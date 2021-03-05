Работа за границей: Смогут ли заробитчане получить пенсию в Украине

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У заробитчан есть возможность получить пенсию за трудовой стаж, приобретенный за границей, однако существуют определенные условия

Украинцы нередко отправляются работать за границу. Причины такой тенденции разные – кто-то не может найти достойную работу по специальности, кто-то хочет увидеть мир, а кто-то предпочитает получать большую заработную плату. Однако после периода работы в другой стране у всех, кто вернулся в Украину, возникает один вопрос, как получить пенсию и можно ли учесть иностранный трудовой стаж.

Рассказываем подробнее, как начисляется пенсия заробитчанам в Украине.

Могут ли заробитчане рассчитывать на пенсию

Получить пенсию в Украине в 2021 году могут люди, достигшие 60 лет и имеющие страховой стаж минимум 28 лет. Если не хватает стажа, то в 63 года можно выйти на пенсию, имея стаж хотя бы 18 лет, а в 65 лет при наличии стажа в 15 лет. При этом в трудовой стаж засчитывается работа в Украине и в некоторых других странах.

Чтобы заробитчанину получить пенсию нужно два условия:

работать за границей официально и платить там необходимые взносы;

наличие соглашения между странами о социальном (пенсионном) обеспечении.

Так, Соглашения о пенсионном обеспечении Украина подписала с 23 странами: Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Португалией и Польшей.

Особенности соглашений о пенсионном обеспечении

Каждое соглашение имеет свои особенности. В одних случаях всю пенсию на основании украинского и иностранного трудового стажа будет выплачивать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и принимать к расчетам зарплату, полученную за рубежом.

В других случаях полученный за рубежом стаж дает право на пенсию в Украине и позволяет претендовать на выплаты из пенсионных фондов других государств.

Соглашения о социальном обеспечении Украины с каждой страной можно разделить на два типа:

по территориальному принципу;

по пропорциональному принципу.

Соглашения по территориальному принципу Украина имеет преимущественно со странами бывшего СССР и социалистического лагеря. Так, украинский Пенсионный фонд рассчитает размер пенсии на основании трудового стажа (и украинского, и полученного в одной из стран бывшего СССР) и всех зарплат. Однако некоторые виды пенсий регулируются дополнительными соглашениями. Например, если человек работал на Крайнем Севере России, то выплаты будут рассчитываться в соответствии с российским законодательством и будут платиться из бюджета российского Пенсионного фонда, даже если пенсионер будет жить в Украине или другом государстве.

Сделки по пропорциональному принципу заключены с Латвией, Литвой, Эстонией, Словакией, Чехией, Болгарией, Испанией, Португалией и Польшей. Если некоторое время человек работал в одной из этих стран, то такой стаж можно включить в украинский для определения права на получение пенсии, но платить за него ПФУ не будет. То есть, в Украине человек сможет получить пенсию при наличии необходимого стажа (украинского и зарубежного), однако выплаты начислят только за время работы в Украине.

Но украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд иностранной страны, где работали, и получить денежное обеспечение в соответствии с количеством отработанных лет.

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Какие документы нужно для оформления пенсии

Заробитчанам, работавшим в странах с территориальным принципом соглашений, нужно обратиться только в ПФУ. При этом необходимо предоставить паспорт, копию паспорта, идентификационный код, документы, справки с мест работы в Украине и за рубежом, иностранный номер социального страхования.

Стоит также обратить внимание, что украинский Пенсионный фонд может засчитать зарубежный стаж, если человек платил пенсионные взносы. Бывают случаи, когда лицо работало за границей официально, однако его работодатель не платил за него взносы в местный Пенсионный фонд. Поэтому во время трудоустройства за рубежом этот вопрос необходимо контролировать.

При подсчете трудового стажа ПФУ направит запрос в пенсионный фонд страны, где работал человек, и получит не информацию о сроках трудоустройства, а информацию о страховом периоде. Именно его и зачислят в трудовой стаж для назначения пенсии в Украине.

Кроме того, есть определенные исключения относительно видов трудовых соглашений, за которые не засчитывается пенсионный стаж. В Польше это договоры подряда (umowa o dzieło).

Если работали в стране с территориальным принципом соглашений, то нужно обращаться в орган социального страхования уже напрямую и в той стране также.

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Методика расчета пенсии

При начислении пенсии в соответствии с территориальным принципом Пенсионный фонд принимает во внимание не только годы трудовой деятельности, но и заработную плату, полученную в другой стране.

"Зарплата, полученная за рубежом, начиная с 01.07.2000 г., обязательно учитывается при назначении пенсии. Если выплаты осуществлялись в другой валюте, то для расчета пенсии мы перечисляем их в гривни исходя из курса НБУ на дату возникновения права на назначение пенсии", – рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела ПФУ Ольга Шушкова.

Исключения из этого правила составляют две страны – Беларусь и Молдова. Соглашения с этими странами предусматривают, что для расчета пенсии берется во внимание только стаж, приобретенный на их территориях, а вот зарплаты – не учитываются.

В соответствии с соглашением о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу страна назначает и выплачивает пенсию только за годы, которые человек проработал на ее территории. Стаж другой страны учитывается только для определения права на получение пенсии в целом и никоим образом не влияет на ее размер.

К примеру, украинка достигла пенсионного возраста – 60 лет. Чтобы выйти на пенсию по возрасту, ей нужно иметь не менее 28 лет стажа. В Украине она получила только 23 года, а еще 15 лет, например, в Португалии.

При назначении пенсии ПФУ суммирует весь стаж и из него определяет теоретическую пенсию. Далее размер украинской пенсии рассчитывается пропорционально стажу, полученному в Украине.

Например, за 38 лет теоретическая пенсия выходит 6000 грн. ПФУ определяет, сколько из этой суммы приходится за 23 года работы в Украине. Для этого применяется такая формула: (6 тыс грн х 23 р.)/ 38 г. = 3631 грн. Это та сумма, которая приходится на украинскую пенсию.

Украинка может обратиться и в Португалию, чтобы получить там пенсию за отработанные годы. Однако, согласно португальскому законодательству, пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин составляет 66,6 лет. То есть раньше этого возраста получить денежное довольствие нельзя.

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С другими странами работникам повезло меньше – засчитать трудовой стаж при оформлении пенсии пока не удастся.