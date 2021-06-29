Развлечения, пейзажи и музеи: Удивительные мосты мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

От самого высокого моста в Китае до архитектурных шедевров Италии

Даньян-Куньшанский виадук в Китае Фото из открытых источников

Путешествовать по миру – это всегда интересно. Мы узнаем о новых культурах, пробуем другие кухни и просто развлекаемся. В то же время в разных регионах рассматриваем архитектуру: исторические здания, замки и тому подобное.

Но не стоит забывать о мостах. Эти конструкции всегда помогали людям покорять неизведанные тропы. Сегодня они напоминают о достижениях человечества. А некоторые из них уже давно стали популярными объектами туризма. О самых уникальных мостах в разных уголках мира, читайте далее в нашем материале.

Мост Бэйпаньцзян

Его также называют "Дуге". Этот мост расположен в Китае. Он соединяет провинции Гуйчжоу и Юньнань. Его открыли в сентябре 2016 года. По состоянию на сегодня он является самым высоким в мире. Конструкцию возводили 3 года. Ее строительство стоило около 140 миллионов евро. К проекту привлекли почти тысячу рабочих и инженеров. Высота моста - 565 метров.

Мост Бэйпаньцзян в Китае Фото из открытых источников

Мост через реку Сидухе

Расположен в Китае. Это подвесной мост в провинции Хубэй. Его открыли в 2009 году. Сейчас он объединяет Шанхай и Чунцин. Является частью автомагистрали. Его максимальная высота достигала 496 метров. По состоянию на сегодня мост является вторым самым высоким в мире. Кроме того, он – уникален. При строительстве конструкции впервые в истории мира применили ракеты, чтобы перебросить тросы через долину.

Мост через реку Сидухе Фото из открытых источников

Даньян-Куньшаньский виадук

Расположен в Китае. Именно он считается самым длинным мостом в мире. Его возвели как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. Открыли мост длиной 164 800 метров в июне 2011 года. Немало километров конструкции проложено над водной поверхностью.

Даньян-Куньшаньский виадук Фото из открытых источников

Виадук Мийо

Расположен вблизи одноименного города во Франции. Он проходит над долиной реки Тарн. Автором этого проекта был французский инженер Мишель Вирложо. Раньше этот мост был самым высоким в мире. Его открыли еще в 2004 году. Высота одной из его опор – 341 метр. Пролетная конструкция весит 36 тысяч тонн, а ее длина – 2460 м.

Виадук Мийо во Франции Фото из открытых источников

"Золотые Врата"

Это подвесной мост через одноименный залив. Построен в первой половине ХХ-го века. Его можно увидеть в городе Сан-Франциско. Он является одним из символов США. Длина моста - 2 737,4 метра. Высота опор - 227, 4 метров над водой. Кроме того, на этом мосту 1 миллион 200 тысяч заклепок.

Конструкцию возводили в сейсмической области в 20 километрах от разлома Сан-Андреас. К прочности моста предъявляли более жесткие требования, ведь он был открытым волнам и ветрам Тихого океана. Напоследок, "Золотые врата" имеет и дурную славу. Сооружение известно как "мост самоубийц". Раньше каждые 2 недели здесь кто-то заканчивал жизнь.

Мост Васко да Гама

Расположен в Португалии. Назван в честь мореплавателя, открывшего путь в Индию. Это подвесной мост, который переходит в виадук через реку Тежу в городе Лиссабон. Он является самым длинным в Европе. Все части конструкции вместе достигают 17,2 километра. Этот мост возвели, чтобы уменьшить пробки. Движение по нему открыли в 1998 году – после 18 месяцев после начала строительных лет. Сейчас это сооружение может выдержать землетрясение более 7 баллов по шкале Рихтера.

Мост Васко да Гама в Португалии Фото из открытых источников

Пон-дю-Гар

Это самый высокий сохранившийся древнеримский акведук. Расположен во Франции. Входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше такие сооружения строили, чтобы подавать воду в населенные пункты или оросительные поля с более высокого места. Построен через реку Гар в одноименном французском департаменте вблизи Ремулана.

Мост сооружен около 2000 лет назад. Признаков архитектурного убранства не имеет. Данные о точной дате строительства тоже отсутствуют. Мост имеет длину 275 метров и высоту 48 м. До пандемии его посещало около миллиона туристов ежегодно.

Пон-дю-Гар во Франции Фото из открытых источников

Золотой мост

Расположен в городе Дананге, Вьетнам. Несколько лет назад был довольно популярным на просторах всемирной сети. О нем немало сайтов распространяли фейки. В частности, говорилось о том, что его построили в ХХ веке французские колонизаторы. На самом же деле мост возвели только в 2018 году.

Конструкцию можно увидеть в Thien Thai Garden. Туристическая аттракция имеет 150 метров в длину. Она расположена на высоте более 1400 метров над уровнем моря. С нее видны холмы и окружающие пейзажи. Напоследок, мост вроде бы держат две огромные каменные руки.

Бруклинский мост

Расположен над Ист-Ривер в Нью-Йорке между округами Бруклин и Манхэттен. Его открыли в далеком 1883-м году. Он является одним из старейших мостов такого типа в США. Имеет длину 1825 метров. Сразу после строительства он был самым большим подвесным мостом в мире.

Сегодня здесь организовано автомобильное движение. Также могут ходить пешеходы. С 1964 года мост занесен в список Национальных исторических памятников. Благодаря голливудским фильмам до сих пор считается одним из самых известных символов города.

Бруклинский мост Фото из открытых источников

Мост Понте Веккьо

Расположен в Италии. Его открыли в 1345 году. Он переброшен через реку Арно во Флоренции. Считается одним из самых известных символов города. Отсюда можно полюбоваться другими мостами. Также на Понте Веккьо есть лавки, где продают дорогие украшения и другие ювелирные изделия.

Тауэрский мост

Это разводной мост в центре Лондона. Его открыли в 1894 году. Сейчас это один из самых популярных символов Великобритании. Он имеет 2 башни, которые соединены пешеходными галереями на высоте 44 метра. Преодолев лестницу, можно попасть в музей и смотровую площадку.

Тауэрский мост в Лондоне Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных мостах Украины, в котором рассказывается о виадуках в Ворохте и Плебановке.

Также есть материал о заброшенных архитектурных памятниках, где можно прочитать о доме Сикорского, бывшем химическом заводе и других сооружениях, которые сегодня пустуют.