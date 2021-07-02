Расширение платежных услуг в Украине: Что стоит знать об открытом банкинге и платежном рынке

Open banking Фото из открытых источников

Предполагается, что большинство клиентов украинских розничных банков не почувствуют никаких изменений после вступления в силу закона о рынке платежных услуг

На днях народные депутаты во втором чтении приняли закон о платежных услугах. Согласно документу украинское законодательство будет адаптировано к европейскому, расширят перечень участников платежного рынка, позволят проводить оплаты без карт и терминалов.

Подробнее о закон, внедряющий в Украине девять платежных услуг, в материале "Першого Незалежного”.

Что предусматривает закон о платежных услугах

Закон определяет общие принципы функционирования платежных систем в Украине и принципы государственного регулирования платежного рынка. Документ адаптирует украинское законодательство к европейскому и формирует правовые основы для интеграции украинской платежной системы с платежной системой Евросоюза.

В целом закон будет выполнять следующие функции:

усиливать защиту прав пользователей платежных услуг;

обеспечивать прозрачность оказания платежных услуг и полноту информации об условиях их предоставления;

будет вводить четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг;

установит требования к авторизации поставщиков платежных услуг;

внедрит возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными требованиями к ним;

позволит проводить оплаты без карточек и терминалов.

Суть законопроекта № 4364 – в расширении перечня участников платежного рынка. Это позволит развиваться небанкам и финтех-компаниям.

Согласно закону, платежные услуги, кроме банков, отныне смогут предоставлять:

платежные учреждения;

почтовые операторы;

учреждения электронных денег.

Эти небанковские учреждения после получения соответствующей лицензии приобретут статус финансовых учреждений одновременно с правом предоставления платежных услуг. Такие учреждения получат право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты, открывать платежные счета для зачисления средств, выполнения платежных операций и выдачи наличных средств.

Для снижения рисков в платежных счетах нельзя будет накапливать средства, начислять проценты на остаток, и они не будут гарантироваться Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме этого, появится девять платежных услуг: семь финансовых и две нефинансовые. К последним относятся услуга по инициированию платежа и услуга по предоставлению сведений с банковских счетов.

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Что такое открытый банкинг?

Открытый банкинг, или Open banking – это система, в рамках которой банки открывают свои интерфейсы программирования приложений и позволяют сторонним компаниям получать доступ к финансовой информации. Это необходимо для разработки новых приложений и услуг, что расширит финансовые возможности для владельцев счетов.

Открытый банкинг позволяет финтех-компаниям разрабатывать лучшие решения для управления личными финансами и заставляет традиционных операторов улучшать предложения, чтобы сотрудничать с другими организациями.

Открытый банкинг используют несколько банков по всему миру. К примеру, испанский международный банк BBVA с 2018 года использует API-интерфейсы, позволяющие третьим сторонам предлагать клиентам финансовые продукты без необходимости предоставления полного набора банковских услуг. В то же время международный британский коммерческий банк HSBC запустил приложение Connected Money в ответ на новое регулирование открытого банкинга в Великобритании. Приложение позволяет клиентам просматривать различные банковские счета, займы, ипотечные кредиты и кредитные карты в одном месте.

К преимуществам открытого банкинга можно отнести следующие:

Определенное "давление" на банки – финансовые учреждения получают стимул улучшать предлагаемые услуги.

Дополнительные инструменты – разработчики приложений смогут проще работать с открытыми API-интерфейсами. С помощью искусственного интеллекта они могут предсказывать поведение клиентов и предлагать продукты, которые помогут сэкономить их деньги.

Более простые условия получения кредита - вместо того, чтобы вручную собирать данные из разных источников и передавать их потенциальному кредитору, потребители могут позволить кредиторам получать все данные в одном месте.

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Зачем Украине рынок платежных услуг?

По мнению экспертов, большинство клиентов украинских розничных банков не почувствуют никаких изменений после вступления в силу закона о рынке платежных услуг. Дело в том, что суть этих изменений – защитить деньги клиентов от мошенничества.

Введение рынка платежных услуг в Украине означает введение открытого банкинга, упрощенного входа на рынок для поставщиков платежных услуг и появление площадки для тестирования новых современных услуг и финансовых продуктов.

В частности, это означает, что когда украинские правила осуществления банковской деятельности будут максимально приближены к европейским, то в Украину сможет зайти платежная система PayPal.