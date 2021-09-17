Распространение COVID-19 в Украине: Какие изменения в работе учебных заведений будут действовать с 20 сентября
Срок действия COVID-сертификата в Украине продлили на 365 дней
Количество больных коронавирусом в Украине ежедневно увеличивается и значительный прирост наблюдается среди детей. Чтобы уменьшить вероятность распространения болезни в учебных заведениях Кабмин изменил правила работы школ в условиях пандемии.
О новых рекомендациях и вариантах внедрения их на практике рассказываем подробнее.
Как будут работать учебные заведения
С 20 сентября вступят в силу изменения карантинных ограничений, принятые Кабинетом Министров Украины.
В случае введения желтого уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата. Сертификат может подтверждать:
- вакцинацию от COVID-19 одной дозой двудозной вакцины (желтые сертификаты);
- вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
- отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
выздоровление лица от указанной болезни.
В случае введения красного уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный сертификат. Сертификат может подтверждать:
- вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
- отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
выздоровление лица от указанной болезни.
При этом, срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) от даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) — 365 дней. COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.
От рекомендаций к практике
Уже с 20 сентября в желтую зону перейдет Закарпатская область и там, школы, где менее 80% вакцинированных учителей, будут закрыты на карантин. А дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.
При этом, образовательный процесс в желтой и оранжевой зонах может обеспечиваться по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований (80% вакцинированных учителей). Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.
Планируют закрыть школы и в Киевской области с переходом региона в желтую зону. Председатель Киевской ОГА Василий Володин рассказал, если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводиться не будут.
Председатель Киевской ОГА подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начало расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.
В Бердянском районе уже закрыли 10 классов в разных школах из-за вспышек коронавируса в коллективах. А в Запорожской области приостановили учебный процесс в 113-ти классах. При этом к переходу в желтую зону готовы немного более 10% школ Запорожской области.
Рекомендации по безопасному пребыванию в школе
В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни среди детей. К примеру, по состоянию на утро 17 сентября, заболело 677 детей, на 16 сентября - 629, а 15 сентября - 531 ребенок. Чтобы не стать частью статистики, крайне важно соблюдать основных правил безопасности в учебных заведениях:
- вход в помещения заведения возможен при условии использования средств индивидуальной защиты;
- использовать средства индивидуальной защиты в процессе общения между собой;
- рекомендовано использовать защитный щиток на уроках/лекциях;
- по возможности, организовать обучение на свежем воздухе;
- в случае появления первых симптомов заболевания самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью.