Размер субсидии после повышения тарифов на ЖКУ и верификации субсидиантов: Главные вопросы о получении денежной помощи

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200 тысяч домохозяйств не прошли верификацию из-за несоответствия критериям, которые дают право на получение субсидии

С началом отопительного сезона актуальным вопросом для части украинских потребителей станет получение субсидии. Однако условия начисления денежной помощи постоянно меняют и проводят верификацию субсидиантов.

Об актуальных изменениях в оформлении и начислении денежной помощи в 2021 году рассказываем подробнее.

За какой период учитываются доходы при расчете субсидии

В Министерстве социальной политики рассказали, что при начислении пособия учитываются доходы граждан за два квартала, а именно:

за III-IV кварталы предыдущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона;

за I-II кварталы текущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона;

за два квартала, которые предшествуют месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, - в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного (неотопительного) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

Сколько семей не прошли верификацию

После прошлого отопительного сезона не прошли автоматическую проверку 200 тысяч домохозяйств из-за несоответствия критериям, которые дают право на получение субсидии.

"200 тысяч, которые были неподтверждены, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще там 400-500 тысяч должны были все равно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", – пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Кому откажут в оформлении субсидии

Назначение денежной помощи зависит от критериев, касающихся материального благосостояния получателя. Самым главным является-площадь жилья. Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м, и 13,65 - на каждого следующего человека. То есть, на семью из трех человек - около 75 кв.

Субсидия на площадь сверх нормы распространяется только в одном случае - если в состав домохозяйства входят нетрудоспособные лица, которые не работают.

Как проверить наличие субсидии онлайн

Украинцы могут проверить назначение помощи по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело – название органа социальной защиты населения.

Информация в реестре обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц. Реестр находится в открытом доступе по адресу https://subsidii.ioc.gov.ua.

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Каким будет размер субсидии после повышения стоимости ЖКУ

Если будут расти тарифы на коммуналку, размер помощи получателям субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересматриваться автоматически без обращений граждан.

В Минсоцполитики рассказали, что соответствующим постановлением предусмотрена норма, в которой отмечается, что "в том месяце, где происходит рост тарифов, то с того месяца и перечисляется субсидия".

Также для жителей регионов, которые попадут в красный уровень карантина, будут увеличены на 50% нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.