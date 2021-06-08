Разговор Зеленского с Байденом, ослабление карантина в Украине и проект "Зеленая страна": Главное на утро 8 июня

Коронавирус в Украине постепенно отступает, что позволяет частично вернуться к привычной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Накануне глава Украины Владимир Зеленский провел очень важный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер получил приглашение посетить Вашингтон.

Также в Украине постепенно смягчают карантинные ограничения. Кабмин в очередной раз пересмотрел противоэпидемические условия.

О главных новостях утра вторника рассказываем подробнее.

Разговор Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден сказал Зеленскому, что он "будет твердо будет отстаивать суверенитет Украины", а также заявил, что пригласит его в Белый дом" этим летом после возвращения из Европы".

Также Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. В свою очередь глава Украины сообщил, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года.

Ослабление карантина в Украине

Кабинет министров Украины пересмотрел и смягчил ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. Отныне в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности более двух третей мест.

Фото из открытых источников

В то же время, работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с двух до полутора метров.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 8 июня в Украине обнаружили 2 216 654 случая коронавируса, 2 101 722 человека выздоровели, 51 333 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 1602 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 95 детей и 94 медработника. За сутки умерло 118 человек, выздоровел – 6751 пациент, госпитализированы 483 человека.

Украинцы смогут получить два вида документов, которые будут содержать информацию о вакцинации против коронавируса COVID-19 и позволят выезжать за границу – международное свидетельство и "ковидный сертификат".

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 8 июня обнаружили 174 379 088 случаев коронавируса, 157 640 687 человек выздоровели, 3 752 046 - умерли.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что с учетом распространение новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничения может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован.

Новости по теме: Кабмин разрешил въезжать в Украину вакцинированным иностранцам

План действий по членству Украины в НАТО

Саммит НАТО в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джо призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример Румынии. По его словам, НАТО – организация, которая основывается на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет.

Суд по делу МН17

Накануне в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" завершилось первое заседание по существу по делу о сбитом малазийском самолете рейса МН17 в небе над Донбассом.

Обзор реконструкции сбитого самолета рейса МН17 Укринформ

Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс проинформировал, что ни один из четырех обвиняемых на суд не явился.

Соединенные Штаты Америки отказались предоставить суду спутниковые снимки.

Проект "Зеленая страна"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

Для этого в ближайшие три года планируют высадить в Украине один миллиард деревьев.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 7 июня на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Луганского и Лебединского.

Потерь и ранений среди украинских бойцов за минувшие сутки нет.

С начала суток 8 июня было зафиксировано два нарушения "режима тишины" вблизи Новгородского.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня в Украине погода будет дождливой. В западных областях сегодня днем ожидается +22...+25, а ночью +9...+14. На севере страны днем +21...+24, а ночью +12...+14. В центральных регионах днем +21...+23, а ночью +12...+14 °C.

Прогноз погоды на 8 июня Укргидрометцентр

В восточных областях днем будет +21...+24, а ночью +11...+14. На юге днем +23...+25, а ночью +12...+15 °C.

В Киеве также сегодня грозовые дожди. Днем +21...+23, а ночью +13...+15 °C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook самым интересным для читателей стал комментарий актрисы Любови Титаренко относительно ситуации в Украине.

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