новые блюда

Учебным заведениям с пищеблоками и кухнями (которые кормят несколько учебных заведений) предлагают разработать собственные образцовое четырехнедельное сезонное меню и ассортимент буфета, отвечающие новым требованиям. Использовать их можно после согласования с Госпродпотребслужбой. Без согласования разрешается использовать меню, рекомендованное Минздравом.

И стоимость новых блюд, по словам экспертов, возрастет. К примеру, директор коммунального управления "Новое детское питание" Боярского горсовета Наталья Науменко рассказала, что в Боярке на школьный обед из местного бюджета выделяется 13,5 грн, по меню МОЗ завтрак будет стоить 25 грн, а обед – не менее 35 грн.

В Николаеве в общеобразовательных учреждениях стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4-х классов и 17 грн – для 5-11-х. С учетом того, что с 1 января родители учеников 1-4-х классов школ Николаева оплачивают 50% стоимости питания в учебных заведениях, из городского бюджета выделяют 120,5 млн грн.

В Киеве, для сравнения, на школьный обед в 1-4-м классе в этом году заложено расчетную цифру 21 грн, тогда как в прошлом году было – 18 грн. Учитывая количество учащихся и льготников в столице, Киевсовету эта разница в 3 грн на порции станет в несколько сотен миллионов.

Не исключено, что территориальные общины, у которых поступления мизерные, не могут позволить себе кормить школьников даже в соответствии с действующими, упрощенными требованиями и будут вынуждены перекладывать этот вопрос на родителей.