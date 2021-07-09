Озера с чудовищами, античные города и каньоны: Уникальные места Турции, которые стоит посетить

Путешествуем от Каппадокии до античного города Пергам

Воздушные шары в Каппадокии на рассвете Фото из открытых источников

В ближайшие дни украинцев ждет жара. Кто-то будет сидеть дома и искать способы охлаждения. Другие – будут путешествовать, даже несмотря на трудности.

В такую пору хочется посетить что-то действительно уникальное. Сделать это поможет Турция. Там вы найдете отдых у водоема, античные города и многое другое. О лучших локациях для отдыха, читайте далее в нашем материале.

Почему Турция

Мы можем до сих пор считать, что отдых за границей недоступен рядовым гражданам. На самом же деле поехать в другую страну на несколько дней стоит не дороже, чем путешествия в Одессу или Херсон. Одно из самых дешевых направлений – Турция. Цены на туры в Анталию в августе начинаются от 12-13 тысяч грн. И это за 5 ночей.

Авиа тоже не очень дорогие. Чтобы долететь, хватит 700-1500 грн. И типов релаксации тоже хватает: проведение времени в отеле, путешествие к каньонам или загадочным озерам. В Турции есть немало интересных мест, и семь из них действительно выделяются.

Топ достопримечательностей Турции Фото из открытых источников

Каппадокия

Является историческим регионом Турции. В то же время это один из самых известных туристических центров страны. Сюда стоит приезжать по меньшей мере на два дня. Здесь вас ждут множество памятников. Некоторые создала природа, другие – человек. В этом регионе есть все: пещеры, долины, скалы и целые подземные города. Нельзя забывать и о каньонах.

Останавливаться стоит в городе Гереме. В одноименном национальном парке есть бывший христианский центр. Когда-то здесь было более 400 церквей. Вся территория считается музеем под открытым небом. В этой местности вы сможете также отдохнуть в одном из скальных отелей.

Обычно путешественники посещают Каппадокию ради другого – полетов на воздушных шарах. Многие просыпаются на рассвете, чтобы посмотреть, как они поднимаются в небо. А некоторые сами запрыгивают в корзину и отправляются навстречу приключениям.

Стамбул

Крупнейший город Турции. Не является столицей, но имеет чрезвычайно важное историческое и культурное значение. Он расположен сразу на двух континентах - Европе и Азии. Именно на этой территории, у берегов пролива Босфор, когда-то расцветала Византийская империя. В те времена Стамбул называли Константинополем. Но в 1453 году город захватили турки.

Даже сегодня в Стамбуле есть возможность увидеть достопримечательности еще тех времен. Самая известная из них - Софийский собор или Айя-София. Это символ "золотого века" Византийской империи, которая сегодня действует как мечеть. В Стамбуле вы увидите немало музеев, где представлены экспонаты еще античной эпохи и не только. Обязательно стоит посетить и дворец Дольмабахче – в нем проживало шесть турецкий султанов.

Кроме архитектурных памятников, в Стамбуле можно попробовать мидии с начинкой, вкусный кебаб и просто посидеть в уютном ресторане у воды. А билет на самолет в одну сторону будет стоить всего от 1200 грн.

Стамбул Фото из открытых источников

Анталия

Наверное, немало украинцев слышало об этой туристической дестинации. И в то же время многие считают, что она стала популярной лишь 10-15 лет назад. На самом же деле этот город основан еще в 159 г. до н. э. греческим царем Пергама Атталом II. Некоторое время здесь была зимняя резиденция римского императора Адриана.

Сегодня это самый известный курорт на Средиземном море. В то же время это портовый город. Он довольно быстро развивается имеет в окрестностях два аэропорта. Здесь развита сеть отелей, многочисленное количество ресторанов и есть аквапарки. Вблизи Анталии и в ней расположены национальные парки, водопады и античные города.

Памуккале

В переводе это слово означает "хлопковый замок". Это источники, которые вместе с древним городом Иераполис составляют природный и культурный объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь - около 1077 га. Расположены в провинции Денизли на юго-западе Турции.

Воды, насыщенные кальцием, за века сформировали каскад террасных ванн, которые украшают сталактиты. В окрестности есть 17 источников с температурой воды от 35 до 100 °. Доступ в некоторые закрыт. Кроме источников, вы сможете увидеть горы и озера. Вся территория является целым археологическим комплексом.

Памуккале Фото из открытых источников

Пергам

Это античный город в исторической области Мизия. Его основали в XII веке до нашей эры выходцы из материковой Греции. В 283 – 133 г. до н. э. он был столицей Пергамского царства. Это один из крупнейших культурных и экономических центров эллинистического мира.

В библиотеке города хранилось около 200 000 свитков. По размерам она уступала лишь Александрийской – самой известной в эпоху эллинизма. Кроме того, в этой местности впервые начали использовать пергамент вместо папируса. Немало найденных вещей после раскопок сегодня можно увидеть в Пергамском музее Берлина. Одна из таких – большой алтарь Зевса.

Путешественники приезжают сюда, чтобы взглянуть на Акрополь. На горе вы получите возможность не только взглянуть на античные сооружения, но и созерцать живописные пейзажи.

Остатки античного города в Пергаме Фото из открытых источников

Озеро Ван

Расположено на востоке страны, почти у границы с Ираном. Несмотря на расстояние, приехать сюда стоит. Это самое большое содовое озеро в мире. Ученые утверждают, что ему уже много миллионов лет. Кроме того, это самое большое озеро Турции. Вода в нем по составу похожа на воду известного во всем мире Мертвого моря на Ближнем Востоке. А еще это 4-й по размеру бессточный водоем в мире.

Имеет глубину 451 м. Максимальное расстояние между берегами – 119 километров. В выходные здесь стирают вещи. Пожилые люди лечат артрит. А еще турки верят, что в водоеме живет первобытное чудовище. Иногда оно даже попадает на камеры и фигурирует в научно-популярных изданиях. Возле водоема всегда есть люли, которые ищут доказательства его существования.

В озере можно увидеть целые стаи ванских котов, которые охотятся на добычу. Случается и уникальная рыба кефаль - в других водоемах ее не встретишь. Посреди озера расположен о. Ахтамар. Здесь вы найдете руины дворца армянских правителей. В городе Ван есть археологический музей - в нем представлена коллекция экспонатов, найденных во время раскопок возле водоема.

Озеро Ван, где вроде бы водится чудовище Фото из открытых источников

Остров Кекова

Расположен возле материковой части Турции. Это около 25 км от города Каш. Остров можно увидеть во время путешествия по известной Ликийской тропе. Сюда приезжают, чтобы посмотреть на Долихисте - древний город на побережье. По причине движения тектонических плит он начал постепенно тонуть. К сожалению, дайвинг здесь запрещен. Разрешены только экскурсии на лодке с прозрачным дном.

Остров Кекова Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о путешествии в Египет, в котором рассказывается о ценах на отдых в отелях Шарм-эш-Шейхе и достопримечательных местах вблизи него.

Также есть материал о водопадах мира, где можно прочитать о самых высоких и самых живописных водопадах мира от США до Зимбабве.