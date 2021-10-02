Реакция на вызовы и угрозы: Что известно о создании Национальной системы устойчивости в Украине

Сроки внедрения Национальной системы устойчивости запланированы на 2021-2025 годы

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О введении национальной системы устойчивости". Документом также утверждается концепция, реализация которой позволит своевременно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы, стоящие перед страной. Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Подробнее об инициативе рассказываем далее.

Необходимость создания Национальной системы устойчивости

Одной из главных задач стратегии является реакция на угрозы природного, техногенного, социального или военного характера. Авторы документа отметили, что новейшие методы создания конфликтов и кризисных ситуаций требующих понимания природы их возникновения на основе системного анализа и оценки рисков для наиболее важных сфер жизнедеятельности общества и государства, в частности, экономической, энергетической, информационной, кибернетической, экологической, продовольственной, здравоохранения, образования и культуры.

Реализация этого проекта будет способствовать формированию на государственном, региональном и местном уровнях необходимых сил и средств для предотвращения и должного реагирования государства и общества на широкий спектр угроз и быстрого восстановления после кризисных ситуаций.

Конечно, Украина реагирует на угрозы, в случае их появления, однако нет четкого и единого механизма их предупреждения и расчета вариантов преодоления кризисной ситуации. Таким механизмом и должна стать национальная система устойчивости. Она предусматривает обеспечение функционирования таких базовых элементов:

1) гарантированная действенность и способность к полноценному функционированию системы государственных органов, их институциональная устойчивость;

2) безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры, в частности:

устойчивое снабжение продовольствием, водоснабжение, энергоснабжение, поставка тепловой энергии;

устойчивое функционирование транспортных систем;

кибербезопасность;

защищенность и бесперебойное функционирование информационных и коммуникационных услуг;

обеспечение обороны и правопорядка;

способность системы здравоохранения функционировать в условиях усиленных нагрузок;

3) способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;

5) общественная устойчивость, в частности, к информационным воздействиям;

6) финансово-экономическая устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.

В основу системы должны быть положены такие принципы, как комплексность, предсказуемость, надежность, мобильность, адаптивность и тому подобное.

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Этапы реализации концепции

Выполнять поставленные цели должны начать уже в этом году – сроки реализации намечены на 2021-2025 годы.

Задачи делятся на краткосрочные (первоочередные) (до 2-х лет) и среднесрочные (3 – 5 лет).

Основными первоочередными задачами в стратегии указаны:

разработка и принятие законодательных, других нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения национальной стойкости;

анализ имеющихся возможностей относительно ресурсного, кадрового и финансового обеспечения функционирования национальной системы устойчивости, определение соответствующих потребностей и путей их обеспечения;

определение органов, ответственных за координацию деятельности субъектов обеспечения национальной устойчивости на государственном, региональном и местном уровнях;

налаживание эффективной координации и взаимодействия субъектов обеспечения национальной устойчивости.

Среди среднесрочных задач указаны следующие:

нормативно-правовое и ресурсное обеспечение внедрения на национальном уровне практики управления рисками и оценка состояния соответствующих средств как элементов стратегического планирования в сфере национальной безопасности;

совершенствование процедур кризисного менеджмента, в частности, внедрение универсальных алгоритмов согласованных действий по реагированию на угрозы, чрезвычайные и кризисные ситуации на разных этапах их развития;

внедрение механизмов обеспечения и критериев оценки устойчивости базовых элементов;

внедрение специальных учебных программ и курсов повышения квалификации для государственных служащих и личного состава Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов по вопросам обеспечения национальной устойчивости;

распространение в обществе необходимых знаний и формирование навыков по реагированию на угрозы, чрезвычайные и кризисные ситуации.

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Кто будет финансировать реализацию инициативы

Задачи концепции будут выполнять за счет средств государственного и местных бюджетов, других источников, не запрещенных законодательством.

А объем финансирования мероприятий будет определяться ежегодно с учетом конкретных задач и финансовых возможностей.