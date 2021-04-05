Работа за рубежом в условиях пандемии: Где ждут украинских заробитчан

Сезонная работа в Польше Фото из открытых источников

Из-за пандемии коронавируса на работу за границей устроиться сложнее

Мир уже второй год находится в плену пандемии COVID-19, однако даже в условиях закрытых границ украинцы пытаются устроиться на работу за рубежом. Да и в европейских странах ждут дополнительных рабочих рук.

Как попасть на работу за границей и где ждут украинцев, рассказываем подробнее.

Популярные страны и специальности для трудоустройства за рубежом

Противоэпидемические ограничения из-за распространения COVID-19 продолжаются не только в Украине, но и в Европе. И в европейских странах второй сезон временных работ начинается в условиях ограниченного въезда рабочих. Однако, по словам экспертов, спрос на украинскую рабочую силу растет. И пандемия, хоть и значительно затрудняет поиск работы в другой стране, но не становится непреодолимым препятствием.

Самыми популярными направлениями среди украинцев для трудоустройства в этом году стали Польша, Чехия и Германия.

Наиболее популярными в странах ЕС являются специальности, которые не требуют высокой квалификации, среди них: работа на производстве (склады, производственные линии, упаковки), работа на строительстве и перевозки. Начинается спрос на сезонные работы (сбор овощей/фруктов, работа в теплицах и т. п.). Также растет спрос на работников из сферы медицины, которых сейчас не хватает едва ли не в каждой стране. Страны также заинтересованы в рабочей силе, поэтому выехать на работу возможно.

Так, менеджер сервиса по поиску работы за рубежом Razem Work Дарья Шлапак рассказала: "Ситуация, которая сложилась только в начале пандемии, а именно закрытие границ – дала понять работодателям, что без украинских работников, их доходы значительно уменьшаются. Поэтому страны, которые сейчас снова готовы принять заробитчан, это: Польша, Чехия, Германия, Италия, Нидерланды".

Попасть за границу можно, если придерживаться определенных правил. В частности, главное – это иметь разрешение на работу (рабочую визу) или иметь вид на жительство, а также учитывать карантинные ограничения каждой страны, в которую собираетесь ехать. Это может быть и наличие страхового медицинского полиса от COVID-19, и требование иметь отрицательный результат ПЦР-теста, и даже требование прохождения обсервации.

А вот европейские туристические маршруты для украинцев пока остаются под запретом, подробнее об этом читайте здесь.

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Как попасть в Польшу

Генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич рассказал, что проще всего попасть в Польшу, она остается самой популярной европейской страной среди наших соотечественников. Однако нужно иметь разрешение на работу в стране.

Ждут украинских заробитчан и польские компании, а власти страны планируют упростить условия трудоустройства иностранцев.

Министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин заявил, что правительство страны работает над документом иммиграционной политики, содержащий пакет инструментов для облегчения трудоустройства иностранцев.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше работников", – заявил Говин.

Кроме этого, министр уточнил, что в рамках "Нового курса" будет также предложен налоговый механизм, стимулирующий продление труда людей, которые уже достигли пенсионного возраста.

"Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда", – отметил чиновник.

Работа за рубежом в условиях пандемии – теория и практика

В первую очередь карантинные ограничения в разных странах несколько осложнили условия пересечения границ и получения выездных документов. Руководитель проектного подбора международной стаффинговой группы ANCOR Ukraine Александр Бойко рассказал, что перед выходом на работу за границей нужно пройти этап самоизоляции, во время которого сотрудник оплачивает жилье самостоятельно, или сдать тест на коронавирус, также оплачиваемый сотрудником. "Работодатель тоже несет дополнительные расходы: каждого сотрудника он обязан обеспечить средствами индивидуальной защиты. Кроме того, стала продолжительней процедура выдачи выездных и визовых документов", – поясняет эксперт.

А по словам эксперта рынка труда Анны Шкумат, в карантинных условиях позволить себе приглашать на работу украинцев могут только ответственные работодатели, которые готовы взять на себя весь документационный процесс: заключить контракт, обеспечить наличие рабочей визы и полноценного трудоустройства. Приехать на работу, как раньше – по биометрическому паспорту с якобы туристической целью визита, – сейчас невозможно.

К тому же некоторые эксперты рассказали, что спрос на работников все же ниже, чем в прошлые, докарантинные, годы.

На практике на границе внимательнее проверяют документы, которые позволяют работать в стране. А работники, пересекающие границы между странами, к примеру дальнобойщики, должны иметь при себе дополнительные документы.

Дополнительную финансовую нагрузку получили и работодатели, ведь они должны обеспечить выполнение и соблюдение противоэпидемических мероприятий и на производстве, и в помещениях, где проживают работники.

К примеру в одном из хозяйств в Германии рассказали, что в общежитиях для проживания сезонных рабочих сейчас может размещаться только ограниченное количество людей. Поэтому для расселения остальных работников оборудовали специальные контейнеры, а еще установили дополнительные санитарные площади. Все это обошлось в 30 тысяч евро. Еще 9 тысяч евро идут на оплату услуг по уборке и дезинфекции.

Поскольку из профилактических соображений в условиях ограничений сезонные работники не могут ездить за продуктами сами, а на общих кухнях одновременно находиться могут лишь семеро человек, обеды будут доставлять им централизованно.

А при обнаружении коронавируса у работника, протестировать нужно всех, что тоже выливается в немалую копейку. Однако некоторые работодатели готовы к дополнительным расходам.