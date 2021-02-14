Разгрузка Кабмина: Каких полномочий правительство лишится уже совсем скоро
Некоторые полномочия правительство передаст другим госорганам, а некоторые – исключило без дальнейшей передачи
3 февраля Кабинет министров Украины принял решение лишиться ряда полномочий, которые "несвойственны" ему и передать их нескольким министерствам и государственным учреждениям в соответствии с их компетенцией.
Далее рассказываем, какие из своих полномочий чиновники готовы делегировать ведомствам и почему они так решили.
Каких полномочий у Кабмина не будет
На днях чиновники решили снять с себя немало полномочий – речь идет аж о 55-ти ведомственных, операционных и технических вопросах! Кабмин принял соответствующее решение для того, чтобы усилить свою способность к стратегическому планированию и формированию государственной политики. Иначе говоря, передав часть своих задач другим государственным органам, правительство будет иметь больше времени и возможностей заниматься насущными вопросами общегосударственного значения.
В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета министров Украины несвойственных полномочий" предусмотрено внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55-ти полномочий и возложении их на центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы в соответствии с компетенцией.
Согласно документу, правительство передает такие полномочия:
- Принятие решений о передаче объектов из Государственной в коммунальную собственность – возлагается на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом.
- Определение фонда оплаты труда сотрудников местных государственных администраций, в том числе их аппаратов, и расходы на их содержание – утверждается в Государственном бюджете на следующий год и не меняется в течение года ни одним государственным органом.
- Предоставление разрешения на перенос памятников национального значения – возлагается на Министерство культуры и информационной политики Украины.
- Утверждении правил маркировки табачных изделий в части медицинских предупреждений, рисунков и / или пиктограмм, которые наносятся производителями табачных изделий на упаковки табачных изделий – возлагается на Министерство здравоохранения.
- Определение перечня морских портов Украины, открытых для захода иностранных судов – возлагается на Министерство инфраструктуры.
- Определение перечня морских рыбных портов, открытых для захода иностранных судов – возлагается на Минэкологии по согласованию Мининфраструктуры.
- Определение видов деятельности, запрещенных в зонах отчуждения, – возлагается на Министерство экологии и природных ресурсов.
- Определение порядка заключения соглашения о содействии оперативным подразделениям в оперативно – розыскной деятельности-возложено на государственные органы, осуществляющие такую деятельность.
- Определение порядка социальной и правовой защиты сотрудников оперативных подразделений возлагается на центральные органы исполнительной власти, в систему которых входят органы, подразделения которых осуществляют такую работу.
- Определение перечня категорий населения, которые должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также утверждение перечня профессий и организаций, работники которых подлежат обязательному медицинскому осмотру, – возлагается на Минздрав.
- Установление порядка организации и проведения военно-врачебной экспертизы, возлагается на Минобороны по согласованию МВД, УГО, СБУ, Минздрава.
- Установление образца описи, порядка расходования специальных бланков нотариальных документов-на Министерство юстиции.
- Установление порядка технического надзора за речными судами – на Мининфраструктуры.
- Определение перечня должностей для эксплуатации ядерной установки-на Госатомрегулирование.
- Принятие решения о передаче объектов из Государственной в коммунальную собственность – на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом.
- Утверждение описаний образцов бланка удостоверения и нарукавной повязки члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы – на МВД.
- Определение порядка декларирования зерна и утверждение формы договора складского хранения зерна – на Минэкономики.
- Определение порядка установления категорий гостиницам – на Министерство культуры.
- Осуществление государственного контроля в сфере охраны археологического наследия – на Министерство культуры.
- Утверждение перечня военно-учетных специальностей – на Минобороны.
- Утверждение Положения о допризывной подготовке, а также количество призывников, подлежащих подготовке по военно-техническим специальностям – на Министерство обороны.
- Утверждение Положения о центре студенческого спорта высших учебных заведений – на МОН.
- Утверждение норм питания в противотуберкулезных учреждениях для лиц, больных туберкулезом, – на Минздрав.
- Утверждение положения о порядке реализации права на академическую мобильность – на Минобразования.
- Определение перечня квалификационных категорий и педагогических званий педагогов и порядка их присвоения – на Минобразования.
Подробнее об изменении полномочий кабмина можно прочитать в пояснении по этой ссылке.
Другие нововведения в работе правительства
Кроме изменения в плоскости своих полномочий, Кабинет министров принял решение о ликвидации 33-х консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, созданных в разное время. К слову, сейчас правительством создано 218 вспомогательных органов.
К тому же Кабинет министров решил в ближайшее время разделить полномочия Госпродпотребслужбы на три части и раздать их трем министерствам – Минприроды / Минздраву, Минагрополитики и Министерству развития экономики.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет разделена на: Центральный орган санитарного благополучия (полномочия должны отойти к Минздраву или Минприроды), Центральный орган по ветеринарной медицине (полномочия отойдут к Минагрополитики) и Центральный орган по безопасности пищевых продуктов (полномочия отойдут в Минэкономики).