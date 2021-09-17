Распространение COVID-19 в Украине: Какие изменения в работе учебных заведений будут действовать с 20 сентября

Срок действия COVID-сертификата в Украине продлили на 365 дней

Фото из открытых источников

Количество больных коронавирусом в Украине ежедневно увеличивается и значительный прирост наблюдается среди детей. Чтобы уменьшить вероятность распространения болезни в учебных заведениях Кабмин изменил правила работы школ в условиях пандемии.

О новых рекомендациях и вариантах внедрения их на практике рассказываем подробнее.

Как будут работать учебные заведения

С 20 сентября вступят в силу изменения карантинных ограничений, принятые Кабинетом Министров Украины.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата. Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой двудозной вакцины (желтые сертификаты);

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от указанной болезни.

Фото из открытых источников

В случае введения красного уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный сертификат. Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от указанной болезни.

При этом, срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) от даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) — 365 дней. COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

От рекомендаций к практике

Уже с 20 сентября в желтую зону перейдет Закарпатская область и там, школы, где менее 80% вакцинированных учителей, будут закрыты на карантин. А дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.

При этом, образовательный процесс в желтой и оранжевой зонах может обеспечиваться по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований (80% вакцинированных учителей). Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

Планируют закрыть школы и в Киевской области с переходом региона в желтую зону. Председатель Киевской ОГА Василий Володин рассказал, если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводиться не будут.

Председатель Киевской ОГА подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начало расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.

В Бердянском районе уже закрыли 10 классов в разных школах из-за вспышек коронавируса в коллективах. А в Запорожской области приостановили учебный процесс в 113-ти классах. При этом к переходу в желтую зону готовы немного более 10% школ Запорожской области.

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Рекомендации по безопасному пребыванию в школе

В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни среди детей. К примеру, по состоянию на утро 17 сентября, заболело 677 детей, на 16 сентября - 629, а 15 сентября - 531 ребенок. Чтобы не стать частью статистики, крайне важно соблюдать основных правил безопасности в учебных заведениях: