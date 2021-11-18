Расследование "слива" спецоперации "вагнеровцев" и имена подозреваемых по делу Майдана: Главное на утро 18 ноября

Коронавирус в Украине не отступает – за сутки выявили более 20 тыс. новых COVID-случаев

Фото из открытых источников

Накануне была обнародована первая часть расследования "слива" спецоперации "вагнеровцев" и роли окружения президента Владимира Зеленского в организации операции.

А в Офисе генерального прокурора назвали имена подозреваемых по делу Майдана – среди них бывшие топчиновники.

Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.

Расследование о спецоперации "вагнеровцев"

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть своего расследования по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной участников российской ЧВК "Вагнер", причастных к военным преступлениям. Расследование опубликовали на сайте The Insider и Bellingcat.

Фото из открытых источников

Ответственными за проект были два старших офицера: Василий Бурба (глава разведки Минобороны) и Руслан Баранецкий (заместитель главы СБУ). По данным Bellingcat, они регулярно проводили брифинги для президента об операции "Авеню" (именно такое название имела эта спецоперация). Зеленского ознакомили с планом в июне 2020 года – операцию одобрили в начале июля 2020 года.

Имена подозреваемых по делу Майдана

Офис генерального прокурора назвал имена подозреваемых по делу Майдана, которых обвиняют в подавлении акций протеста в 2014 году, что привело к жертвам.

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Среди названных Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой есть четвертый президент Украины Виктор Янукович, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Обновленный стандарт госпитализации пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

Раньше в стандарте не было условий относительно возраста пациента.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 18 ноября в Украине обнаружили 3 284 008 случаев коронавируса, 2 704 217 человек выздоровели, 79 506 – умерли. За минувшие сутки зафиксирован 20 591 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 1478 детей и 377 медработников. За сутки умерло 752 человека, выздоровели – 19 633 пациента, госпитализированы 3907 человек.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 18 ноября обнаружили 255 767 656 случаев коронавируса, 231 171 572 человека выздоровели, 5 139 781 – умер.

Залог для мэра Одессы Труханова

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы прокурора и защитников относительно определения ВАКС о назначении залога в размере свыше 30 миллионов гривен для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Геннадий Труханов Facebook-страница Геннадия Труханова

Ранее, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о завладении землей в Одессе. Среди подозреваемых – действующий мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Прекращение поставок электроэнергии из Беларуси

С сегодняшнего дня, 18 ноября, Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений.

В Министерстве энергетики страны сообщили, что возможность дальнейшего осуществления поставки электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 ноября, было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Новоалександровки, Невельского, Золотого-4, Кряковки, Причепиловки.

В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевое травмирование.

По состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Нью-Йорка.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков в западных областях Украины ожидаются дожди, а на севере – со снегом. Ночью ударят морозы до -9, а днем температура поднимется до +8. В западных областях, кроме Ровенской области и кое-где Волынской области, ночью пройдут дожди. Днем ожидается +4...+7, ночью -2...+2°C.

Прогноз погоды на 18 ноября Укргидрометцентр

На севере страны местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха днем составит +4...+7, ночью -4...-8. В восточных областях столбики термометра днем покажут +4...+7, а ночью до -7...-9 градусов. Без осадков.

На юге страны синоптики прогнозируют днем +6...+8, ночью -2...-6. Осадков не предвидится. В центральных областях температура воздуха днем составит +4...+7, ночью -4...-7°C.

Сегодня в столице днем ожидаются дожди. Столбики термометра днем покажут +4...+6 градусов, а ночью наоборот -4...-6°C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала информация о том, что ГБР завершило расследование против экс-презитента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана.

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