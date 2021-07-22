Пятый этап вакцинации от COVID-19 в Украине: Кто, где и какой вакциной может сделать прививку

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Украинцам сейчас доступны 4 вакцины от коронавируса

В Украине начался последний этап вакцинации, при этом иммунизация только набирает обороты. Две дозы препарата получили чуть более 1,5 млн человек. Прививки проводят в соответствующих пунктах и центрах массовой вакцинации. Работодатели могут организованно иммунизировать работников.

Об условиях вакцинации от коронавируса рассказываем подробнее.

Особенности пятого этапа прививки

В среду, 21 июля, в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет. Этот этап открывает свободный доступ ко всем вакцинам – препаратам от Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Во время пятой волны вакцинации позволят прививать против коронавируса некоторых детей при выезде за границу, при условии, если они будут иметь соответствующие рекомендации врачей.

Руководитель Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика рассказал: "Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет отдавать предпочтение".

По словам Заики, несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет будут делать прививки препаратом Pfizer, и будет четкий алгоритм, в каких именно случаях. Например, вакцинация будет нужна детям, едущим за границу на обучение, соревнования, конкурсы, и такие путешествия предусматривают вакцинацию.

Чиновник уточнил, что прививка детей будет проходить по рекомендациям врачей.

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Какие вакцины используют для прививки

Украина получила 5 препаратов для вакцинации от коронавируса, в обращении находятся 4 – Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.

В целом чаще всего для прививки использовали вакцины Sinovac и AstraZeneca, однако с середины июля общедоступным стал препарат Pfizer. Его используют в центрах массовой вакцинации с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Есть также некоторые ограничения – так, в Киеве эту вакцину используют только для лиц старше 60 лет.

А в Тернопольской области вакцинироваться Pfizer можно только на выходных.

Первая партия вакцины Moderna, полученная в июле, пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предварительных этапов вакцинации.

Еще одна вакцина Janssen компании Johnson & Johnson одобрена для использования в экстренных случаях. И для иммунизации достаточно одной дозы.

В Министерстве здравоохранения сомневаются, что препарат будет в широком доступе в Украине. Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что на мировом рынке спрос на препарат достаточно велик, а компания, условно, не проводит открытую политику по локализации своего производства.

Где проводится вакцинация

Сейчас прививка от коронавируса проводится:

в пунктах вакцинации – люди в возрасте от 60 лет и люди в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания;

в центрах массовой вакцинации – взрослые от 18 лет.

Также прививки проводят мобильные бригады, их услугами могут воспользоваться:

профессиональные группы (медики, педагоги, военные, социальные работники, работники органов государственной власти и др.);

организованные коллективы с более чем 50 людьми;

маломобильные граждане.

Перечень центров и пунктов, а также график их работы можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Также планируют запустить вакцинацию от COVID-19 в аптеках этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина рассказал: "Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью".

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Как записаться на прививку

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что центры и пункты принимают в порядке "живой очереди" – записываться через приложение "Дія" уже не нужно. Однако граждане могут записаться в регистратуре пункта прививки или центра массовой вакцинации.